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زهيرة عادل

قالوا "متسلط" فرد عليهم بأخلاقه .. "الممثل المتألق" عبدالرزاق حمدالله يلجأ لسلاحه المعتاد لإسقاط الفيصلي

فقرات ومقالات
عبد الرزاق حمد الله
التعاون ضد الفيصلي
التعاون
الفيصلي
دوري أبطال آسيا 2

أبرز ما قدمه الساطي خلال مواجهة التعاون والفيصلي..

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بعد غياب على الساحة الآسيوية منذ انطلاق الموسم الجاري، عاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله للظهور مع التعاون في دوري أبطال آسيا 2.

"الساطي" غاب عن الثلاث جولات الأولى لسكري القصيم في دوري أبطال آسيا 2، على إثر عقوبة مفروضة عليه منذ فترته في الاتحاد، تحديدًا في عام 2024، بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات، بعدما اشتبك مع لاعبي الهلال في ربع نهائي النخبة الآسيوية.

واليوم الأربعاء، قاد حمدالله التعاون للفوز أمام الفيصلي الأردني، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في بريدة بالمملكة السعودية، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2.

ثلاثية سكري القصيم سجلها بارفيه جوياجون وعبدالرزاق حمدالله "هدفين"، في الدقائق 43، 48 و70. فيما سجل محمد السعيدي هدف الفريق الأردني الوحيد في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سكري القصيم للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وبعيدًا عن الأحداث الجماعية للمباراة، دعونا نخصص حديثنا في السطور التالية عما قدمه عبدالرزاق حمدالله في أول ظهور له بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2..

  • الساطي يفعل وضعيه "التمثيل"

    "هدوء ما يسبق العاصفة" .. هذا عنوان أداء حمدالله من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 42 من عمر مواجهة التعاون والفيصلي.

    هو ليس هدوءًا بالمعنى الإيجابي، بل سلبي، حيث تمريرات غير متقنة كثيرة، مع الفشل في التخلص من الدفاعية الأردنية.

    وخلال تلك الدقائق، لجأ الساطي لأسلوبه المفضل وقتما لا يقدر على فرض هيمنته الفنية داخل المستطيل الأخضر، حيث "التمثيل".. هذا الأسلوب أصبح مفروضًا على كل من يشاهد مباريات التعاون، إذ يلجأ له بهدف الحصول على أي قرار ضد الخصم، حتى وإن كان كارت أصفر يوتر الأجواء ولو قليلًا.

    أول ظهور لهذا الأسلوب كان في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، وقتما تلقى ضربة في الظهر من لاعب الفيصلي، سقط بعدها أرضًا، لكنه لم يكن سقوطًا عاديًا، بل ظل يتلوى بصورة مقلقة.

    الغريب أن الحكم ولاعبي التعاون تجاهلوا تألم المغربي تمامًا، وأكمل زملاؤه هجمتهم، ليضطر حمدالله للنهوض فورًا دون أي مشكلة .. ولكي يكتمل المشهد التمثيلي، استغل أول توقف، لإخطار الحكم بأنه كان يتوجب عليه إشهار الكارت الأصفر في وجه الخصم، لكن لأنه يعلم أن التدخل كان بسيطًا، لم يطل الاعتراض وغادر سريعًا من أمام الحكم.

    ومع بداية الشوط الثاني، وبفضل الأسلوب ذاته بالتعاون مع استغلال غياب تقنية الفيديو عن مباريات دوري أبطال آسيا 2، تحصل حمدالله على ضربة جزاء..

    لاعب الفيصلي ضرب الكرة أولًا قبل الاحتكاك بقدم حمدالله، لكن الأخضر ظل يتألم لبضع ثوانٍ، حتى أطلق الحكم صافرته، متجاهلًا قسم الأول بعدم صحة قرار احتساب ضربة جزاء ضده.

    في الأخير، سجل الساطي هدفه الأول في المباراة، والثاني للتعاون بفضل تلك الجزائية.

  • ثنائية رائعة مع البحراوي

    رغم ذكرنا لسلبية أدائه حتى الدقيقة 42 إلا أنه رسم أجمل لوحة في المباراة في الدقيقة 43، وقتما افتتح التعاون التهديف..

