هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Abdulelah Al-Malki Georgios Donis Saudi KSA GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

عبدالإله المالكي وصناعة الجدل رغم الهدوء من الهلال إلى المنتخب السعودي .. شكك في دونيس فأحرج نفسه بـ"المنطق الأعوج"!

فقرات ومقالات
مقال رأي
السعودية
عبد الإله الملكي
جيورجوس دونيس
الدرعية
دوري روشن السعودي
كأس الخليج

تصريحات لم تكن في محلها من لاعب الدرعية..

مع انتظار الجميع إعلان جورجيوس دونيس؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، للقائمة المشاركة في كأس الخليج 2026، أثار لاعب الوسط عبدالإله المالكي الجدل، بتصريحاته.

لاعب الدرعية سبق الجميع، وأكد استبعاده من قائمة الأخضر في البطولة الخليجية، في إشارة إلى إخطار اللاعبين بالفعل بالقائمة قبل أن الإعلان الرسمي بأيام وفي سرية دون أي ترسيب للإعلام.

لكن المالكي لم يكشف عن استبعاده فحسب، بل لجأ للتشكيك في الأسباب وراء قرار دونيس، حيث قال نصًا: "لا أعلم سبب عدم انضمامي، إذا كانت المسألة فنية .. فمدرب المنتخب فاوضني وقتما كان مدربًا للخليج وبعد فترة تعاقد معه المنتخب، ولا أعتقد أنه يريدني معه في النادي وعندما يقود المنتخب يصرف النظر".

وأضاف: "إذا المسألة شخصية، فأنا لا أعلم السبب، لكن الله لا يضيع تعب أحد. أما الحديث عن الإصابات، فمنذ انضمامي للدرعية في شتاء 2026، لم أغب سوى عن مباراة وحيدة، وفي الموسم الجاري، خضنا سبع مباريات، لعبت أربع أو خمس منها أي 75% وهو المعدل الطبيعي للاعب السعودي في الفترة الحالية!".

المالكي اختتم: "أي لاعب يتمنى الانضمام للمنتخب، أتحدث لأنني كنت أتوقع الانضمام بعدما شاركت مع الدرعية! كنت انضم للمنتخب خلال فترة إعارتي للاتفاق، وعندما عدت للهلال لم يتم استدعائي وهذا منطقي قياسًا على عدم مشاركتي في المباريات حينها، لكن حاليًا أن أشارك مع الدرعية، لذا استبعادي ليس لأسباب فنية، وإن كان لأسباب شخصية، أتمنى أن يخبرني أحد بها".



تلك التصريحات أثارت الكثير من الجدل، خاصةً وسط تشكيكه في وجود أسباب شخصية وراء استبعاده..


  • imago-sport-1078883313.jpgAnadolu Agency

    ماذا حدث لدونيس بين الخليج والمنتخب السعودي؟

    جورجيوس دونيس؛ المدرب الذي تولى المسؤولية الفنية للمنتخب السعودي في أبريل 2026، عمل مع الخليج خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى تعاقد الأخضر معه.

    خلال فترته مع الخليج، كان المالكي يمر بفترة تهميش مع الهلال ما بين أسباب فنية وإصابات متكررة وعدم جاهزية بدنية، حتى خرج معارًا للاتفاق في موسم 2024-25، قبل الرحيل عن الزعيم نهائيًا في شتاء 2026 في صفقة انتقال حر.

    وبحسب حديث عبدالإله المالكي فإن دونيس أراد التعاقد معه خلال تلك الفترة، لدعم صفوف الخليج، وفي فترة كان يريد بالفعل خلالها الرحيل عن الهلال بحثًا عن فرصة مشاركة منتظمة في أحد الفرق الأخرى.

