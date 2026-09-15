"لن أعتذر لأحد ولكن"!.. عبدالصمد الزلزولي يرد على الهجوم المغربي ضده بعد أزمة "قميص سبتة"

قرر ناديا فياريال وريال بيتيس، دعم بلادهما في قضية "سبتة"؛ وذلك قبل مواجهتهما مساء أمس الإثنين، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

ودخل نجوم الناديين إلى أرضية الملعب، وهما يرتدون قمصان تحمل عبارة "Todos Somos Caballas" بالإسبانية؛ والتي تعني "كلنا كاباياس" بالعربية، في إشارة إلى أن مدينة سبتة إسبانية وليست مغربية.

ومن بين من ارتدوا هذا القميص؛ هو النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي، جناح فريق ريال بيتيس الأول لكرة القدم.

هذا الأمر فتح أبواب من الانتقادات والهجوم العنيف على الزلزولي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ خاصة أن المغرب تعتبر مدينة سبتة جزءًا من أراضيها، مع اتهام إسبانيا باحتلالها.

ومن ناحيتها.. تؤكد إسبانيا أن سبتة مدينة تابعة لها، ومن حقها فرض حكمها وسيادتها عليها؛ قبل أن يشتعل صراع سياسي عنيف مع المغرب بسببها، مؤخرًا.

الصراع السياسي بين إسبانيا والمغرب؛ جاء عقب عبور عشرات الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة، بشكلٍ غير نظامي.