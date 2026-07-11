عرضان أوروبيان من أجل ضم عبد الإله العمري .. وأسطورة الهلال للنصر: استبدلوه بلاعب أجنبي!

وعاش عبد الإله العمري، موسمًا مليئًا بالتقلبات، في "2025-2026"، خاصة بعد عودته من فترة إعارة مع الاتحاد، قاد خلالها العميد للفوز بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
العمري عانى - في بداية عودته للنصر - من انتقادات جماهيرية واسعة، اتهمته بالتحيز إلى الاتحاد، الأمر الذي دفع الجماهير لمهاجمته من المدرجات، قبل أن يخرج المدير الفني السابق جورج جيسوس، للدفاع عنه، ومطالبة المشجعين بالتوقف عن مهاجمته.
وشكّل العمري جبهة دفاعية قوية مع محمد سيماكان وإينيجو مارتينيز، ساهمت في موسم متميز للنصر، تحت قيادة جيسوس، والذي قاد الفريق للعودة إلى منصات التتويج بلقب الدوري السعودي، بعد غياب منذ 2019، فضلًا عن الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2.
وبعد الانتهاء من الموسم التاريخي، أصبح عبد الإله العمري عنصرًا أساسيًا في كتيبة المنتخب السعودي، تحت قيادة جورجيوس دونيس، حيث قدم مستوًا جيدًا في المونديال، قبل الخروج مبكرًا من دور المجموعات.