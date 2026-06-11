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Abde Ezzalzouli World Cup Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

صدمة عبدالصمد الزلزولي: لا للتهويل.. غيابه عن كأس العالم 2026 "ليس كارثة" واللاعب خسر أكثر من منتخب المغرب

فقرات ومقالات
عبدالصمد الزلزولي
المغرب
ريال بيتيس
كأس العالم
الدوري الإسباني

ضربة قوية للمنتخب المغربي.. ولكن!

تحت أضواء المونديال التي لا ترحم؛ ثمة خيط رفيع يفصل بين الواقعية الرياضية، والتهويل الجماهيري.

نعم.. حين سقط النجم المغربي المُتألق عبدالصمد الزلزولي، جناح نادي ريال بيتيس الإسباني، على عشب مواجهة منتخب النرويج "الودية"؛ لم يكن اللاعب وحده من تألم، بل الجماهير المغربية التي سارعت إلى إعلان حالة "الطوارئ".

البعض صور غياب الزلزولي عن بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ بأنه بمثابة القنبلة التي ستهدم جدارًا كرويًا بناه المنتخب المغربي على مدار سنوات، من الوفرة والعمق الفني.

وأعلن المنتخب المغربي بشكلٍ رسمي، استبعاد نجم ريال بيتيس من قائمته المونديالية، بسبب إصابته بـ"التواء في الرباط الجانبي للركبة"؛ حيث تم استدعاء جناح نادي أنجيه الفرنسي أمين سباعي، بدلًا منه.

ولكن الحقيقة هي أن الزلزولي، قد يتضرر من غيابه عن بطولة كأس العالم 2026، أكثر من كتيبة أسود الأطلس نفسها؛ والتي تتواجد في "المجموعة الثالثة"، إلى جانب كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف أن غياب عبدالصمد الزلزولي قد يضره على المستوى الشخصي، أكثر من المنتخب المغربي نفسه..

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    تأثير دولي "ضعيف" من عبدالصمد الزلزولي مع المغرب

    عبدالصمد الزلزولي ذلك اللاعب البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى منتخب المغرب - لأول مرة -، في شهر سبتمبر من عام 2022.

    ومنذ ذلك الوقت؛ لعب الزلزولي 37 مباراة دولية مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، مسجلًا خلالها هدفين وصانعًا 5 آخرين.

    ورغم الإمكانات الفنية الرائعة، التي يتمتع بها هذا اللاعب؛ إلا أننا لم نرَ أي تأثير واضح منه في البطولات الكبيرة مع المنتخب المغربي، وذلك على النحو التالي:

    * كأس العالم

    شارك في 3 مباريات كـ"بديل"، خلال بطولة كأس العالم 2022؛ والتي كتب فيها المنتخب المغربي التاريخ، بالحصول على المركز الرابع.

    وفي المباريات المونديالية الثلاث، التي شارك فيها الزلزولي بنسخة "قطر 2022"؛ لم يكن له تأثيرًا كبيرًا يجعلنا نقول إن غيابه عن كأس العالم 2026، سيدمر المنتخب المغربي.

    * أمم إفريقيا

    خاض 11 مباراة مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في كأس أمم إفريقيا؛ حيث أنها جاءت موزعة على آخر نسختين، من هذه البطولة القارية الكبيرة.

    وخلال هذه المباريات الـ11؛ لم يتمكن الزلزولي سوى من صناعة هدف وحيد فقط، وتحديدًا في 706 دقائق.

    والأكثر من ذلك؛ أننا لم نقل في هاتين النسختين الإفريقيتين، أن عبدالصمد الزلزولي هو أهم لاعب في المنتخب المغربي مثلًا.

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  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    عبدالصمد الزلزولي.. نجم متطور "خسره" المغرب ولكن!

    رغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أننا يجب أن نكون مُنصفين في حق النجم عبدالصمد الزلزولي، جناح نادي ريال بيتيس الإسباني.

