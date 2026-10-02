بعد ثلاثة عشر عامًا، قرر عبد الله العنزي، حارس مرمى النصر الأسبق، أن يكشف عن واقعة "مفاجئة" تعرض لها خلال مباراة الديربي أمام الهلال، في نهائي كأس ولي العهد، بموسم 2012-2013، مؤكدًا أنه لعب المباراة رغم إصابته بـ"تسمم".
"قالوا لي لا تتحدث وإلا اعتبروك خائفًا" .. حارس النصر السابق يروي قصة تسممه قبل نهائي الهلال!
نهائي كأس ولي العهد .. الذي حسمه الهلال بـ"الترجيح"
وكان عبد الله العنزي، قد شارك "أساسيًا" ليحرس عرين النصر، في نهائي كأس ولي العهد "2013"، أمام الهلال، والذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي.
النهائي الذي تابعه أكثر 58 ألف متابع، امتدّ لشوطين إضافيين، فيما تقدم محمد الشلهوب من ركلة جزاء في الدقيقة 118، قبل أن يُعادل حسن الراهب النتيجة للنصر، في الدقيقة 120، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للزعيم، بعد تسديد 4 ركلات ناجحة مقابل اثنتين.
العنزي يروي قصة "تسممه" قبل نهائي الكأس
وروى العنزي، في بودكاست "بالخبرة" مع ياسر القحطاني، عبر فضائية ثمانية، قصة تعرضه للتسمم قبل نهائي كأس ولي العهد، معلقًا على الأمر بطرفة، بأنه تسممه جاء بفعل فاعل، من زميله شايع شراحيلي الذي جلب الطعام.
حديث العنزي امتزج بالطرفة والضحك، حيث ذكر بأنه كان متزوجًا حديثًا، ويريد أن يهادي زملاءه، إلا أنه جلب طعامًا تسبب في تسممه، فيما أوضح أن طبيب الفريق حذره من الإعلان عن ذلك، وإلا تم اعتباره خائفًا من مباراة الهلال.
الطريف في الأمر، أن ياسر القحطاني سخر لتوه من واقعة شايع شراحيلي، والطعام المسموم، معلقًا "كان يضع إصبعه فيه".
أصعب المواقف في مسيرته
وكان حارس النصر السابق، قد تحدث عن أصعب موقف تعرض له في مسيرته، وكان مع المنتخب السعودي، إبان فترة ولاية المدرب جوزيه بيسيرو.
وانتقد العنزي، المدرب بيسيرو، الذي قاد المنتخب السعودي، خلال الفترة بين 2009 و2011، بقوله "هناك بعض المدربين الذين يخرجون أسوأ ما فيك، كنا في معسكر للمنتخب، من 31 أو 32 لاعبًا، والجميع شارك ما عدا أنا، وقبل مباراة، وبينما كان يشرح في شاشة العرض (بروجيكتور)، كشف عن اختياره لي في التشكيل الأساسي، وبعد أن انتهينا من الاجتماع، قال لي عند الباب: لا لن تلعب سأخرجك".
وتابع "كنت حزينًا بسبب ذلك، وجاءني سعود كريري وأحمد عطيف، وطالباني بأن أشارك في التسخين، فأخبرتهم أني خارج التشكيلة، فسألوني كيف، قلت: عند الباب".
يذكر أن بيسيرو، صاحب الـ66 عامًا، الذي يقود حاليًا نادي العلا، في دوري الدرجة الأولى، سبق وأن قاد المنتخب السعودي، حيث قاده إلى وصافة كأس الخليج "2011"، فيما لعب الأخضر تحت قيادته في 25 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات مقابل عشرة تعادلات و5 هزائم.
مسيرة عبد الله العنزي في الملاعب
وكان عبد الله العنزي، قد خاض رحلته الكروية كاملة مع الفرق الأول، بقميص النصر الذي مثّله خلال الفترة بين 2009-2019، حيث شارك معه في 171 مباراة رسمية، في جميع المسابقات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 50 مباراة.
العنزي كان شاهدًا على فترة ذهبية مع النصر، توّج خلالها بلقبين في دوري المحترفين السعودي، خلال موسمي 2013-2014 و2014-2015، وكذلك كأس ولي العهد "2014"، إلا أنه لم يكن ضمن تشكيل روي فيتوريا، الذي حقق الدوري الاستثنائي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أما عن تجربته مع المنتخب السعودي، فإن العنزي شارك في وديتين أمام لبنان والبحرين، إلا أنه كان على مقاعد البدلاء، مع وصول الأخضر إلى نهائي كأس الخليج العربي "2014"، قبل خسارته أمام قطر بهدفين مقابل هدف، كما تواجد على الدكة في بطولة كأس آسيا 2015، التي غادرها الأخضر مبكرًا من دور المجموعات.
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