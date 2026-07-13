وجه جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، تحذيراً حازماً لنادي أتلتيكو مدريد بشأن مساعي النادي الكتالوني لضم جوليان ألفاريز، مشدداً على أن "البلوجرانا" لن يرضخ لأي ابتزاز يتعلق بالجدول الزمني للصفقة. وقد حدد العملاق الكتالوني الدولي الأرجنتيني كهدف رئيسي لتعزيز خياراته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد.
"لن نرقص على أنغام أحد".. لابورتا يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لأتلتيكو مدريد بشأن ألفاريز!
لابورتا يحدد إيقاع صفقة ألفاريز
وفي حديثه من الولايات المتحدة الأمريكية قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم بين إسبانيا وفرنسا، سارع لابورتا إلى توضيح موقف برشلونة من المفاوضات الجارية لضم ألفاريز. ورغم أن اهتمام النادي بنجم مانشستر سيتي السابق جدي وملموس، أوضح لابورتا أن العرض المطروح حالياً على الطاولة لن يبقى متاحاً إلى ما لا نهاية.
وقال لابورتا للصحفيين: "لن نرقص على أنغام أحد. نحن من يحدد الإيقاع هنا. لقد قدمنا عرضاً، ولكنه ليس عرضاً مفتوحاً أو غير محدود. سنرى إلى متى سيظل سارياً. لقد أعربنا بالفعل عن نيتنا في التعاقد مع اللاعب الذي طلبه المدرب والجهاز الفني. نحن معجبون به كثيراً، وأعتقد أنه لاعب رائع".
- AFP
تصفية الأجواء مع أتلتيكو مدريد
غالبًا ما اتسمت العلاقة بين برشلونة وأتلتيكو بالتعقيد، خاصة فيما يتعلق بالانتقالات الكبرى. وتطرق لابورتا إلى الاحتكاك المحتمل بين عملاقي إسبانيا، مشيراً إلى أنه اتخذ خطوات شخصية لضمان فهم الإدارة في ملعب "ميتروبوليتانو" لعرضهم بشكل صحيح.
وأضاف رئيس النادي: "أدرك أننا نتمتع بعلاقة جيدة جداً معهم. كان هناك بعض الارتباك بشأن العرض الذي قدمناه، وقمت بتوضيحه. لم نمارس عليهم أي ضغوط إضافية. لقد ذكرت ببساطة أنه بمجرد أن يتوفر لديهم بديل، فإن هذا العرض يظل سارياً. والأمر توقف عند هذا الحد، ولم يشهد أي تطورات أخرى في الوقت الحالي".
لماذا يريد برشلونة ألفاريز؟
ارتفعت أسهم ألفاريز بشكل أكبر بعد بطولاته في كأس العالم 2026، حيث سجل مؤخراً هدف الفوز المذهل للأرجنتين في شباك سويسرا ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً 20 هدفاً في جميع المسابقات مع أتلتيكو الموسم الماضي، وجعلته لمسته الحاسمة أمام المرمى ومرونته التكتيكية الخيار الأول للإدارة الفنية في برشلونة في سعيها لتطوير خط هجوم الفريق.
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ماذا بعد؟
تشير التقارير إلى أن برشلونة يواجه منافسة شرسة على ضم ألفاريز من جانب آرسنال، الذي يُقال إنه يسعى لاختطاف الصفقة قبل بدء جولته التحضيرية للموسم الجديد. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن ألفاريز يفضل مواصلة مسيرته في إسبانيا.
في الوقت الحالي، يظل تركيز اللاعب منصباً بالكامل على كأس العالم، حيث تستعد الأرجنتين لمواجهة إنجلترا في قمة من العيار الثقيل بالدور نصف النهائي يوم الأربعاء.
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