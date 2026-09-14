بشرى سارة لعبدالرزاق حمدالله.. عمر السومة يحسم مستقبله رسميًا ويختار ناديًا مفاجئًا!

يُعتبر الأسطورة السورية عمر السومة؛ هو الهداف التاريخي لعملاق جدة الأهلي، بالإضافة إلى الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل السومة 193 هدفًا مع الفريق الأهلاوي، في مختلف المسابقات الرسمية؛ سواء على المستوى المحلي، أو خارجيًا.
أما في الدوري السعودي للمحترفين؛ فيمتلك السومة 162 هدفًا في 221 مباراة رسمية، سجلهم مع أندية الأهلي والعروبة والحزم.
ويبدو رقم السومة مهددًا؛ حيث يمتلك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، 158 هدفًا في 182 مباراة رسمية.
حمدالله على بُعد 4 أهداف، من معادلة رقم الأسطورة السورية؛ كما أنه لا يزال ينشط في الدوري السعودي للمحترفين، وتحديدًا مع نادي التعاون.
أي عدم بقاء عمر السومة في الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة من مسيرته؛ هو بمثابة البشرى السارة إلى حمدالله، لكسر رقمه رسميًا.