    في تلك الدقيقة، قاد أسد الأطلسي هجمة مرتدة للتعاون من الجهة اليسرى لوسط الملعب، حيث أرسل كرة طويلة أكثر من رائعة إلى الجهة اليمنى إلى القادم من الخلف يونس البحراوي.

    في البداية، شتت عبدالله الفاخوري؛ حارس الفيصلي، الكرة من أمام بحراوي، لكن دفاع فريقه أعادها من جديد للاعب التعاون، الذي أرسلها بدوره إلى بارفيه جوياجون، ليسدد في الشباك بنجاح.

    تلك اللقطة نفض خلالها حمدالله عن نفسه صفة "الأنانية"، حيث كان بإمكانه أن يحتفظ بالكرة أكثر تحت أقدامه، مع الدخول في سباق سرعات من دفاعات الفيصلي، لكنه فضل المصلحة الجماعية للفريق.

    وتكررت ثنائية البحراوي – حمدالله من جديد في الدقيقة 70، حيث مرر الأول تمريرة بـ"كعب القدم" إلى المغربي ليسدد من فوق حارس الفيصلي في الشباك، محرزًا الهدف الثاني له في اللقاء، والثالث لأصحاب الأرض.

  • متسلط؟

    مع نجاح الفيصلي في حصد سبع نقاط في أول ثلاث جولات من البطولة القارية دون حضور حمدالله، استغل البعض الموقف للهجوم على المغربي والتقليل من دوره مع الفريق.

    ممن هاجموا حمدالله حينها؛ الإعلامي الرياضي سعيد الهلال، الذي وصف المهاجم بـ"المتسلط"، مشيدًا بجودة أداء السكري في غيابه، مدعيًا أن افتعاله للأزمات مع زملائه، سيضر الفريق ويقوده للهبوط لدوري الدرجة الأولى.

    الهلال آنذاك كان يسقط على المشادة التي نشبت بين حمدالله ومواطنه وقائد التعاون أشرف المهديوي، بين شوطي إحدى المباريات، على إثر عدم تمرير الكرة له وما شابه من حالات تثير غضب الساطي.

    لكن الليلة جسد حمدالله معنى "التعاون فوق الجميع" على أرض الملعب، حيث تخلى عن أنانيته تمامًا، لدرجة أنه كان يفضل صناعة الفرص أكثر من السعي للتسجيل بنفسه.

    حتى في أوقات تمركزه في وضعية جيدة، لم يكن يغضب لعدم تمرير أي من زملائه للكرة له، بل كان محفزًا في المقام الأول، إذ تجلى ذلك في مشهد رفع يديه للتصفيق لزميله يونس البحراوي بعدما سدد تسديدة بعيدة أعلى العارضة بدلًا من تمرير الكرة له.

    قد ترى أن تلك المواقف بسيطة ولا تستدعي الإشادة، لكن مقارنة بطبيعة شخصية حمدالله الصعبة وكما نسلط الضوء على كل شاردة وواردة سلبية منه، يتوجب علينا ذكر محاسنه في وقت يوصف به بـ"المتسلط"!

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  • بالأرقام .. ماذا قدم حمدالله أمام الفيصلي؟

    شارك الساطي في مواجهة التعاون والفيصلي كاملة من الدقيقة الأول، وسجل هدفين؛ أحدهما من ضربة جزاء.

    فيما خلق فرصتين لزملائه، وسدد خمس تسديدات، منها ثلاث على المرمى، فيما بلغت دقة تمريراته 75%.

    في المواجهات الثنائية الأرضية، نجح في أربع من أصل ثماني، وفي الالتحامات الهوائية، تفوق في اثنين من أصل ثلاثة التحامات. بينما قدم خمس مساهمات دفاعية ما بين عرقلات وتشتيت للكرة.

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الأهلي

الأهلي

دوري روشن السعودي

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التعاون

ALF

ALF

الدوري الأردني للمحترفين

08 نوفمبر 2026

SHA

SHA