AFP
ترجمه
"عانقوا بعضكم البعض" - كيف تعتزم إسبانيا معالجة التوتر بين لامين يامال وداني كارفاخال في أعقاب المواجهات الحامية في "الكلاسيكو" بين نجوم برشلونة وريال مدريد
تتصاعد حدة التوتر في ملعب البرنابيو
وصلت المنافسة الطويلة الأمد بين برشلونة وريال مدريد إلى ذروتها خلال أول مباراة «الكلاسيكو» لهذا الموسم، حيث حقق «البلانكوس» فوزًا بنتيجة 2-1 بهدفين سجلهما كيليان مبابي وجود بيلينغهام. وبعد صافرة النهاية، اندلعت مشاجرة ضخمة كان اللاعب الشاب يامال (18 عامًا) في قلبها. وبحسب ما ورد، واجه المدافع المخضرم كارفاخال الشاب، وقال له: "أنت تتحدث كثيرًا"، ردًا على تعليقات يامال قبل المباراة على منصة تويتش، حيث أشار إلى أن ريال مدريد "يسرق" المباريات. وانتقد فرينكي دي يونغ لاحقًا فريق ريال مدريد لغضبه "المبالغ فيه" تجاه زميله المراهق، مما أدى إلى تفاقم التوتر.
- Getty Images Sport
رسالة عن التعايش
اتخذ دي لا فوينتي موقفاً هادئاً ومتوازناً، معتبراً أن هذا التوتر هو نتيجة طبيعية للثقل العاطفي الذي تحمله أكبر مباراة محلية في إسبانيا. وهو يعتقد أن كلا اللاعبين يتمتعان بالمهنية الكافية لفصل ولائهما للنادي عن مسؤولياتهما تجاه المنتخب الوطني.
وفي حديثه إلى DAZN، أوضح مدرب إسبانيا: "في الكلاسيكو، تدافع عن ألوان معينة، وهناك مسؤولية كبيرة، أما مع المنتخب الوطني، فأنت تدافع عن وضع مختلف، وهنا عليك أيضًا أن تعرف كيف ترتقي إلى مستوى المناسبة، وهما يفعلان ذلك. ولا أشك في أنهما عندما يلتقيان، سيكونان حريصين على معانقة بعضهما البعض، بالتأكيد، وسأحتفل معهما في تلك اللحظة".
بغض النظر عن التنافس
إن الحاجة إلى المصالحة هي حاجة تكتيكية بقدر ما هي اجتماعية، نظراً لأن يامال وكارفاخال يلعبان في نفس الجانب الأيمن في المنتخب الوطني. وكانت التناغم بينهما من أبرز معالم مسيرة إسبانيا الناجحة في بطولة يورو 2024، لا سيما عندما قدم جناح برشلونة تمريرة حاسمة سجل منها قائد ريال مدريد هدفه الدولي الوحيد في الفوز 3-0 على كرواتيا في مرحلة المجموعات.
- AFP
اختبار للوحدة
لا يزال التركيز منصبًا بشكل قوي على وحدة المنتخب الإسباني، في الوقت الذي يستعد فيه فريق دي لا فوينتي لخوض مباراتين وديتين متتاليتين. تستضيف «لا روخا» منتخب صربيا يوم الجمعة المقبل على ملعب «إستاديو دي لا سيراميكا»، قبل أن تواجه مصر يوم الثلاثاء على ملعب «آر سي دي إي»، حيث تمثل هاتان المباراتان اختبارًا حاسمًا لنضج الفريق وتناغمه التكتيكي. وإذا تمكن كارفاخال ويامال من الانتقال بنجاح من خصمين إلى زميلين في الفريق، فسوف يعزز ذلك الثقافة الموحدة التي عمل المدرب بلا كلل على بنائها بينما يستعد بفريقه للتحديات المقبلة.