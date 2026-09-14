بشرى سارة لعبدالرزاق حمدالله.. عمر السومة يحسم مستقبله رسميًا ويختار ناديًا مفاجئًا!

حسم الأسطورة السورية عمر السومة، "مستقبله" في عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد أسابيع طويلة من الجدل، عقب انتهاء عقده مع نادي الحزم.

عقد السومة مع الحزم، انتهى في 30 يونيو 2026؛ حيث كان هُناك غموض كبير، بشأن استمرار اللاعب في السعودية أو خوض تجربة جديدة.