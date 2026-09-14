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Omar Al Somah SyriaGetty
أحمد فرهود

بشرى سارة لعبدالرزاق حمدالله.. عمر السومة يحسم مستقبله رسميًا ويختار ناديًا مفاجئًا!

عمر السومة
الوحدة
الأهلي
الحزم
عبد الرزاق حمد الله
التعاون
سوريا 1
انتقالات
العروبة

تطورات مثيرة..

حسم الأسطورة السورية عمر السومة، "مستقبله" في عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد أسابيع طويلة من الجدل، عقب انتهاء عقده مع نادي الحزم.

عقد السومة مع الحزم، انتهى في 30 يونيو 2026؛ حيث كان هُناك غموض كبير، بشأن استمرار اللاعب في السعودية أو خوض تجربة جديدة.

  • Omar Al Somah GFX HazemGoal AR

    عمر السومة إلى هذا النادي رسميًا!

    وفي هذا السياق.. أعلن نادي الوحدة السوري مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع الأسطورة عمر السومة، في صفقة انتقال حر.

    الوحدة أطلق على صفقة السومة، اسم "قنبلة الميركاتو السوري"؛ كاشفًا عن أنها تمت من خلال شراكة استراتيجية بين إدارة النادي ممثّلة في المهندس ماهر مهاجر، وشركة طموح الرياضية.

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  • Omar Al Somah gfx 150Goal Ar

    مدة عقد عمر السومة مع نادي الوحدة

    واستكمالًا لبيانه.. تحدث نادي الوحدة السوري عن مدة عقد الأسطورة عمر السومة، مع الفريق الأول لكرة القدم.

    وأوضح الوحدة أن السومة، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول؛ لمدة موسمين كاملين، حتى 30 يونيو 2028.

    واختتم النادي بيانه؛ بالقول: "اسم كبير، صفقة كبيرة، وطموح أكبر للبرتقالي.. السومة في دمشق، السومة وحداوي".

  • Omar Al Somah GFX HazmGOAL AR

    عمر السومة يعود إلى سوريا بعد 15 سنة كاملة

    الأسطورة السورية عمر السومة، غادر بلاده منذ 15 سنة كاملة؛ وذلك عندما انتقل من نادي طفولته الفتوة إلى القادسية الكويتي، بشكلٍ رسمي.

    ومثّل السومة فريق القادسية، لمدة 3 سنوات كاملة؛ قبل الانتقال إلى عملاق جدة الأهلي صيف 2014، ليتحوّل معه إلى أحد أساطير هذا الكيان الرياضي الكبير.

    ورحل الأسطورة السورية عن الأهلي صيف 2022، بعد الهبوط التاريخي إلى دوري يلو للدرجة الأولى؛ حيث انضم إلى نادي العربي القطري "معارًا"، ثم من خلال عقد نهائي.

    وعاد عمر السومة إلى الملاعب السعودية، في يناير من عام 2025؛ وذلك من بوابة نادي العروبة، ثم فريق الحزم الأول لكرة القدم.

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  • Abderrazak Hamdallah Goal OnlyGoal AR

    عمر السومة يزف بشرى سارة إلى عبدالرزاق حمدالله

    يُعتبر الأسطورة السورية عمر السومة؛ هو الهداف التاريخي لعملاق جدة الأهلي، بالإضافة إلى الدوري السعودي للمحترفين.

    وسجل السومة 193 هدفًا مع الفريق الأهلاوي، في مختلف المسابقات الرسمية؛ سواء على المستوى المحلي، أو خارجيًا.

    أما في الدوري السعودي للمحترفين؛ فيمتلك السومة 162 هدفًا في 221 مباراة رسمية، سجلهم مع أندية الأهلي والعروبة والحزم.

    ويبدو رقم السومة مهددًا؛ حيث يمتلك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، 158 هدفًا في 182 مباراة رسمية.

    حمدالله على بُعد 4 أهداف، من معادلة رقم الأسطورة السورية؛ كما أنه لا يزال ينشط في الدوري السعودي للمحترفين، وتحديدًا مع نادي التعاون.

    أي عدم بقاء عمر السومة في الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة من مسيرته؛ هو بمثابة البشرى السارة إلى حمدالله، لكسر رقمه رسميًا.