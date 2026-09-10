"تصرفنا باحترام وهذه تفاصيل عرضنا" .. ديكو يؤكد براءة برشلونة من تهمة تحريض خوليان ألفاريز

حدّد برشلونة ألفاريز كهدفه الأساسي في الصيف لتعويض الرحيل المرتقب للمهاجمين روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس. وقدّم النادي الكتالوني عرضاً بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو، موزّعة على ثلاثة مواسم، لكن أتلتيكو مدريد رفض بشكل قاطع الدخول في أي مفاوضات.

وتصاعدت حدّة التوترات عندما عبّر ألفاريز علناً عن رغبته في الرحيل خلال كأس العالم 2026. ودفع ذلك إدارة أتلتيكو إلى إصدار بيان شديد اللهجة، يرفض الصفقة بالإجماع ويتّهم برشلونة بسلوك غير أخلاقي.

وبحسب ما ورد، تقدّم نادي العاصمة أيضاً بشكاوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم والفيفا بشأن مفاوضات مزعومة مع اللاعب دون إذن، متّهماً بطل الليجا بالتلاعب بوسائل الإعلام.



