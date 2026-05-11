Goal.com
مباشرالتذاكر
Abdulrahman Al-Aboud Ittihad 2023GOAL AR
محمود خالد

"لم يحترم أساطير الاتحاد" .. رسالة تحذير من انفلات كونسيساو بسبب عبد الرحمن العبود!

عبد الرحمن العبود
الاتحاد
ضمك
سيرجيو كونسيساو
دوري روشن السعودي

فوز الاتحاد لم ينقذ كونسيساو من الانتقادات..

لم يكن أداء الاتحاد فقط هو ما جلب الانتقادات تجاه المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بعد الفوز الصعب أمام ضمك، بل أيضًا في لمحات أخرى، تتعلق بمشاركة عبد الرحمن العبود.

الاتحاد انتزع 3 نقاط شاقة من ضمك، بعد الفوز عليه بنتيجة (2-1)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن حساب الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

هذا الفوز الذي جاء بثنائية حسام عوار وعبد العزيز البيشي، جدد آمال الاتحاد في المنافسة على المقعد المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث رفع رصيده إلى 52 نقطة، ليحل سادسًا بفارق الأهداف "فقط" عن التعاون.

  • "لم يحترم أساطير الاتحاد"

    وأوضح حسين بابا، نجم المنتخب البحريني السابق، عبر برنامج "في 90"، على فضائية الرياضية السعودية، أن مشاركة عبد الرحمن العبود، تعد تجسيدًا لحالة التخبط الإداري الذي يعيشه الاتحاد في الآونة الأخيرة، متسائلًا بشأن كيفية تواجد اللاعب فوق أرض الميدان، بعد الأحداث التي صدرت منه في مباراة ماتشيدا زيلفيا الياباني، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

    ونوّه بابا بأنه لا يقصد مشادة عبد الرحمن العبود مع أحد مشجعي الاتحاد، بعد المباراة، والتي خرج وكيل اللاعب للدفاع عنه، بأنه تعرض للإساءة بـ"شتم" والدته، بل سبب الانتقاد هو عدم احترام أساطير نادي الاتحاد.

    • إعلان
  • Hamad Al-Montashari Mohamed Noor Sergio Conceicao Ittihadsocial gfx/ Getty Images

    انفلات كونسيساو

    وأضاف حسين بابا، أن عبد الرحمن العبود، لم يقدر وقوف أساطير الاتحاد أمامه، أثناء مشادته مع الجماهير، حينما وقف أمامه محمد نور وحمزة إدريس وحسن خليفة، وقام بدفعهم خلال أزمته مع المشجع، واصفًا الأمر بأنه لم يعمل لهم حسابًا، متسائلًا "أين القرار الانضباطي داخل النادي؟".

    وقال بابا إن هناك حالة من الانفلات غير المقبول، في الأمور الإدارية والانضباطية، يُسأل عنه المدرب والجهاز الإداري المسؤول عن العمل اليومي، من خلال تقاريره التي يرفعها إلى الإدارة، معربًا عن استيائه مما وصفه بالقرارات "الارتجالية" من كونسيساو، حيث يقرر متى يعاقب العبود ومتى يعيده للمباريات، كما قال إن هناك مبالغة في الترويج لمسيرة كونسيساو الذي لم يكمل 6 شهور مع ميلان.

  • Muhannad Shanqeeti Abdulrahman Al Oboud IttihadGetty

    تفاصيل أزمة العبود مع مشجع الاتحاد

    ورصد متابعون لقطة لعبد الرحمن العبود، وهو يدخل في مشادة عنيفة مع أحد مشجعي الاتحاد، الذي كان يتواجد في مدرجات ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بعد وداع دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخسارة أمام ماتشيدا بهدف، حيث كادت المشادة تتطور إلى اشتباك، قبل أن يتدخل محمد نور، أسطورة النادي، والذي يعمل كمستشار الرئيس لشؤون كرة القدم، من أجل احتواء الأزمة، وإدخال اللاعب إلى غرفة الملابس.

    ما السبب وراء انفعال عبد الرحمن العبود على مشجع الاتحاد؟ هذا ما كشفه وكيله رفيع الشهراني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة (إكس).

    وقال الشهراني في رسالته "هارد لك للخروج المرير لنادي الاتحاد من البطولة، أردت التعريج فقط على موضوع العبود من ناحية ما مرر للإعلام، والفهم الخاطئ من قِبل البعض.

    باختصار الجمهور كعادته عرف بالوفاء، صفق وحيا العبود على ما قدمه. شخص من الجمهور قام بشتم والدة العبود أمامه، والكابتن مهما كان بشرًا ولن يرضى بذلك، وقال له انزل للأسفل وتحدث بذلك أمامي، وما يحسب للجمهور أنهم تكلموا وسحبوا هذا الشخص ولاموه وأبعدوه.

    أما ما يدار بأن العبود اشتبك مع الجماهير وشتمهم وتعالى عليهم فهو عار من الصحة تمامًا. العبود يعود بمحبة جمهوره وبمحبة الكيان، والقتال من أجل الشعار".

    وأضاف الشهراني "تحدثت مع اللاعب، وهو في حرقة لضياع المباراة، وجسد ذلك باعتذاره للمدرج في برامج التواصل. كل التوفيق للكيان واللاعب بالقادم إن شاء الله".

  • مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 31 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 15 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

    وقرر الاتحاد الآسيوي، زيادة عدد المقاعد السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بواقع 3 "مباشر" واثنين من الملحق، فيما سيتأهل المركز السادس إلى دوري أبطال آسيا 2، بعد فوز الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

دوري روشن السعودي
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء