في جميع بطولات كرة القدم النسائية للشباب والكبار، ومسابقات المنتخبات الوطنية ومسابقات الأندية التي تنظمها الفيفا، يجب أن يضم طاقم كل فريق امرأتين على الأقل، على أن تكون إحداهما مدربة رئيسية أو مساعدة مدرب.

تتطلب التشريعات، التي أقرها مجلس الفيفا يوم الخميس، أن يكون لدى جميع الفرق مدربة رئيسية أو مساعد مدرب على الأقل من النساء، وهو تقدم هائل في النظام الذي لم يشهد سوى عدد قليل من النساء يقودن الفرق لسنوات.

للإشارة، في كأس العالم للسيدات 2023، لم يكن هناك سوى 12 مدربة من بين 32 مدرباً رئيسياً في البطولة. وقالت جيل إليس، المديرة التنفيذية لكرة القدم في الفيفا والمدربة السابقة: "ببساطة، لا يوجد عدد كافٍ من النساء في مجال التدريب اليوم. يجب أن نبذل المزيد من الجهد لتسريع التغيير من خلال إنشاء مسارات أوضح، وتوسيع الفرص، وزيادة ظهور النساء على خطوط الملعب..."

"تمثل لوائح الفيفا الجديدة، إلى جانب برامج التطوير الموجهة، استثماراً مهماً في الجيل الحالي والمستقبلي من المدربات."