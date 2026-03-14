Max Dowman NXGN
علي رفعت

عزز الصدارة وقتل طموح مانشستر سيتي.. 7 معلومات لا تعرفها عن "ميسي آرسنال" الممنوع من غرف الملابس!

ماذا فعل هذا الشاب؟!

في ليلة كروية استثنائية حبست أنفاس المتابعين شهدت ملاعب إنجلترا ولادة نجم جديد قلب موازين الصراع على قمة الدوري الإنجليزي.

نجح الفتى الموهوب ماكس داومان لاعب آرسنال الشاب في خطف الأضواء من الجميع حينما سجل هدفًا في شباك فريق إيفرتون عند الدقيقة 97 من عمر اللقاء ليمنح ناديه صدارة مستحقة ويحطم كبرياء الملاحق المباشر مانشستر سيتي الذي كان يمني النفس بتعثر المتصدر.

هذا الهدف التاريخي جعل من داومان صاحب الـ 16 ربيعًا أصغر لاعب ينجح في التسجيل طوال تاريخ المسابقة الإنجليزية العريقة ليمحو أرقامًا قياسية صمدت لسنوات طويلة بعيدًا عن متناول الكبار. 

هذا الانفجار الفني الهائل دفع أسطورة الدفاع الإنجليزية جون تيري للإشادة باللاعب بشكل مذهل عقب المباراة حيث أكد أن هذا الفتى هو ميسي المدفعجية الحقيقي نظرًا لما يمتلكه من قدرات فطرية على المراوغة والتحكم في الكرة تذكر الجميع ببدايات أسطورة الأرجنتين.

ورغم هذه الهالة الإعلامية الكبيرة تحيط بهذا النجم الصغير حقائق مذهلة وتفاصيل قد تبدو غريبة للكثيرين ومنها المعلومات السبعة التالية التي ترسم ملامح مسيرته الفريدة.

  • أولًا.. بطل معزول خلف أبواب موصدة

    المفارقة الأغرب في حياة داومان الكروية هي أنه رغم كونه صاحب فضل كبير في انتصارات فريقه إلا أنه يجد نفسه ممنوعًا من دخول غرف ملابس الفريق الأول للاحتفال مع زملائه الكبار.

    وتعود أسباب هذا المنع إلى قوانين حماية القصر الصارمة التي تفرضها الهيئات الرياضية في إنجلترا وتمنع اختلاط اللاعبين تحت سن 18 عامًا مع اللاعبين البالغين في أماكن تبديل الملابس أو الاستحمام.

    لذا يضطر داومان لتغيير ملابسه في غرفة منفصلة تمامًا بعيدًا عن صخب النجوم كأنه غريب عن الفريق الذي يقوده لمنصات التتويج.

    • إعلان

  • ثانيًا.. طالب ثانوية

    داومان لا يزال تلميذًا يذهب إلى مقاعد الدراسة يوميًا ويستعد حاليًا لخوض امتحانات الشهادة الثانوية العامة البريطانية وتحديدًا نظام التقييم الوطني الذي يحدد مستقبله الأكاديمي.

    هذا الفتى يضطر لموازنة حياته بين حل مسائل الرياضيات المعقدة وقواعد اللغة وبين الوقوف أمام أعتى مدافعي العالم في عطلة نهاية الأسبوع وهو تباين يجسد حجم الضغوط النفسية والجسدية التي يتحملها نجم في مقتبل العمر.

  • ثالثًا.. رهان المدرب الشجاع في سن مبكرة

    لم يأت صعود داومان بمحض الصدفة بل كان نتيجة رؤية ثاقبة للمدرب ميكيل أرتيتا الذي قرر تصعيد الفتى للتدريب مع الفريق الأول وهو في سن 14 عامًا فقط. 

    رأى المدرب في داومان نضجًا كرويًا يسبق سنه بمراحل وقرر إقحامه وسط النجوم الكبار ليكتسب الصلابة المطلوبة قبل خوض معارك الدوري الإنجليزي البدنية العنيفة.

  • رابعًا.. عائلة مكافحة نشأت في الظل

    تنحدر موهبة المدفعجية من عائلة كروية بسيطة قدمت الغالي والنفيس لدعمه وكان والده روب هو مدربه الأول في نادي بيليريكاي المغمور.

    الغريب أن عائلته كانت تعمل بالكامل في هذا النادي الصغير حيث كانت والدته تعمل في المتجر وإخوته في الكافتيريا مما جعل منه شخصية متواضعة تدرك قيمة العمل الشاق وتتمسك بجذورها رغم أضواء الشهرة العالمية التي تحيط به الآن.

  Max Dowman HIC 2-1

    خامسًا.. ضحية العنف في معركة الماتادور

    المهارة العالية دائمًا ما تجلب المتاعب وهذا ما حدث مع داومان في مباراة دولية لمنتخب إنجلترا للشباب ضد منتخب إسبانيا. 

    فخلال شوط واحد فقط تعرض داومان لعشرة أخطاء متعمدة وعنيفة من لاعبي الخصم الذين لم يجدوا وسيلة قانونية لإيقافه سوى الضرب المبرح. 

  • سادسًا.. هدايا القدر في ليلة رأس السنة

    يحمل تاريخ ميلاد داومان دلالة خاصة حيث وُلد في اليوم الأخير من عام 2009 وتحديدًا في 31 ديسمبر، هذا التوقيت جعله دائمًا الأصغر في صفه الدراسي وفي فئته العمرية بالنادي.

  • سابعًا.. محطم أرقام القارة العجوز مبكرًا

    قبل أن يصبح حديث الساعة في إنجلترا كان داومان قد وضع بصمته في سجلات الاتحاد الأوروبي كونه أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا للشباب. 

    حقق هذا الرقم وهو في سن 14 عامًا و8 أشهر ليرسل إشارة واضحة للعالم بأننا أمام ظاهرة كروية ستعيد كتابة التاريخ من جديد وتثبت أن الموهبة لا تعرف عمرًا محددًا للتألق.

