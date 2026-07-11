Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP
محمود خالد

عرضان أوروبيان من أجل ضم عبد الإله العمري .. وأسطورة الهلال للنصر: استبدلوه بلاعب أجنبي!

انتقالات
عبدالإله العمري
النصر
موناكو
سبورتنج براجا
دوري روشن السعودي

الأفضل في مسيرة المنتخب السعودي بكأس العالم..

على الرغم من خروجه مبكرًا من نهائيات كأس العالم 2026، إلا أن رحلة المنتخب السعودي كشفت النقاب عن بعض الأسماء التي قد تحظى بفتح أبواب الاحتراف في أوروبا، خلال الميركاتو الصيفي.

المدافع عبد الإله العمري، الذي لعب دورًا في قيادة النصر للقب دوري روشن السعودي، بات محل أنظار أوروبية، حيث كان بمثابة إحدى النقاط المضيئة في مسيرة الأخضر في مونديال أمريكا الشمالية.

  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSA-FANSAFP

    ماذا قدم المنتخب السعودي في كأس العالم؟

    وكانت حصيلة الأخضر في مونديال 2026، هي هدف وحيد، والمفاجأة أن من أحرزه هو "المدافع" عبد الإله العمري، في مرمى أوروجواي، رغم أن المنتخب السعودي خرج من تلك المواجهة بنتيجة التعادل.

    العمري قدم أداءً دفاعيًا استحق عليه الإشادة في مباراتي أوروجواي وكاب فيردي، والتي شهدت تعادلين، الأول بهدف لمثله والثاني سلبيًا، فيما خرج المنتخب السعودي بأداء كارثي في مباراة الجولة الثانية أمام إسبانيا، والتي شهدت فوز "لا روخا" برباعية نظيفة.

    وبلغة الأرقام، فإن العمري تمكن من تشتيت 6 كرات أمام أوروجواي، واسترداد ثلاث، كما برع في المواجهات الثنائية، وخاصة الهوائية، حيث نجح في 3 التحامات من أصل أربعة.

    وفي مواجهة الرأس الأخضر، فإن العمري استطاع أن يمنع تسديدة ويسترد 5 كرات، ويشتت كرتين، فضلًا عن فوزه في مواجهتين ثنائيتين أرضيتين، فيما عانى في المواجهات الهوائية، بالفوز مرتين من أصل 6 محاولات.

    • إعلان

  • عروض أوروبا تطارد العمري

    وذكر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، بأن هناك عروضًا شفهية تراقب عبد الإله العمري، مضيفًا أن موناكو الفرنسي وبراجا البرتغالي استفسرا من النصر، بشأن كسب خدمات اللاعب في الموسم الرياضي المُقبل.

    وفي هذا السياق، قال الناقد سلطان اللحياني، إن استفسار أندية أوروبا، بشأن العمري أمر منطقي، كونه من أفضل 3 أو 4 لاعبين للمنتخب السعودي في كأس العالم.

  • نصيحة الدعيع إلى النصر

    وعلى الفور، قدم محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، نصيحة إلى نادي النصر، بعدم التردد في بيع عقد مدافعه، والسماح له بالاحتراف في أوروبا، والتعاقد مع لاعب أجنبي بديل في الميركاتو الصيفي.

    نصيحة الدعيع للنصر، جاءت من منطلق عدم تكرار الخطأ المعتاد في التعامل مع اللاعبين السعوديين المطلوبين للاحتراف في أوروبا، بإقناعهم بحاجة الفريق إليهم، ثم الإبقاء عليهم في مقاعد البدلاء.

    وردّ خالد الشنيف، بسؤال الدعيع حول ما إذا قدم النادي الأوروبي، عرضًا بمقابل "ضئيل" إلى العمري، ليرد حارس الهلال التاريخي، بأن هذا الأمر حدث أيضًا مع سعود عبد الحميد (عند انتقاله إلى روما)، واليوم بات يحقق حلمه بالتواجد "أساسيًا" في ملاعب أوروبا، مع فريقه لانس الفرنسي.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    من "منبوذ" الجماهير إلى بطل لقطة المونديال

    وعاش عبد الإله العمري، موسمًا مليئًا بالتقلبات، في "2025-2026"، خاصة بعد عودته من فترة إعارة مع الاتحاد، قاد خلالها العميد للفوز بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    العمري عانى - في بداية عودته للنصر - من انتقادات جماهيرية واسعة، اتهمته بالتحيز إلى الاتحاد، الأمر الذي دفع الجماهير لمهاجمته من المدرجات، قبل أن يخرج المدير الفني السابق جورج جيسوس، للدفاع عنه، ومطالبة المشجعين بالتوقف عن مهاجمته.

    وشكّل العمري جبهة دفاعية قوية مع محمد سيماكان وإينيجو مارتينيز، ساهمت في موسم متميز للنصر، تحت قيادة جيسوس، والذي قاد الفريق للعودة إلى منصات التتويج بلقب الدوري السعودي، بعد غياب منذ 2019، فضلًا عن الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2.

    وبعد الانتهاء من الموسم التاريخي، أصبح عبد الإله العمري عنصرًا أساسيًا في كتيبة المنتخب السعودي، تحت قيادة جورجيوس دونيس، حيث قدم مستوًا جيدًا في المونديال، قبل الخروج مبكرًا من دور المجموعات.