    صاحب الـ31 عامًا يريد حاليًا أن يعرف ماذا حدث في قناعات دونيس بين فترة الخليج وبعدها مع المنتخب السعودي حتى يغير قناعاته به؟

    الإجابة ربما تبدو بديهية كثيرًا، لا تستحق الكثير من الجدل الذي صنعه اللاعب بتصريحاته الأخيرة، لكن أحيانًا يحتاج البعض لتذكيره بالمسلمات..

    الخليج أو أي نادٍ ليس كبير تكون ميزانيته ذات سقف محدود، وبالتبعة فئة اللاعبين المتاحة أمامهم تكون محدودة أيضًا .. أما في المنتخبات فقاعدة الاختيار تكون أوسع بكثير والمنافسة تكون أكبر، لذا من يناسب نادٍ صغير، ليس بالضرورة يكون لائقًا للانضمام للمنتخب، حتى وإن كان المدرب هو نفسه.

    ناهيك عن طبيعة المنتخبات الخاصة على عكس الأندية، فالمدرب بنادي يمتلك الوقت الكافي لتجهيز أي لاعب وتدريبه على فكره وطريقته وما يتبعه من تطويره، على عكس المنتخب الذي يحتاج للاعبين يناسبون أفكار المنتخب ويتأقلمون معها سريعًا، فلا مجال لتطوير أحد أو منحه بعض الوقت للتكيف.

    الحديث عن الفوارق بين نادٍ ومنتخب يطول، خاصةً وأن كان هذا النادي ليس بكبير كالخليج، لذا تشكيك المالكي في وجود نوايا شخصية ضده لم يكن في محله نهائيًا، أيًا كان الشخص المقصود بها، سواء أحد مسؤولي اتحاد الكرة أو دونيس نفسه بالطعن في شخصيته واحتمالية تأثره برأي أحد المسؤولين.

    • إعلان

  • ماذا قدم عبدالإله المالكي مع الدرعية؟

    انضم المالكي منذ للدرعية في شتاء 2026 وقتما كان ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى، وساهم في صعوده لدوري المحترفين لأول مرة في تاريخه.

    في تلك الفترة، خاض المالكي مع الفريق الناشط في دوري يلو حينها في 17 مباراة، وصنع هدفًا واحدًا.

    وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، غاب لاعب الوسط عن ثلاث مباريات مع الدرعية وقتها، منها واحدة فقط لتراكم البطاقات .. أي أنه لم يغب عن مباراة واحدة كما قال، وإن كان صدق حديثه بشأن عدم تعرضه للإصابات طوال تلك الفترة.

    وبالانتقال للحديث عن الموسم الجاري الذي اعتمد عليه دونيس بنسبة كبيرة في اختيار القائمة المشاركة في كأس الخليج، فقد خاض المالكي خمس مباريات بدوري روشن بواقع 264 دقيقة، ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين.


    تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

    وسط تلك المشاركات هناك شيء لافت للنظر ربما استند عليه دونيس كذلك في استبعاد عبدالإله المالكي من قائمة المنتخب السعودي في كأس الخليج 2026..


  • Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    أين المالكي من المباريات الكبيرة؟

    في تصريحات اللاعب قال: "أنا حاليًا أشارك، ولا يتم استدعائي للمنتخب!" .. وهذه مسألة أخرى فالقضية تتعلق بما تقدمه وليس بمجرد المشاركة.

    بالنظر لمشاركات المالكي مع الدرعية في الموسم الجاري بدوري روشن، فإنه مُهمش خلال مواجهات الفرق الكبيرة، فلم يظهر أمام الأهلي سوى لمدة 22 دقيقة، وأمام الاتفاق لمدة دقيقة واحدة، بخلاف مكوثه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة القادسية.

    بينما يعتمد عليه مدربه بشكل أساسي أمام فرق كالحزم، الخلود والفتح.

    الفريق الكبير الذي خاض أمامه المالكي مباراة كاملة بالموسم الجاري هو النصر بالدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي خسرها الدرعية 1-4، ليودع البطولة.

