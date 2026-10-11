حمد الله سقط أمام كاراسكو: رفض ثأر القدر من البليهي .. ولا تخبروا رونالدو عن حلمه "المنحوس"!

إلى من يلعب "فانتازي دوري روشن"، إذا حدثتني قبل سنتين بأنك ستثبت عبد الرزاق حمد الله في تشكيلتك، لقلتُ هذا أمر طبيعي؛ فتأثير المغربي في المسابقة، كان يشبه ما يقدمه إرلينج هالاند في الدوري الإنجليزي، ولكن الآن، أنت تتحدث عن مهاجم صار تسديد الكرة إلى الشباك بالنسبة له، لا يقل صعوبة عن التسجيل.

حمد الله دخل مع التعاون مرحلة جديدة مع المدرب فوك رازوفيتش، بعد فترة التوقف الدولي، وما النتيجة؟ سقوط جديد في دوري روشن، وأمام الشباب، الذي انتظر حتى الجولة الثامنة، كي يسجل انتصاره الأول، وسط 4 تعادلات و3 هزائم.

الشباب حقق فوزًا بثلاثية عبد الله معتوق وريكاردو ماتياس ويانيك كاراسكو، في الدقائق 18 و45+6 و85، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد التعاون عند 3 نقاط، في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، محققًا هزيمته الخامسة، بدون أي انتصار.

ماذا صنع عبد الرزاق حمد الله أمام فريقه السابق؟ هذا ما يجيب عنه موقع GOAL، عبر السطور التالية..