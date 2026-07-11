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FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

"هوس رافينيا" يضرب الهلال .. عرض تاريخي ينتظره وبرشلونة يفتح أبواب السعودية أمامه!

رافينيا
الهلال
انتقالات
برشلونة
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني

الزعيم يرفض الاستسلام في ملف الجناح البرازيلي

"الهلال مهووس برافينيا" .. هكذا وصفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، محاولات وسعي الزعيم للتعاقد مع الجناح البرازيلي من برشلونة خلال هذا الصيف.

النادي السعودي سبق أن قام بأكثر من محاولة لضم رافينيا، ولكنه لم ينجح حتى الآن في إقناع اللاعب بمغادرة أوروبا والانتقال إلى دوري روشن.


  • عرض مفتوح

    وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن رغبة الهلال في ضم رافينيا أصبحت أشبه بالهوس، حيث يسعى النادي لضمه بأي ثمن، وأبدى استعداده للتقدم بعرض مالي مفتوح للاعب.

    وأشارت إلى أن الهلال أبلغ برشلونة برغبته الصريحة في الحصول على خدمات رافينيا، لكنه يحتاج أولًا إلى موافقة البرازيلي للمضي قدمًا في الصفقة.

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  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    رافينيا يختار البقاء

    وفي سياق متصل، قال الصحفي فابريتسيو رومانو، إن رغبة الهلال الجامحة في ضم رافينيا، يقابلها حالة من التحفظ تجاه فكرة الرحيل عن أوروبا في الوقت الحالي.

    وأوضح أن اللاعب يريد البقاء لمدة موسم واحد على الأقل في كامب نو، وبعدها قد يكون منفتحًا على فكرة الرحيل عن النادي الكتالوني في صيف 2027.

    ومن جانبه، يقضي رافينيا حاليًا إجازته الصيفية، بعد خروج البرازيل من دور الـ16 من كأس العالم أمام النرويج، ولم يُظهر أي اهتمام تجاه العرض السعودي حتى الآن.

    ومن المقرر أن ينتظر برشلونة عقد جلسة أخيرة مع اللاعب عند عودته، ووقتها سيتم حسم مصيره تمامًا، سواء بالبقاء، أو الرحيل لخوض تجربة جديدة في السعودية.

  • التزام بمشروع فليك

    الوضع الراهن يشير إلى أن رافينيا يريد الاستمرار في برشلونة، لتثبيت أقدامه في مشروع المدرب هانزي فيك من جديد، بعد موسم صعب قضاه مع النادي بسبب الإصابات التي لازمته حتى كأس العالم.

    ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، رافينيا يشعر بانتماء كبير وحب تجاه برشلونة، ويرغب في مساعدة الفريق في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

    وأما بالنسبة لبرشلونة، فالنادي الكتالوني يحترم رغبة اللاعب ويقدرها كثيرًا، ولكنه لن يقف في طريقه لو قرر مغادرة كامب نو، خاصة بعد التعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، مما يخفف كثيرًا من أضرار رحيل البرازيلي.

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    أرقام الصفقة

    وعادت صحيفة "سبورت" لتؤكد أن هناك درجة كبيرة من الهدوء داخل برشلونة بخصوص رافينيا، لكن فكرة استمراره ليست مضمونة بنسبة 100%.

    وبالحديث عن الهلال، فالنادي السعودي أبدى استعداده للتقدم بعرض تاريخي، يتضمن دفع أكثر من 80 مليون يورو لضم اللاعب من برشلونة، مع حصول رافينيا على راتب سنوي صافي قيمته 50 مليون يورو.

    وسيكون من المثير اختبار قدرات الهلال على إقناع رافينيا بتغيير رأيه، خاصة وأنه مرتبط بعقد قصير مع برشلونة حتى 2028 وراتب يتناسب مع إمكانيات النادي المالية.

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