    ومن هنا ليس هناك داعٍ لمقارنة مستواه على سبيل المثال بمصعب الجوير في القادسية أو محمد كنو في الهلال أو بعض الخيارات الأخرى التي قد تكون أفضل منه من ناحية المنافسة مع الكبار أو مناسبتهم لفكر دونيس في المنتخب السعودي.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • المالكي وصناعة الجدل رغم الهدوء

    يبدو لك عبدالإله المالكي من اللاعبين الهادئين داخل الملعب وخارجه، فهو ليس من أصحاب الظهور الإعلامي الكثير، وليس ممن يكثرون التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    لكن هذا لا ينفي أن يضع نفسه في دائرة الجدل في المرات التي يظهر خلالها للحديث عن أمر شخصي به..

    فعل من قبل في أواخر عام 2025، وقت سؤاله عن الرحيل عن الهلال للمشاركة المنتظمة في أحد الأندية، حيث أعلنها صراحةً: "أريد المشاركة، لكنني لن أضحي بنصف راتبي من أجل ذلك!"، في إسقاط على تعليق بن هاربورج؛ مالك نادي الخلود، الذي أكد أن رواتب اللاعبين السعودي مرتفعة للغاية ما يعيق بعض الأندية من التعاقد معهم.

    وواصل المالكي وقتها تصريحاته قائلًا: "أي لاعب لديه الطموح، يريد المشاركة لدقائق أكثر، لكن رئيس الخلود يقول إن رواتب المحليين عالية!، إذا كان يريد لاعبًا يفيد فريقه، فعليه منحه حقه. من المستحيل أن أضيع ثلاثة أرباع راتبي مع نادي، كي أذهب للمشاركة مع فريق آخر".

    وأضاف: "مؤكد أن اللاعب سيضحي إن كان يريد المشاركة، لن يأتي لاعب ويقول (أريد نفس ما أتقاضاه حاليًا أو أكثر)، لكن التضحية تكون بالمعقول، لكن أن يأتي ويعرض عليّ نصف ما أتقاضاه سنويًا، ويريد مني الموافقة!، آسف".



    كذلك قبل فترة قصيرة من رحيله عن الهلال نحو الدرعية، كتب عبر حسابه بتطبيق "سناب شات": "كرامتك أولًا .. وكل شيء بعدها قابل للتعويض"، وحينها أوضح الإعلامي عبدالرحمن الجماز أن المقصود هو إعلان رغبته في مغادرة القلعة الزرقاء وهي رغبة مشتركة مع إدارة النادي.



  • المقصد من كل ما ذُكر أعلاه سواء من ذكر إحصائيات أو فوارق بين الأندية والمنتخبات، ليس لإحراج عبدالإله المالكي بقدر ما الهدف منه رفض الخروج للتشكيك في نوايا مدرب مقبل على خوض بطولة كأس الخليج، خاصةً وأن الحجج ليست منطقية على الإطلاق، كما ذكرنا سلفًا.

    المالكي صاحب إمكانات كبيرة بالفعل وعندما يكون في كامل جاهزيته يكون واحد من أفضل لاعبي المنتخب السعودي، لكن هذا لم يحدث مؤخرًا لأسباب عديدة سواء متعلقة به على المستوى الفردي أو بظهور من هم أفضل منه.

    لذا ربما عليه التركيز أكثر في الملعب أملًا في المشاركة بكأس آسيا 2027 أفضل من البحث عن "شماعات غير فنية" لتعليق غيابه عن المنتخب السعودي المتكرر مؤخرًا، خاصةً وأنه يلجأ لـ"منطق أعوج" لإثبات أحقيته بالانضمام للأخضر.


دوري روشن السعودي
الدرعية crest
الدرعية
الدرعية
أبها crest
أبها
أبها
كأس الخليج
السعودية crest
السعودية
السعودية
الكويت crest
الكويت
الكويت