3 أندية سعودية تريده: عبدالرزاق حمدالله بين "حلم آسيا والمشاريع الجديدة".. ولضمان نجاحه تعاملوا مع هذه المشاكل!

مستقبل عبدالرزاق حمدالله وسط جدل شخصيته المثيرة..

منذ أن وطأت قدماه أرض المملكة العربية السعودية صيف عام 2018، لم يكن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مجرد رقم عابر في تاريخ دوري روشن للمحترفين؛ بل تحوّل إلى "ظاهرة" فريدة صاغت فصولًا من الإثارة والتشويق، داخل أرضية المستطيل الأخضر وخارجها.

وبدأت مسيرة حمدالله في الملاعب السعودية، مع عملاق الرياض النصر عام 2018؛ والذي انتقل منه إلى نادي الاتحاد في يناير 2022، ثم فريق الشباب الأول لكرة القدم صيف 2024.

والمثير في الأمر أن رحلة المهاجم المغربي، مع جميع هذه الأندية - سالفة الذكر -، انتهت بمشاكل أو بطريقة غير مثالية؛ وذلك رغم تألُقه الكبير على المستوى التهديفي، وتحطيمه الكثير من الأرقام القياسية.

آخر هذه المشاكل، تلك التي اشتعلت بين حمدالله وزميله البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح نادي الشباب؛ الأمر الذي أدى إلى إبعاد المهاجم المغربي عن التدريبات الجماعية، مع إعلان وكيله نواف المهدي نهاية رحلة اللاعب مع الليث رسميًا.

المهدي ظهر في برنامج "أكشن مع وليد"، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تحدث عن مستقبل عبدالرزاق حمدالله ومشاكله مع أنديته؛ وهو ما يُمكن أن نحلله من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

    أرقام عبدالرزاق حمدالله مع أنديته السعودية "المختلفة"

    في البداية وقبل كل شيء؛ يجب أن نتطرق سريعًا إلى أرقام المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع أنديته السعودية "المختلفة"، وذلك على النحو التالي:

    * النصر: 115 هدفًا و24 تمريرة حاسمة، في 109 مباريات رسمية.

    * الاتحاد: 67 هدفًا و8 تمريرات حاسمة، في 84 مباراة رسمية.

    * الشباب: 31 هدفًا و6 تمريرات حاسمة، في 45 مباراة رسمية.

    أي أن حمدالله البالغ من العمر 35 سنة، سجل 213 هدفًا مع الأندية الثلاثة، خلال 238 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

    ولا ننسى أن المهاجم المغربي، لعب مباراة واحدة بقميص عملاق الرياض الهلال؛ عندما انضم إليه "معارًا" من الشباب، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وقتها.. لعب عبدالرزاق حمدالله 15 دقيقة، في المباراة التي خسرها الهلال (1-2) ضد نادي فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات ربع النهائي.

    صراع "الهداف التاريخي" بين عبدالرزاق حمدالله وعمر السومة

    الآن.. لنركز على مستقبل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ وذلك بعد إعلان وكيله نواف المهدي رحيله عن نادي الشباب، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وحسب حديث المهدي؛ هُناك وجهتان محتملتان لحمدالله بعد الرحيل عن الفريق الشبابي، على النحو التالي:

    * الوجهة الأولى: البقاء في السعودية مع نادٍ سعودي آخر.

    * الوجهة الثانية: الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

    وأكد المهدي أن حمدالله يميل للبقاء في الملاعب السعودية؛ من أجل انتزاع لقب "الهداف التاريخي" لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، من المهاجم السوري عمر السومة.

    ويشهد صراع "الهداف التاريخي" للدوري السعودي للمحترفين، منافسة شرسة للغاية بين حمدالله والسومة؛ كالتالي:

    * 1/ السومة: 162 هدفًا في 220 مباراة.

    * 2/ حمدالله: 156 هدفًا في 177 مباراة.

    وبالتالي.. إذا قرر حمدالله مغادرة الملاعب السعودية؛ فإن حلم انتزاعه لقب "الهداف التاريخي" للدوري السعودي للمحترفين، سينتهي تمامًا.

    أما استمراره لعامٍ آخر أو أكثر؛ سيجعل انتزاعه هذا اللقب مسألة الوقت، خاصة إذا نظرنا إلى واقع السومة الحالي.

