عدوى مورينيو تصيب بنفيكا .. العملاق البرتغالي يرشح حكم المباراة لجائزة أفضل لاعب!

اتهامات قاسية بحق حكم اللقاء الأخير الذي تعادل فيه الفريق

من الشعور بأنهم على بعد خطوة واحدة من تحقيق فوز بالغ الأهمية في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، إلى الخوف من الخسارة بأكثر الطرق إثارة للصدمة والألم.

بالنسبة لفريق بنفيكا، على ملعب فاماليكاو، سارت الأمور على أفضل ما يرام في الشوط الأول، بفضل هدفي شيلديروب وريتشارد ريوس، لكن المباراة تغيرت بشكل لا يصدق في الشوط الثاني، بعد طرد أوتامندي في الدقيقة 55.

كان هذا الحدث بمثابة انطلاقة لعودة أصحاب الأرض، الذين قلصوا الفارق أولاً بهدف من دي أموريم، ثم تعادلوا بهدف من أبو بكر، وأخيراً، في وقت إضافي طويل جداً تجاوز 15 دقيقة، كادوا يسجلون هدفاً ثالثاً مذهلاً لم يمنعه سوى العارضة.

كانت المباراة إذن مباراة للقلب القوي، لكن ما كان محل الحديث بشكل أساسي هو أداء الحكم جوستافو كوريا.

وقد اعترض بنفيكا على أدائه لدرجة أنه اتخذ قراراً مثيراً للجدل في نهاية المباراة: منحه جائزة "أفضل لاعب في المباراة".


  • "أود أن أعرب عن استيائي"

    بعد صافرة النهاية لمباراة كان فيها بنفيكا، من الناحية التحكيمية، لديه بالتأكيد الكثير ليشتكي منه، استخدم الرئيس روي كوستا كلمات شديدة اللهجة تجاه الحكم جوستافو كوريا: "أود أن أعرب عن استيائي الشديد لما حدث اليوم. كانت هناك حوادث حاسمة وغير مقبولة. لا يحق لأحد أن يقرر من يجب أن يفوز بالبطولة أو من يجب أن يشارك في دوري أبطال أوروبا. بنفيكا يكافح من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، وما فعله الحكم اليوم هو محاولة منع حدوث ذلك".

  • "كان يريد منعنا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا"

    وواصل ريو كوستا: "لا توجد كلمات تصف ركلة الجزاء التي لم تُحتسب في الشوط الأول، فقد كانت واضحة تمامًا. لقد حاول منع بنفيكا من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. إنه نفس الحكم الذي احتسب ركلة جزاء لصالح كاسا بيا في مباراة الذهاب، لكنه لم يرَ ركلة الجزاء التي استحقها فريقنا اليوم، لدرجة أن تقنية الفيديو المساعد (VAR) اضطرت للتدخل. بشأن الهدف الثاني لفاماليكاو، لم يكن هناك أي ركلة ركنية، ثم منح 15 دقيقة إضافية دون أي تفسير. لقد جاء ليتأكد من خسارة بنفيكا، جاء لإلحاق الضرر بنا، ولا توجد كلمات أخرى يمكن أن أقولها".

  • كلمات مورينيو

    تحدث جوزيه مورينيو، بعد المباراة، أمام كاميرات قناة «سبورت تي في» عن بنفيكا الذي كان عليه أن يحقق إنجازاً: "بما أننا اقتربنا من نهاية الدوري، فإن هذه المباراة تقول الكثير عن مسار البطولة. أود أن أهنئ بورتو الذي استحق لقب البطولة، وكذلك لاعبي فريقي على الشجاعة التي أبدوها، خاصة اليوم. سنحتاج إلى معجزة لنحتل المركز الثاني متقدمين على سبورتينج، لكنني أعتقد أننا سننجح في ذلك".

  • جائزة الحكم

    واصل بنفيكا احتجاجه على تصرفات الحكم، وقرر القيام بخطوة مثيرة للجدل.

    فقد نشر النادي عبر حسابه على X منشوراً أعلن فيه عن منحه جائزة "أفضل لاعب في المباراة" للحكم نفسه.



    "بنفيكا يمنح جائزة "أفضل لاعب في المباراة" للحكم غوستافو كوريا وبقية طاقم التحكيم".

    في الواقع، كان الفائز بالجائزة هو أندرياس شيلدروب الذي لم يرغب في الإدلاء بأي تصريحات بعد المباراة، متجنباً بذلك المقابلة التي تُجرى مع من يُسمى "Homen do Jogo".

