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RodriGetty Images
محمد سعيد

عائق جديد لجوزيه مورينيو .. ريال مدريد يواجه أزمة في ضم رودري ويان ديوماندي!

يان ديوماندي
ريال مدريد
الدوري الإسباني
انتقالات
رودري

طلبات مورينيو لا يمكن تلبيتها بسهولة!

يصطدم طموح ريال مدريد في تعزيز صفوفه بالنجمين الإسباني رودري والإيفواري يان ديوماندي، بعقبة إدارية تتعلق بلوائح قيد اللاعبين في الدوري الإسباني.

ورغم التقدم الكبير في المفاوضات مع مانشستر سيتي ولايبزيج، إلا أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، قد يضطر للانتظار قبل الاعتماد على صفقاته الجديدة.

  • Yan DiomandeGetty Images

    مفاوضات رودري وديوماندي

    يسير العمل في مكاتب "فالديبيباس" على قدم وساق لإنهاء صفقتي يان ديوماندي ورودري هيرنانديز في أسرع وقت ممكن، حيث يأمل النادي الملكي في تواجد الثنائي تحت إمرة المدرب البرتغالي مورينيو مع انطلاق منافسات الليجا.

    ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن المفاوضات مع نادي لايبزيج الألماني بشأن الجناح الإيفواري الشاب ديوماندي وصلت إلى مراحلها الختامية، حيث تتركز المحادثات الحالية على الهيكلية المالية للصفقة والحوافز الإضافية، وسط تفاؤل كبير بأن تتجاوز القيمة الإجمالية حاجز 120 مليون يورو. وقد شوهد اللاعب مؤخراً وهو يتدرب بحمل بدني منخفض لتجنب المخاطرة بالصفقة، مما يشير إلى قرب الإعلان الرسمي.

    أما فيما يخص نجم مانشستر سيتي، فقد تحرك ريال مدريد بشكل رسمي لضم اللاعب الذي أصبح أولوية قصوى لفلورنتينو بيريز بعد تألقه اللافت في كأس العالم 2026.

    وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد قدم عرضه الأول للتعاقد مع رودري في محاولة لحسم الأمور قبل عودة اللاعب لتدريبات الفريق الإنجليزي.

    ورغم أن المفاوضات مع سيتي لا تزال في مراحلها الأولى مقارنة بصفقة ديوماندي، إلا أن الإدارة المدريدية تثق في قدرتها على التوصل لاتفاق سريع، مستشهدة بسلاسة المفاوضات الأخيرة التي جرت في صفقات مماثلة، خاصة مع رغبة اللاعب المحتملة في العودة إلى العاصمة الإسبانية.

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  • عائق في طريق الملكي

    رغم التفاؤل في سوق الانتقالات، واجه ريال مدريد عائقًا يتعلق باللوائح التنظيمية لرابطة الدوري الإسباني التي تفرض حدًا أقصى يبلغ 25 لاعبًا في القائمة الاحترافية للفريق الأول، وفي الوقت الراهن، يمتلك النادي الملكي 24 مقعدًا مشغولًا بالفعل، بينما يستمر الأرجنتيني الشاب فرانكو مستانتونو مقيدًا ضمن كشوفات الفريق الرديف "كاستيا" رغم تواجده المستمر في الفريق الأول.

    ومع اقتراب بيع جونزالو جارسيا، سيتوفر مقعد واحد فقط، وهو ما يكفي لتسجيل واحد فقط من الثنائي المنتظر ديوماندي أو رودري، مما يضع الإدارة في مأزق تقني يستوجب إيجاد حلول سريعة لضمان قيد الجميع قبل غلق النافذة، وفقًا لتقرير "سبورت".

  • Jose MourinhoGetty Images

    مورينيو في مازق

    المشكلة تتجاوز مجرد توفير مقعدين، حيث تتبع استراتيجية ريال مدريد عادةً ترك المقعد رقم 25 شاغرًا للطوارئ أو لأي تحرك مفاجئ في اللحظات الأخيرة من الميركاتو، وهو نهج طبقه النادي بنجاح في الموسم الماضي.

    وإذا تمت صفقتي ديوماندي ورودري، فسيحتاج النادي للتخلص من لاعبين إضافيين على الأقل للحفاظ على هذا الهامش من المناورة. الوضع تعقد أكثر بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها المدافع الشاب راؤول أسينسيو، والذي كان قريبًا من الرحيل بعدما أبلغه مورينيو صراحة بأنه "لا يدخل ضمن خططه المستقبلية"، لكن إصابته قد تعيق رحيله وتجبر النادي على تغيير خطط الدفاع.

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  • الطموحات تتجاوز رودري وديوماندي

    لا تتوقف طموحات مورينيو عند رودري وديوماندي فقط، بل تشير التقارير إلى أنه يضغط على فلورنتينو بيريز من أجل التعاقد مع مدافع مركزي إضافي لتدعيم الخط الخلفي، خاصة مع الغموض المحيط بمستقبل أسينسيو وإصابته.

    هذه الطلبات تزيد من تعقيد حسابات القائمة والكتلة الروائية، حيث يتحتم على النادي الموازنة بين احتياجات المدرب الفنية والقيود الإدارية الصارمة، بينما الإدارة تدرك أن الفشل في تفريغ مساحة كافية قد يعني تأخير ظهور النجوم الجدد في المباريات الرسمية الأولى، وهو سيناريو يحاول الجميع تجنبه لضمان بداية قوية في رحلة استعادة لقب الدوري.

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