    المهاجم السوري الكبير ينتهي عقده مع نادي الحزم، في 30 يونيو 2026؛ وسط شكوك كبيرة بشأن رغبة أي نادٍ سعودي، في التعاقد معه.

    وحتى لو استمر السومة؛ فإن معدل أهدافه انخفض بنسبة كبيرة للغاية، ما يجعل حفاظه على لقب "الهداف التاريخي" محل شك.

    من هو النادي السعودي الذي قد يتعاقد مع عبدالرزاق حمدالله؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نتساءل الآن: "من هو النادي السعودي الذي قد يتعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؟!".

    دعونا نؤكد أولًا، أنه مع الثورة الرياضية الكبيرة في الملاعب السعودية؛ فإن مسألة انضمام حمدالله إلى أحد أندية المقدمة أصبح مستبعدًا، لذا الوجهة قد تكون فرق "الوسط أو المؤخرة".

    ووفقًا لحديث وكيله نواف المهدي، يمتلك المهاجم المغربي 3 عروض سعودية - دون ذكر هوية الأندية -؛ ولكننا يُمكن أن نحللها، على النحو التالي:

    * أولًا: الفتح

    يبدو هو الخيار الأكثر واقعية الآن؛ خاصة أن هذا النادي كان يريد التعاقد مع حمدالله في الصيف والشتاء الماضيين، وسط ترحيب من اللاعب بالفكرة.

    * ثانيًا: التعاون

    نادي التعاون سيلعب على فرصتين، خلال الجولة الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهما: انتزاع "المركز الخامس" والمشاركة في النخبة الآسيوية 2026-2027، أو البقاء "سادسًا" وخوض دوري أبطال آسيا "2".

    وفي كلتا الحالتين؛ فإن التعاون قد يحتاج إلى مهاجم بإمكانات وخبرة حمدالله، لمساعدته على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة القارية.

    * ثالثًا: الخلود

    كتب نادي الخلود التاريخ في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة مالكه الجديد بن هاربورج؛ وذلك بالوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل الخسارة (1-2) ضد الهلال.

    وقد يفكر هاربورج في اتخاذ ناديه خطوة للأمام، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ وهُنا.. ستخدمه صفقة حمدالله كثيرًا، سواء رياضيًا أو تسويقيًا.

    * رابعًا: الدرعية والعُلا

    هذا الثنائي يتنافس الآن، على حجز آخر مقعد مؤهل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ حيث سيلتقيان في نهائي "الملحق".

    ويتمتع الناديان بقوة مالية كبيرة، إلى جانب طموحات رياضية مهمة؛ لذا قد يرغب أحدهما في إضافة صفقة هجومية قوية الموسم القادم؛ كحمدالله على سبيل المثال.

    كلمة أخيرة.. 3 نقاط تلخص شخصية عبدالرزاق حمدالله!

    أخيرًا.. سيكون على النادي السعودي الجديد، الذي سيتعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في الميركاتو الصيفي القادم، أن يعرف كيف يتعامل مع شخصيته "الجدلية".

    ونفى نواف المهدي، وكيل أعمال حمدالله، خلال ظهوره في برنامج "أكشن مع وليد"، أن يكون المهاجم المغربي شخصية تفتعل المشاكل كما يزعم البعض؛ ولكننا يُمكن أن نستخلص الآتي:

    * أولًا: حمدالله تظهر عصبيته أحيانًا بعد المباريات - حال تحقيق نتائج سيئة -؛ ولكن الأمر يختفي سريعًا بعد ذلك.

    * ثانيًا: حمدالله يُفضل الابتعاد عن المشاكل؛ لذا يتوتر عندما يتعرض لضغوطاتٍ معينة.

    * ثالثًا: حمدالله يرتاح عندما يشعر بأهميته ونجوميته؛ وذلك في الأندية التي يلعب لها.

    وإذا استطاع النادي الذي سيتعاقد مع المهاجم المغربي، أن يوفر البيئة المُناسبة له؛ فهو يستطيع تسجيل أكثر من 20 أو 30 هدفًا، في الموسم الرياضي الواحد.

    وليس علينا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة الفريق الذي سينضم إليه حمدالله في الميركاتو الصيفي القادم، وهل سيكون "بداية جديدة له أم حلقة أخرى من مسلسل المشاكل".