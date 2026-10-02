"قالوا لي لا تتحدث وإلا اعتبروك خائفًا" .. حارس النصر السابق يروي قصة تسممه قبل نهائي الهلال!

وكان حارس النصر السابق، قد تحدث عن أصعب موقف تعرض له في مسيرته، وكان مع المنتخب السعودي، إبان فترة ولاية المدرب جوزيه بيسيرو.

وانتقد العنزي، المدرب بيسيرو، الذي قاد المنتخب السعودي، خلال الفترة بين 2009 و2011، بقوله "هناك بعض المدربين الذين يخرجون أسوأ ما فيك، كنا في معسكر للمنتخب، من 31 أو 32 لاعبًا، والجميع شارك ما عدا أنا، وقبل مباراة، وبينما كان يشرح في شاشة العرض (بروجيكتور)، كشف عن اختياره لي في التشكيل الأساسي، وبعد أن انتهينا من الاجتماع، قال لي عند الباب: لا لن تلعب سأخرجك".

وتابع "كنت حزينًا بسبب ذلك، وجاءني سعود كريري وأحمد عطيف، وطالباني بأن أشارك في التسخين، فأخبرتهم أني خارج التشكيلة، فسألوني كيف، قلت: عند الباب".

يذكر أن بيسيرو، صاحب الـ66 عامًا، الذي يقود حاليًا نادي العلا، في دوري الدرجة الأولى، سبق وأن قاد المنتخب السعودي، حيث قاده إلى وصافة كأس الخليج "2011"، فيما لعب الأخضر تحت قيادته في 25 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات مقابل عشرة تعادلات و5 هزائم.