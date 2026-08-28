إسقاط على الهلال؟ .. عبد الله رديف يخرج عن صمته ويوضح الحقائق لجماهير الأهلي بعد أزمة الوكيل!

وكان فيصل الغامدي، قد تحدّث بشأن وقوع عبد الله رديف في أزمة، بعد إعلان الأهلي عن تعاقده مع المهاجم الشاب، لمدة أربعة مواسم، كانتقال حر.

هذه الأزمة تحدث عنها فيصل الغامدي، عبر برنامج "نادينا"، بأنه تم محاولة إقناع وكيل عبد الله رديف، بالتوقيع مع وكيل أجنبي، مقابل نسبة 10%، وهو الأمر الذي جعل الصفقة عالقة لمدة ثلاثة أسابيع، كما أنه بعد التوقيع، قرر الوكيل خالد بن جلوي، تقديم شكوى إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ويُنتظر أن تصدر قرارها بشأن تلك المهزلة التي لا يمكن أن تحدث في دوري هواة، على حد وصفه.

وكان خالد بن جلوي قد أثار حالة واسعة من الجدل، بعدما نشر رسالة مطولة عبر حسابه على منصة (سناب شات)، وجه فيها اتهامات عدة تحت عنوان "المحتال الرياضي"، والذي وصفه بأنه "لا يمد يده إلى الخزينة؛ بل يستولي بهدوء على حق الآخرين في السؤال عمّن اؤتمن عليها، حتى يغدو الاستفسار عن أهليته تجاوزًا، ومراجعة كفاءته إساءة، ومساءلته ضربًا من قلة الوفاء".