Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League
مفاجأة مدوية بصفقة نيمار .. عبد الرحمن بن مساعد : حزبان يدمران المنتخب السعودي وراتب بنزيما تم تخفيضه مع الهلال!

يؤمن أن مشكلة الزعيم بدأت برحيل هذا اللاعب!

تحدث عن المنتخب السعودي وحظوظه في كأس العالم وصفقات الهلال والفريق الأقرب للفوز بدوري روشن هذا الموسم، الأمير عبد الرحمن بن مساعد يظهر بتصريحات جديدة ومثيرة!

الرئيس الأسبق لنادي الهلال، جلس في مقابلة مطولة مع "العربية إف إم" وأجاب على العديد من الأسئلة التي تخص الزعيم وباقي الفرق السعودية وبعض القضايا الأخرى.

    ماذا قال عن صفقات الهلال؟

    وقام الأمير عبد الرحمن بن مساعد بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل عن صفقة انتقال نيمار للهلال، حيث قال:"لم تكن هناك أي رغبة لدى إدارة النادي حول التعاقد معه، البرنامج وضعه ضمن الخيارات بغض النظر عن الأمور الفنية".

    وأضاف:"المبالغ التي تنفق يتم احتسابها ضمن الموازنة وتدخل ضمن الرصيد المالي للأندية".

    وأوضح بن مساعد أن صفقة نيمار جاءت ضمن خطة استثمارية بحتة، وكان من الممكن أن يقوم الهلال برفض التعاقد مع النجم البرازيلي قبل إتمام انتقاله للزعيم.

    وأما عن كريم بنزيما:"انتقاله إلى الهلال كان مرضيًا لجميع الأطراف، ما يحصل عليه حاليًا أقل من راتبه مع الاتحاد".

    وواصل حديثه:"الهلال لم يكن لديه أي مهاجم، وكريم لاعب كبير ونجم عظيم رغم سنه".

    وعن رحيل ألكساندر ميتروفيتش:"لم أكن ضد خروجه بسبب الإصابات التي تعرض لها الموسم الماضي، أحد أسباب عدم الفوز بدوري أبطال آسيا كان غيابه لمعاناته من مشكلة بدنية".


  • الهلال هو الأكثر التزامًا

    وفي سياق متصل، تطرق الأمير عبد الرحمن بن مساعد إلى التزام الهلال من ناحية الحوكمة المالية، حيث أكد:"ليس من العدل أن تتم مساواة الهلال مع الأندية الأخرى المديونة بمبالغ ضخمة".

    واستمر في حديثه:"هناك بعض الأخطاء التي تم ارتكابها في تعاقدات الأندية مع اللاعبين، مبالغ ضخمة تم دفعها مما رفع حجم الإنفاق في الميزانية بشكل ملحوظ، الصفقات يجب أن تعتمد على النواحي الفنية فقط بغض النظر عن اسم اللاعب، هناك سوء إدارة مشترك بين الأطراف المعنية".

    وعن الفريق الأقرب للفوز بالدوري هذا الموسم:"النصر هو أقوى المرشحين للحصول على اللقب، بفضل قوته الهجومية الضاربة، النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا جعلته صاحب الأفضلية مع المدرب جورج جيسوس وطريقة لعبه المميزة".




    توقعاته للمنتخب مع هيرفي رينارد

    وفي سياق منفصل، أكد رئيس الهلال الأسبق أنه ليس متفائلًا بما سيقدمه المنتخب السعودي مع هيرفي رينارد في كأس العالم 2026، حيث قال:"أي مدرب للمنتخب لن يحقق أي شيء في المونديال، سواء هو أو أي شخص آخر بسبب الأجواء المحيطة".

    وواصل تصريحاته:"فترة ما قبل البطولة قصيرة للغاية ومن غير المرجح أن يتغير فيها أي شيء، الهدف هو عدم الخروج من كأس العالم بفضيحة، لا نريد الخسارة من أوروجواي 5 وإسبانيا 7 والرأس الأخضر بـ3 أهداف".

    وعن مشاكل الأخضر:" البيئة غير مناسبة، لقد تحولنا إلى حزبي الهلال والنصر، البعض يرى المنتخب باللون الأصفر والآخر بالأزرق، وليس الأخضر، واللون يتحكم في رأي كل مشجع، كوارث المنتخب كلها بسبب سالم الدوسري، وإن أصيب فهو يتهرب، محمد كنو يُتهم بالتصرف بطريقة هوجاء، وأيضًا لو أخطأ نواف العقيدي يصبح أسوأ حارس في العالم".

    وعن ركلات جزاء سالم الدوسري:"أطالبه بعدم تسديدها سواء مع الهلال أو المنتخب لأنه لا يجيدها، بعض جماهير الفريق ترفض قيامه بلعبها، ولكن الموقف يتغير عندما يذهب للمنتخب، هناك من يدافع عنه بحجة أن مارادونا نفسه أهدر ركلات جزاء، ولا ترى نفس الدفاع عن نوافق العقيدي وبعض اللاعبين الآخرين".



    الوليد بن طلال سيصبح مالكًا للهلال

    اختتم عبد الرحمن بن مساعد تصريحاته قائلًا:"ما أعرفه أن الوليد سيكون مالكًا للهلال، ولكن ما أتعجب منه هو ما حدث من ضجة بسبب صورته مع الأمير نواف والمدرب سيموني إنزاجي".

    وأوضح أنه في الوقت الحالي لا يمتلك معلومة مؤكدة حول ذهاب الهلال إلى ملكية الوليد بن طلال، ولكن كل المؤشرات التي يراها تؤكد حدوث هذه الخطوة قريبًا.

    وأما عن سيموني إنزاجي:"إنه مدرب كبير وأنا ضد تحميله المسؤولية، يجب منحه الأدوات اللازمة للنجاح، مشكلة الهلال بدأت برحيل سعود عبد الحميد عن صفوف الفريق، كان يقدم مستويات مميزة وأمامه ميشيل، وبالمقابل مالكوم يلعب خلف المهاجمين وسالم الدوسري في عز مستواه وألكساندر ميتروفيتش كان جلادًا لا يرحم ويسجل من أنصاف الفرص قبل أن تنهار هذه المنظومة".