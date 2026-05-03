عدوى مورينيو تصيب بنفيكا .. العملاق البرتغالي يرشح حكم المباراة لجائزة أفضل لاعب!

من الشعور بأنهم على بعد خطوة واحدة من تحقيق فوز بالغ الأهمية في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، إلى الخوف من الخسارة بأكثر الطرق إثارة للصدمة والألم.

بالنسبة لفريق بنفيكا، على ملعب فاماليكاو، سارت الأمور على أفضل ما يرام في الشوط الأول، بفضل هدفي شيلديروب وريتشارد ريوس، لكن المباراة تغيرت بشكل لا يصدق في الشوط الثاني، بعد طرد أوتامندي في الدقيقة 55.

كان هذا الحدث بمثابة انطلاقة لعودة أصحاب الأرض، الذين قلصوا الفارق أولاً بهدف من دي أموريم، ثم تعادلوا بهدف من أبو بكر، وأخيراً، في وقت إضافي طويل جداً تجاوز 15 دقيقة، كادوا يسجلون هدفاً ثالثاً مذهلاً لم يمنعه سوى العارضة.

كانت المباراة إذن مباراة للقلب القوي، لكن ما كان محل الحديث بشكل أساسي هو أداء الحكم جوستافو كوريا.

وقد اعترض بنفيكا على أدائه لدرجة أنه اتخذ قراراً مثيراً للجدل في نهاية المباراة: منحه جائزة "أفضل لاعب في المباراة".



