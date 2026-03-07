نقطة ضوء في ليلة للنسيان: حمد الله تقبل الأمر الواقع أمام الاتفاق .. هل ظلمه قانون كاراسكو؟

لم يكن في أفضل أحواله، هذا مختصر ما صنع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، في ليلة التعادل مع الاتفاق بنتيجة (1-1)، على ملعب إيجو، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم خالد الغنام لصالح الاتفاق، في الدقيقة 51، فيما تعادل يانيك كاراسكو سريعًا للشباب، من ركلة جزاء، في الدقيقة 57.

ولا يزال الشباب يبحث عن استعادة المسار مع مدربه نور الدين بن زكري، بعد انطلاقة أكثر من رائعة، فاز فيها على ضمك والرياض، ثم خسر أمام الهلال وتعادل مع الاتفاق، ليحل "الليث" في المركز الثالث عشر، برصيد 26 نقطة، بينما جاء "النواخذة" في المركز السابع بـ39 نقطة.