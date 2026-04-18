Muhannad Shanqeeti Abdulrahman Al Oboud IttihadGetty
تعالي على الجمهور؟ .. وكيل العبود يكشف السبب وراء مشاجرته مع مشجع الاتحاد بعد زلزال ماتشيدا

ليلة صعبها عاشها جمهور الاتحاد، بعد إقصاء الفريق الأول لكرة القدم، من ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بسيناريو غريب، أطاح بالعميد، وصعد بماتشيدا زيلفيا الياباني إلى دور الأربعة، وسط العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

ما بعد صافرة النهاية، كان "مؤسفًا"، بين وقائع عدة، بين مشاجرة أحمد شراحيلي مع حكم المباراة، ومشادة بين عبد الرحمن العبود مع أحد الجماهير، فضلًا عن تصرفات الحارس بريدراج رايكوفيتش، ناهيك عن حديث المدير الفني سيرجيو كونسيساو عن أخطاء الحكم التي أثرت على سير المباراة.

تصرف العبود مع أحد جماهير الاتحاد، أعاد إلى الأذهان، وقائع سابقة سبق وأن أشرنا إليها في مقال بعنوان "فن الخروج عن النص: من غرفة الملابس إلى فيديو ورّطه مع الشرطة .. صفحة عبدالرحمن العبود مع الاتحاد ملطخة بالأزمات!"، إلا أن وكيل نجم الاتحاد، كشف عن كواليس ما حدث، بما يبرئه ويكشف عن السبب وراء انفعاله مع المشجع، الذي لا يحمل أي تعالٍ أو تشاجر بدون داعٍ.

  • ماذا حدث في المباراة؟

    وحجز ماتشيدا زيلفيا بطاقة الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على الاتحاد، بهدف نظيف أحرزه تيتي يينجي في الدقيقة 31.

    الاتحاد انتزع هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، عن طريق دانيلو بيريرا، إلا أن الحكم الصيني ما نينج، قرر إلغاء الهدف، بعد التواصل مع تقنية الفيديو، فيما شهد اللقاء أكثر من لقطة تحكيمية جدلية، تسببت في غضب المدرب واللاعبين.

    وينتظر ماتشيدا، الفائز من شباب الأهلي الإماراتي ضد بوريرام يونايتد التايلاندي، في نصف النهائي، بينما بات الأهلي، ممثل السعودية الوحيد، حيث يستعد لملاقاة فيسيل كوبي الياباني في دور الأربعة.

  • تصرف العبود مع مشجع الاتحاد

    ورصد متابعون لقطة لعبد الرحمن العبود، وهو يدخل في مشادة عنيفة مع أحد مشجعي الاتحاد، الذي كان يتواجد في مدرجات ملعب الأمير عبد الله الفيصل، حيث كادت المشادة تتطور إلى اشتباك، قبل أن يتدخل محمد نور، أسطورة النادي، والذي يعمل كمستشار الرئيس لشؤون كرة القدم، من أجل احتواء الأزمة، وإدخال اللاعب إلى غرفة الملابس.

  • وكيل العبود يكشف الحقيقة

    ما السبب وراء انفعال عبد الرحمن العبود على مشجع الاتحاد؟ هذا ما كشفه وكيله رفيع الشهراني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة (إكس).

    وقال الشهراني في رسالته "هارد لك للخروج المرير لنادي الاتحاد من البطولة، أردت التعريج فقط على موضوع العبود من ناحية ما مرر للإعلام، والفهم الخاطئ من قِبل البعض.

    باختصار الجمهور كعادته عرف بالوفاء، صفق وحيا العبود على ما قدمه. شخص من الجمهور قام بشتم والدة العبود أمامه، والكابتن مهما كان بشرًا ولن يرضى بذلك، وقال له انزل للأسفل وتحدث بذلك أمامي، وما يحسب للجمهور أنهم تكلموا وسحبوا هذا الشخص ولاموه وأبعدوه.

    أما ما يدار بأن العبود اشتبك مع الجماهير وشتمهم وتعالى عليهم فهو عار من الصحة تمامًا. العبود يعود بمحبة جمهوره وبمحبة الكيان، والقتال من أجل الشعار".

    وأضاف الشهراني "تحدثت مع اللاعب، وهو في حرقة لضياع المباراة بالأمس، وجسد ذلك باعتذاره للمدرج في برامج التواصل. كل التوفيق للكيان واللاعب بالقادم إن شاء الله".

    كونسيساو يفتح النار على الحكم

    "لاعبو الاتحاد كانوا يلعبون أمام الحكم، وليس ماتشيدا"، بهذه الكلمات، فتح المدرب سيرجيو كونسيساو، النار على الحكم ما نينج، بسبب قراراته في المباراة.

    وأوضح كونسيساو "في عدة لقطات كنا نتفوق، والحكم يعيقنا. بالنسبة لي الهدف الذي سجلناه وتم إلغاؤه (صحيح)، نحن فرضنا أنفسنا، ولكن الحكم أراد ذلك".

    وبخلاف لقطة الهدف الملغي، الذي فسره خبراء تحكيم، بوقوع خطأ لمسة يد على دانيلو بيريرا، فإن الحكم تغاضى عن منح بطاقة حمراء للاعب ماتشيدا، كوتارو هاياشي، بداعي ضرب وجه حارس الاتحاد، بريدراج رايكوفيتش، وقيامه بحركة إضافية، بعد إمساك الحارس للكرة، ما يؤكد تعمده ضرب الصربي.

    ماذا ينتظر الاتحاد؟

    وودع الاتحاد فرصة المنافسة على جميع البطولات، بشكل رسمي، لتبقى آماله معلقة حول تحسين مركزه في ترتيب دوري روشن، خلال الجولات الست المتبقية، حيث يحتل المركز السادس، برصيد 45 نقطة، مبتعدًا بفارق 17 نقطة، عن القادسية، رابع الترتيب.

    ويستعد الاتحاد لملاقاة التعاون، على ملعب الأخير في بريدة، في 29 إبريل الجاري، ضمن حساب الجولة الثلاثين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

    الاتحاد سيختتم موسم 2025-2026، بـ6 مباريات، حيث يواجه - على الترتيب - كلًا من التعاون، الخلود، ضمك، الاتفاق، الشباب، ثم القادسية.

    وكان الاتحاد قد ودع كأس خادم الحرمين الشريفين، من نصف النهائي، بعد إقصائه أمام الخلود بركلات الترجيح، فضلًا عن خروجه من نصف نهائي كأس السوبر، في بداية الموسم، أمام النصر.

