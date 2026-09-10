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Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير

ترجمه

"تصرفنا باحترام وهذه تفاصيل عرضنا" .. ديكو يؤكد براءة برشلونة من تهمة تحريض خوليان ألفاريز

خوليان ألفاريز
برشلونة
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
ديكو

المهاجم الأرجنتيني فعل ما بوسعه للانتقال إلى النادي الكتالوني

كسر المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، صمته أخيرًا بشأن سعي النادي الفاشل والمثير للجدل للتعاقد مع خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وتطرّق مسؤول برشلونة إلى انهيار المفاوضات مع أتلتيكو مدريد، ونفى الاتهامات بأن العملاق الكتالوني تصرّف بطريقة غير احترافية في سعيه للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني.

  • تفاصيل عرض برشلونة لألفاريز

    حدّد برشلونة ألفاريز كهدفه الأساسي في الصيف لتعويض الرحيل المرتقب للمهاجمين روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس. وقدّم النادي الكتالوني عرضاً بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو، موزّعة على ثلاثة مواسم، لكن أتلتيكو مدريد رفض بشكل قاطع الدخول في أي مفاوضات.

    وتصاعدت حدّة التوترات عندما عبّر ألفاريز علناً عن رغبته في الرحيل خلال كأس العالم 2026. ودفع ذلك إدارة أتلتيكو إلى إصدار بيان شديد اللهجة، يرفض الصفقة بالإجماع ويتّهم برشلونة بسلوك غير أخلاقي.

    وبحسب ما ورد، تقدّم نادي العاصمة أيضاً بشكاوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم والفيفا بشأن مفاوضات مزعومة مع اللاعب دون إذن، متّهماً بطل الليجا بالتلاعب بوسائل الإعلام.


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  • GFX Julian Alvarez DecoGetty/GOAL

    "برشلونة تصرف باحترام"

    وفي تصريحات لإذاعة "راديو كتالونيا" دافع ديكو عن نهج برشلونة ونفى المزاعم بأن النادي أوعز إلى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بأن يفرض رحيله.

    وأوضح ديكو: "لدينا المعلومات التي بحوزتنا. لقد قمنا بالأمور بالطريقة الصحيحة. تقدّمنا بعرض ولم نتلقَّ أي رد. كثُر الحديث عن الأمر في الصحافة. تحدثنا معهم باحترام. أخبرونا منذ البداية أنهم لا يرغبون في بيعه.

    "لا يمكنني قول أكثر مما هو عليه الواقع. تقدّمنا بعرض رسمي وعادل... اقترحنا السداد على مدى ثلاثة مواسم. هناك أندية تسدد على خمسة أقساط."

    ورفض المدير الرياضي رفضًا قاطعًا اتهامات أتلتيكو باللعب غير النزيه خلف الكواليس، حيث قال: "برشلونة لم يطلب من خوليان أن يعبّر علنًا عن رغبته في مغادرة أتلتيكو. لا يمكنكم الاستمرار في إثارة القضية نفسها طوال الوقت. الأمر أقرب إلى ضغط اجتماعي منه إلى الواقع. ليس هناك أكثر من ذلك."

  • الخطة البديلة

    مع بقاء ألفاريز في مدريد، اضطر برشلونة إلى تغيير استراتيجيته في سوق الانتقالات. وأشار ديكو إلى أن تعويض مهاجم بمستوى ليفاندوفسكي كان أمراً شبه مستحيل، ما دفع النادي إلى البحث عن بدائل هجومية أخرى في السوق.

    وأكد ديكو: "بعد الفشل في ضم خوليان، كان الهدف التعاقد مع مهاجم بصفات مشابهة. لهذا السبب وجهنا أنظارنا نحو جابرييل جيسوس". وأضاف: "بالنسبة لـ[كريم] أديمي، ظهرت الفرصة في وقت مبكر. أما [روني] بردغجي، فقد كنا نخطط لإعارته".


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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    عودة ألفاريز إلى الملاعب مع أتلتيكو

    بعد استبعاده بالكامل من مباراة أتلتيكو الافتتاحية في الدوري الإسباني وسط قضية انتقاله، عاد ألفاريز منذ ذلك الحين إلى تشكيلة دييجو سيميوني. وقد خاض عودته كبديل في الشوط الثاني خلال الخسارة بثلاثية نظيفة أمام أتلتيك بيلباو.

    ثم سافر المهاجم الأرجنتيني مع الفريق في افتتاحية أتلتيكو ضمن مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول. لكن فريق سيميوني تلقى في نهاية المطاف خسارة بنتيجة 2-1 على أرض ميرسيسايد.

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