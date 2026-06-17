رغم أن المنتخب السعودي الأول في أهم مهمة وطنية حاليًا إلا أن محاولات التشكيك لا تزال قائمة، وقد نالت هذه المرة من فهد المفرج؛ مدير الفريق، والذي بدأ مهمته قبيل كأس العالم 2026.
"يجب محاسبته بعد ما فعله مع عبدالإله العمري!" .. اتهام فهد المفرج بزرع التعصب في معسكر المنتخب السعودي بكأس العالم 2026
فهد المفرج من الهلال إلى المنتخب السعودي
الأخضر السعودي أحدث بعض التغييرات قبل كأس العالم 2026، على رأسها إقالة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد وتعيين اليوناني جورجيوس دونيس بدلًا منه، في ظل تراجع النتائج والأداء.
كذلك تم تعيين فهد المفرج مديرًا للمنتخب السعودي الأول بعد نهاية مهمته كمدير تنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال.
التعاقد مع المفرج من الهلال كان فرصة ذهبية لمن لا يفصلون بين الانتماء للأندية والمنتخب الوطني، لرصد كل صغيرة وكبيرة في تصرفات الرجل، ومن ثم استغلالها للهجوم عليه وكيل الاتهامات له .. وهذا ما فعله الصحفي فيصل القيران!
"انظروا لما فعله مع العمري!"
الصحفي فيصل القيران نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو مدته ثانيتين فقط، يظهر به فهد المفرج جالسًا على مقاعد البدلاء، مكتفيًا برسم ابتسامة عريضة على وجهه، في لحظة إحراز عبدالإله العمري الهدف الأول للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026 في شباك أوروجواي، بينما انتفض كل من حوله من مكانهم للاحتفال.
ورغم أن اللقطة مجتزأة ولا تتعدى الثانيتين إلا أن القيران اتهم المفرج بعدم النهوض للاحتفال كون مسجل الهدف هو مدافع النصر وليس لاعبًا في الهلال، متهمًا إياه بـ"زرع التعصب في المنتخب!".
القيران كتب تحديدًا عبر حسابه: "أول ما تشاهد اللقطة تظن الهدف للأوروجواي وليس لمنتخبنا، وفي وقت كان من المفترض أن يكون هو مثال للروح للجميع .. شاهدوا مدير المنتخب فهد المفرج وهو لم يتحرك من مكانه بهدف منتخبنا فقط لأن من أحرزه العمري".
وأضاف: "هذا من يجب محاسبته، لأن تصرفه زرع كل التعصب بالمنتخب".
"ارفع من مستوى طرحك"
بالتأكيد تعرض القيران لهجوم جم على إثر اتهامه لفهد المفرج، خاصةً وأن التوقيت حساس للغاية في بداية مشوار المنتخب الوطني بكأس العالم 2026.
على رأس من هاجموا فصيل القيران؛ الإعلامي الرياضي ماجد التويجري، الذي طالب الأول برفع مستوى طرحه، واصفًا ما يفعله بـ"العيب".
ووجه التويجري رسالة لزميله الصحفي: "والله العظيم عيب فهد المفرج محب للوطن، حاول أن ترفع من مستوى طرحك، الله يهديك".
وماذا بعد؟
المنتخب السعودي كان قد افتتح مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل أمام نظيره الأوروجواياني بهدف لكل منهما، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.
وتتساوى كافة فرق المجموعة في النقاط، وإن كان الترتيب بناءً على فارق الأهداف هو الأوروجواي فالسعودية ثم إسبانيا وكاب فيردي.
ومن المقرر أن يلتقي الصقور الخضر في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026 بالمنتخب الإسباني في 21 من يونيو الجاري ثم ختام المرحلة بمواجهة كاب فيردي في 27 من الشهر ذاته.