والد الحمدان وصفها بتصفية حسابات: مطالبة هلالية بـ"التجنيس" .. سؤال يورط الفراج و"سخرية قديمة" ترد على النصراويين!

لم تمرّ الـ72 ساعة الماضية، مرور الكرام على عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، والذي قرر والده، حارس الشباب المعتزل، عبد الرحمن الحمدان، الخروج من أجل التنديد برسائل الهجوم ضد نجله، والتي تجاوزت حد النقد الفني، ووصلت إلى حد التجريح والخوض في الأعراض.

الحمدان غادر مباراة الكويت، في مستهل مشوار الأخضر في بطولة كأس الخليج العربي، وسط صافرات الاستهجان، بعدما أهدر العديد من الفرص المحققة، داخل منطقة الجزاء، فيما قرر اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للأخضر، الخروج للدفاع عنه، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة سلطنة عمان، في الجولة الثانية.

والد الحمدان وجه رسالة شديدة اللهجة إلى حملات الهجوم ضد مهاجم النصر، في الوقت الذي اشتعل فيه جدل جديد، حول برنامج الإعلامي وليد الفراج، بسبب مهاجم الأخضر.