العيب فيكم وليس في عبدالرزاق حمدالله .. من النصر إلى الشباب "لماذا يتكرر نفس السيناريو مع الساطي؟!"

ماذا يحدث في تجارب المغربي؟

في البداية قد تشعر بأعراض ظاهرة الـ"ديجافو" وأنت تقرأ آخر أخبار "الساطي"، هي ليست مجرد تهيؤات، بل "ما أشبه الليلة بالبارحة" بالفعل في مسيرة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله .. المختلف فقط هو لون القميص بين النصر والشباب!

اليوم، نحن نتحدث عن نهاية مؤسفة لمسيرة الساطي مع نادي الشباب بعد موسمين تقريبًا في صفوفه، حيث تقرر "تجميده" حتى نهاية الموسم الجاري، كعقوبة انضباطية، على إثر خلافاته مع زميله البلجيكي يانيك كاراسكو.

نهاية رغم قسوتها على نجم بقدر المغربي إلا أنها مستحقة بالنظر لأزماته في قلعة الليوث منذ انتقاله للفريق في صيف 2025 قادمًا من نادي الاتحاد، فلطالما قرأنا عن خلافات في غرف خلع الملابس، صحيح أنه لم نتبين من صحتها، لكن يكفي ما كان يظهر على الشاشات من مشادات بينه وبين كاراسكو.

الآن الغالبية تضع حمدالله على "المقصلة"، منصبين إياه "المذنب الأول" في الأزمة الحالية، حتى وصل الأمر ببعض الإعلاميين السعوديين بطرده من الملاعب السعودية كافة، بعد ثلاثة تجارب مع النصر فالاتحاد ثم الشباب.

لكن للأزمة وجه آخر، يجب الوقوف أمامه، كي لا يتكرر السيناريو في تجربة عبدالرزاق حمدالله المقبلة..

  • من تاليسكا إلى كاراسكو .. سيناريو مكرر!

    ما يحدث في الشباب حاليًا مؤسف لدرجة كبيرة؛ أن يقف أكبر نجمين في الفريق – هذا من المفترض – ويتشاجران تارةً على ضربة جزاء، وتارةً أخرى على ركلة حرة، وأحدهما يدفع الآخر وما شابه من تصرفات "طفولية"!


    لكن إن كان هذا يحدث أمام أعين الجماهير على الشاشات، فمثله كان يحدث في الغرف المغلقة بنادي النصر قبل أربعة أعوام، إذ مثّل حمدالله العالمي بين عامي 2018 و2022، قبل أن يتم فسخ عقده لأسباب انضباطية كذلك، وتطاوله على مسؤولي النادي، وإن كانت الروايات مختلفة بين ما يقوله اللاعب والمسؤولين.

    حتى مع اللاعبين، كشف البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ نجم النصر السابق، عن خلافات بين المغربي ولاعبي الفريق في غرف خلع الملابس، حال عدم تمرير لاعب للكرة له داخل المستطيل الأخضر.

    "لم يشعر بالراحة لالتحاقي بالفريق وصنع مشكلة معي بعد أول مباراة بحجة أنني لا أمرر له بل لأبو بكر وبيتروس فقط، بسبب مشاكله فكرت بعد 3 أشهر بشراء 6 حقائب سفر لكنها فارغة الآن. فكرت بالرحيل لأنه يخلق أجواء مشحونة في الفريق واللاعبون الصغار يتحاشون التعامل معه" .. "خالد الغنام؛ لاعب النصر السابق والاتفاق الحالي، قالي لي إن حمدالله يوبخه حال لم يصنع كرة له في الملعب" .. "لاحظت دخول حمدالله في مشادات مع اللاعبين كثيرًا في التدريبات بخصوص تمرير الكرة له، لديه تصرفات غريبة داخل الفريق".

    كل ما قرأته في السطور أعلاه، هي مقتطفات من حوار لتاليسكا مع برنامج "كورة" في فبراير 2022، حينما سُئل عن عبدالرزاق حمدالله .. وما خفي كان أعظم!


