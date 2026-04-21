"لن يتبقى لي أي أفراد من عائلتي العام المقبل!".. كومباني يرد على شائعات كأس العالم في بايرن ميونخ!

بعد أن حسم بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني للمرة الخامسة والثلاثين في نهاية الأسبوع الماضي، يوجه الفريق أنظاره الآن نحو كأس ألمانيا.

وتتيح مباراة نصف النهائي التي ستقام يوم الأربعاء على أرض باير ليفركوزن للبطل التاريخي فرصة للوصول إلى أول نهائي له في البطولة منذ عام 2020.

يجب على المدرب كومباني أن يدير الأمور بدون الثلاثي المصاب سيرج جنابري (إصابة عضلية)، ولينارت كارل (تدريبات إعادة التأهيل بعد تمزق عضلي)، وتوم بيشوف (تمزق عضلي).

لهذا السبب، من المهم جدًا بالنسبة لكومباني أن يواصل جمال موسيالا استعادة أفضل مستوياته بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الصيف الماضي.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا "في حالة جيدة" بعد فترة غيابه الطويلة، ووفقًا لكومباني، "إنه قريب جدًا من أفضل مستوياته". والسؤال الوحيد المتبقي هو: "متى سيعود موسيالا الساحر، جمال في أفضل حالاته على الإطلاق؟ وهذا سيحدث بنسبة 100 في المائة".

في دوري أبطال أوروبا، من المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي الصعبة ضد باريس سان جيرمان في 28 أبريل و6 مايو، ومع غياب جنابري، من المتوقع أن يكون موسيالا مرة أخرى لاعباً محورياً.

وقد أثبت بالفعل أنه لاعب حاسم كبديل ممتاز في مباراة الإياب من ربع النهائي ضد ريال مدريد، حيث تسبب في حصول إدواردو كامافينجا — الذي طُرد لاحقًا ببطاقة صفراء ثانية — على أول بطاقة صفراء له بفضل مراوغته الرائعة، ثم صنع هدف التعادل 3-3 في الدقائق الأخيرة للويس دياز بضربة بالكعب الخلفي، مما ضمن في النهاية تأهل ميونخ.