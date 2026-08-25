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Abderrazak Hamdallah Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

عبدالرزاق حمدالله ضد الفيحاء: "لعنة الأرض" تطارده مع التعاون.. ومعاناة جديدة تلوح في الأفق بعد أمجاد النصر والاتحاد!

فقرات ومقالات
التعاون
النصر
الاتحاد
الشباب
عمر السومة
التعاون ضد الفيحاء
الفيحاء
دوري روشن السعودي

ماذا حدث؟!..

المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من الأسماء الأجنبية القليلة، التي عاشت الكثير من الأيام الجميلة، في الملاعب السعودية.

نعم.. حمدالله كتب المجد مع ناديي النصر والاتحاد، في الفترة من 2018 إلى 2024؛ قبل أن ينتقل إلى الشباب، ومنه لفريق التعاون الأول لكرة القدم.

وبدأت مسيرة المهاجم المغربي مع التعاون، في صيف العام الحالي؛ حيث يُشارك في المباراة تلو الأخرى، وآخرها ضد نادي الفيحاء.

وسقط حمدالله مع التعاون، في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام الفيحاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهو حمدالله في مباراة التعاون والفيحاء..

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    رقم السومة.. عندما قام الفيحاء بتعطيل عبدالرزاق حمدالله مؤقتًا!

    عاجلًا أو آجلًا؛ سيحطم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله "رقم" الأسطورة السورية عمر السومة، في الدوري السعودي للمحترفين.

    السومة لم ينضم إلى أي فريق سعودي - حتى الآن -، وذلك منذ الرحيل عن نادي الحزم، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ بينما حمدالله يستكمل مشواره في دوري روشن للمحترفين، بالانضمام إلى فريق التعاون صيف العام الحالي.

    وبناء على ذلك؛ بات المهاجم المغربي قريبًا جدًا من خطف لقب "الهداف التاريخي" لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، من الأسطورة السورية.

    * عمر السومة: 162 هدفًا في 221 مباراة.

    * عبدالرزاق حمدالله: 158 هدفًا في 180 مباراة.

    وأراد حمدالله أن يقترب أكثر من رقم السومة؛ وذلك في مواجهة التعاون ضد نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    إلا أن حمدالله فشل في هز شباك الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء؛ ليتجمد الفارق بينه والسومة عند 4 أهداف، بشكلٍ مؤقت.

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    ملعب التعاون.. ظاهرة مثيرة "تطارد" عبدالرزاق حمدالله

    هُناك ظاهرة مثيرة تواجه المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ وذلك منذ الانضمام إلى نادي التعاون، في صيف العام الحالي.

    هذه الظاهرة التي اكتملت ضد نادي الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء؛ هي فشل حمدالله في هز شباك الخصوم بملعب التعاون، رغم تسجيله في المباريات "خارج الميدان".

    أي أن حمدالله في 4 مباريات رسمية، مع فريق التعاون الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ يسجل في ميدان الخصوم، ولكنه لم يفعل ذلك في ملعب ناديه وبين جماهيره.

    - مباريات حمدالله الرسمية مع التعاون:

    * الجولة الأولى من دوري روشن السعودي: التعاون (0-0) الخليج.. لم يسجل حمدالله بالطبع.

    * دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين: ضمك (0-3) التعاون.. سجل حمدالله هدفًا.

    * الجولة الثانية من دوري روشن السعودي: الخلود (3-2) التعاون.. سجل حمدالله ثنائية فريقه.

    * الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي: التعاون (0-0) الفيحاء.. لم يسجل حمدالله بالطبع.

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    مثل الشباب.. "معاناة جديدة" تلوح في الأفق يا حمدالله

    يبدو أن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي اعتاد على التتويج بالألقاب في الملاعب السعودية؛ سواء مع ناديي النصر أو الاتحاد، أصبحت مسيرته تتراجع إلى الخلف بشكلٍ واضح.

    حمدالله انتقل إلى السعودية صيف عام 2018؛ حيث مثّل النصر منذ ذلك الوقت وحتى يناير 2022، لينتقل بعدها إلى الاتحاد ثم الشباب في 2024.

    ولعب المهاجم المغربي موسمين مع الشباب؛ قبل الانضمام إلى نادي التعاون في صيف 2026، بشكلٍ رسمي.

    لذا.. عندما نتحدث عن التراجع في مسيرة حمدالله؛ فنحن لا نقصد الأرقام الفردية الشخصية، وإنما "جماعيًا".

    مثلًا؛ عبدالرزاق حمدالله بعد التتويج بالألقاب مع النصر والاتحاد، عانى في صفوف الشباب والآن مع التعاون.

    معاناة حمدالله مع الشباب؛ تجلت في عدم التتويج بأي لقب، بالإضافة إلى المنافسة لتفادي "الهبوط" في الموسم الرياضي الماضي.

    وظل الليث الشبابي في منطقة الخطر، لفترات طويلة للغاية في الموسم الماضي 2025-2026؛ قبل أن ينهي دوري روشن السعودي للمحترفين، على النحو التالي:

    * المركز: الثالث عشر.

    * النقاط: 35.

    * فوز: 8.

    * تعادل: 11.

    * خسارة: 15.

    ومع نادي التعاون الآن؛ يبدأ حمدالله دوري روشن السعودي 2026-2027، بشكلٍ كارثي للغاية.

    "تعاون حمدالله" بعد التعادل مع نادي الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء؛ يكون قد جمع نقطتين فقط في ثلاث جولات، بمسابقة دوري روشن السعودي.

    وإذا لم يُحسن "سكري القصيم" من وضعه، في الجولات القادمة من مسابقة الدوري؛ قد يجد حمدالله موسم الشباب الماضي، يتكرر معه من جديد.

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  • الخلاصة.. أقل مباريات عبدالرزاق حمدالله مع التعاون

    أخيرًا وبعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ لنتوقف عند ما قدّمه المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله أساسًا، في مواجهة نادي التعاون ضد فريق الفيحاء.

    حمدالله ظهر أقل بكثير من مبارياته السابقة مع التعاون، وذلك في مواجهة الفيحاء مساء اليوم الثلاثاء؛ على النحو التالي:

    * أولًا: ثقل في الحركة.

    * ثانيًا: عدم إيجاد حلول فنية.

    * ثالثًا: فشل في الربط مع زملائه.

    واقتصرت خطورة المهاجم المغربي المخضرم ضد الفيحاء، على بعض التسديدات البعيدة القوية؛ ولكنها اصطدمت بتألق حارس الفيحاء.

    كما غلب على حمدالله، التركيز مع قرارات الحكم، أكثر من محاولة حسم النتيجة؛ وهو ما تجلى عندما ركض إليه، عقب إطلاق صافرة النهاية.

    أي أن ليلة 25 أغسطس 2026، والتي شهدت مواجهة التعاون والفيحاء، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ لم تكن من تلك الليالي التي يريد حمدالله تذكُرها، على المستوى الشخصي.