    الحقيقة أن الزلزولي، كان من المتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في كأس العالم 2026، عكس البطولات القارية والدولية التي شارك فيها سابقًا؛ وذلك للأسباب التالية:

    * أولًا: الزلزولي طور من مستواه مؤخرًا؛ وأصبح يخدم منظومة اللعب، بعيدًا عن المهارات الفردية العشوائية.

    * ثانيًا: الزلزولي قدّم موسمًا أكثر من رائع في 2025-2026، مع فريق ريال بيتيس الأول لكرة القدم.

    أي أن منتخب المغرب كان يُراهن على تطور الزلزولي مؤخرًا، وموسمه الرائع مع فريقه الإسباني، من أجل الإبداع في بطولة كأس العالم 2026؛ أكثر من كون اللاعب يمتلك تاريخًا جيدًا مع أسود الأطلس، أساسًا.

    وبالتالي.. نستطيع القول إن المنتخب المغربي، خسر سلاحًا مهمًا في مونديال القارة الأمريكية؛ ولكنه ليس اللاعب الذي يؤدي غيابه، لانهيار الفريق بأكمله.

  • Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    عندما خسر عبدالصمد الزلزولي أكثر من منتخب المغرب!

    على جانب آخر.. قد يكون غياب النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي، عن بطولة كأس العالم 2026، مضرًا له على المستوى الشخصي؛ أكثر من منتخب بلاده نفسه، كما ذكرنا.

    السبب في ذلك؛ هو أن الزلزولي أصبح محطًا لأنظار الكثير من الأندية الأوروبية، في صيف العام الحالي.

    وقيل إن أندية إنجليزية مثل "توتنهام هوتسبير، نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا"، ترغب في التعاقد مع الزلزولي، خلال صيف العام الحالي؛ وذلك نظرًا لتألُقه الكبير مع فريق ريال بيتيس الإسباني، موسم 2025-2026.

    وهُنا.. كان الزلزولي يستطيع تسويق نفسه أكثر، حال المشاركة في بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إقناع الأندية المهتمة؛ بالتحرك الفعلي للتعاقد معه رسميًا.

    * ثانيًا: جذب أنظار أندية أكبر إليه؛ للتعاقد معه في صيف العام الحالي.

    والنهاية.. كانت إصابة الزلزولي، في مباراة المغرب والنرويج "الودية"؛ وبالتالي استبعاده من قائمة بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

  • FBL-WC-2026-MOROCCOAFP

    كلمة أخيرة.. كل شيء كان واردًا مع عبدالصمد الزلزولي

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أنه لا يستطيع أحد التشكيك في قدرات النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي، أو التطور الكبير في مستواه موسم 2025-2026.

    إلا أن تاريخ الزلزولي مع المنتخب المغربي، حتى وقت كتابة هذا التقرير على الأقل؛ ليس هو ذلك الذي يجعلنا نقول إن غيابه، سيدمر أسود الأطلس.

    وكما ذكرنا.. الرهان على الزلزولي في كأس العالم 2026، كان بسبب مستواه الرائع في الموسم المنصرم؛ لكن ذلك لم يكن يضمن أن هذا اللاعب سينفجر في هذا الحدث المونديالي، أيضًا.

    والشيء المؤكد؛ هو أن الزلزولي فقد فرصة تسويق نفسه بشكلٍ أكبر، في هذا الحدث المونديالي الكبير.

    وحتى هذا ربما يكون خيرًا له؛ فاللاعب كان من الممكن أن يقدّم مونديال كارثي مثلًا، وبالتالي تتراجع الأندية المهتمة بالتعاقد معه أساسًا.

    والحقيقة أن كرة القدم ليس بها ثوابت، والرهان على لاعب أو فريق ما، قد يكون خاسرًا في النهائية؛ وهذا الأمر لن ينتهي أبدًا.

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