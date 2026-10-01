"أمور تافهة" .. عثمان ديمبيلي يتحدث عن علاقته بكيليان مبابي بعد أزمة تصريحات الكرة الذهبية

وفي حديثه قبل مباراة دوري الأمم الأوروبية ضد إيطاليا يوم الجمعة، تطرق ديمبيلي إلى التوتر الذي ترددت أنباء عنه.

وكانت تقارير سابقة قد زعمت ظهور فجوة بين ديمبيلي ومبابي، واصفةً الوضع بأنه متجمد.

ومع ذلك، سارع ديمبيلي إلى نفي هذه الادعاءات عندما سُئل عما إذا كان لا يزال صديقاً لمبابي. وقال ديمبيلي قبل المباراة: «لقد تحدثنا. نحن نجلس جنباً إلى جنب على طاولة الطعام. لا توجد أي مشكلة».

وأوضح ديمبيلي بشكل قاطع أن علاقتهما الشخصية لم تتأثر بالضجة الإعلامية التي أحاطت بهما.