    النصر في الغرف المغلقة .. والشباب على الملأ

    اللافت أن أزمات حمدالله في النصر تفاجأ بها الجمهور بإعلان النادي فسخ عقده ومن ثم حديث تاليسكا عنها بعد ذلك، أما في الشباب فكل شيء يحدث على الملأ.

    لا يوجد تفسير واضح لهذا التصعيد من جانب المهاجم المغربي سوى "فارق الجمهور"، يدرك تمامًا حجم شعبية النصر مقارنة بالشباب.

    أعلم أن الحديث عن هذا الجانب يغضب جمهور الشباب، لكنها حقيقة يعلمها الجميع، فكيف كان سيواجه حمدالله جمهور النصر في المدرجات وهو يفتعل الأزمات مع نجوم الفريق؟

    أما جمهور الشباب فهو ليس بالزاحف خلف فريقه في المدرجات، خاصةً في الموسم الجاري، ونحن نتحدث عن صراع الهبوط المحتمل لدوري يلو للدرجة الأولى.

    ناهيك عن أن حمدالله ليس لديه شيء ليبكي عليه مع الشباب، على عكس النصر الذي بنى اسمه به بحصد لقب الدوري السعودي (2018-2019)، ولقبي كأس السوبر السعودي (2019-20 – 2020-21).

    لماذا نجحت تجربة الاتحاد؟

    بين تجربتي النصر والشباب "المؤسفتين"، كان الاتحاد هو النادي الوحيد في السعودية الذي نجح عبدالرزاق حمدالله في الحفاظ على علاقته بمسؤوليه وجماهيره طيبة على مدار موسمين ونصف داخل أسواره أو حتى بعد الرحيل.

    هذا رغم أن الصراع مع تاليسكا في النصر وكاراسكو في الشباب، كان هناك مثله في الاتحاد خلال موسم 2023-2024 مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

    لكن الفارق هو "التحدي الشخصي" الذي كان يعيشه الساطي في هذه الفترة، فلم يكن يريد تكرار الفشل الذي عاشه في أواخر فترته مع النصر وأدى لطرده، بل كان يستخدم الاتحاد أحيانًا لمعايرة العالمي ببعض الأمور.

    ملخص ذلك قاله حمدالله في أحد اللقاءات: "هنا يوجد رجال"، تصريح أطلقه عندما سُئل عن الفارق بين النصر والاتحاد، بخلاف إشاراته المستفزة للمدرجات في كل مواجهة بين العالمي والعميد خلال تلك الفترة.

    ضف على كل ذلك أن كريم بنزيما ليس باللاعب الصدامي من الدرجة الأولى مقارنة بتاليسكا مثلًا، بخلاف أنه أحد نجوم الثورة السعودية والمتوج من قبل بالكرة الذهبية، فكيف لحمدالله أن يقف أمامه؟!

    بالمختصر: كانت هناك دوافع جدية تُحجم "الإيجو العالي" لحمدالله في الاتحاد مقارنة بفترتيه مع النصر والشباب.

    العيب فيكم لا في حمدالله

    قد تظن أننا هنا سندافع عن عبدالرزاق حمدالله وتصرفاته مع زملائه في النصر والشباب، لكن لا، لطالما انتقدنا المغربي على مثل هذه التصرفات على مدار رحلته مع النصر، والآن حان دور لوم المسؤولين!

    تكرار التصرفات نفسها في الدوري نفسه تحت أعين مسؤولي الأندية لا يدين اللاعب بقدر ما يدين إدارات الأندية نفسها، فالمثل الشهير يقول "من أمن العقاب ...".

    إن قُلنا أن النصر تفاجأ بشخصية اللاعب وقد فسخ عقده في الوقت المناسب، حتى وإن كان النجم الذي أعاد الفريق لمنصات التتويج، فما حجة الشباب؟

    مسؤولو الشباب تابعوا أكثر من مرة خلافات الساطي مع كاراسكو، ومن قبلها حتى أزمات مختلفة في غرف خلع الملابس، لكننا لم نسمع قط عن موقف صارم ضده، فكيف لنا أن نلوم حمدالله والمسؤولون يتفرجون وكأنهم جماهير؟!

    نعم! العيب في المسؤولين الذين لا يتعلمون الدرس قط رغم تشابه المواقف كثيرًا.