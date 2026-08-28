إسقاط على الهلال؟ .. عبد الله رديف يخرج عن صمته ويوضح الحقائق لجماهير الأهلي بعد أزمة الوكيل!

وجاءت كلمات عبد الله رديف، لتثير بعض التساؤلات بشأن عبارة "وعود غير واقعية"، في ظل الأنباء التي تحدثت عن فترة اللاعب مع الهلال، مع المدير الفني سيموني إنزاجي.
وكانت التقارير قد أكدت أن إنزاجي رفض فكرة احتراف عبد الله رديف في أوروبا، خلال صيف 2025، رغم تلقيه عدة عروض، أبرزها من نادي أنجيه الفرنسي، الذي تقدم بعرض لضمه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، بعد تألقه اللافت في بطولة تولون الدولية.
وبينما كانت مفاوضات الهلال وأنجيه قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، جاء سيموني إنزاجي ليعقد اجتماعًا مع رديف، حيث شرح خطته الفنية له، وكيفية الاستفادة منه، في موسم 2025-2026، مبلغًا إياه بأنه متمسك ببقائه ولا يرغب في مغادرته.
ورغم ذلك، إلا أن رديف لم يشارك إلا بإجمالي 13 دقيقة، عبر خمس مباريات مع الهلال، قبل أن يتم إعارته إلى صفوف الفيحاء في الفترة الشتوية.