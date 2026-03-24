"نعم، هذا هو الهدف. نقطة"، أوضح لارس ريكن مؤخرًا في صحيفة "WAZ". وأعلن المدير الرياضي أن بوروسيا دورتموند سيسعى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للتعاقد مع جناح هجومي سريع.
عام مروع في توقيت كارثي! حلم موهبة بوروسيا دورتموند يتحطم بشكل قاسٍ
من الناحية النظرية البحتة، لا يتعين على ريكن وزملائه البحث بعيدًا. فبيانات الفريق تشير إلى أن كلاً من كول كامبل وجوليان دورانفيل لا يزالان مرتبطين بعقود مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2028.
كلا الشابين المعارين حالياً سريعان للغاية ويبرعان في المراوغة. وهما ينطبق عليهما الملف الشخصي المطلوب. لكن ريكن لم يفكر فيهما. وفي حالة دورانفيل، سيكون هذا أمراً مؤسفاً، فاللاعب البلجيكي البالغ من العمر 19 عاماً يتمتع بموهبة كبيرة. ومثل كامبل، انضم إلى نادٍ جديد في فصل الشتاء فقط، وقد خاض حتى الآن 11 مباراة مع نادي بازل.
أما بالنسبة لكامبل، البالغ من العمر 20 عامًا والمتعاقد مع تي إس جي 1899 هوفنهايم حتى نهاية الموسم، فإن الوضع مختلف تمامًا. لم يشارك اللاعب الأمريكي سوى في 323دقيقة فقط طوال الموسم، موزعة على سبع مباريات في الدوري الألماني والدوري الثالث والدوري الإقليمي الغربي.
- Getty Images
كول كامبل: عام الرعب كان مثالياً
لقد أصبح هذا العام الكابوس الذي يعيشه هذا اللاعب الواعد عامًا كارثيًا بكل معنى الكلمة — وفي وقت حرج للغاية من مسيرته. كامبل، الذي خاض مباراته الأولى مع فريق دورتموند الأول العام الماضي في ظل موجة الإصابات التي اجتاحت الفريق تحت قيادة نوري شاهين، هو شخص طموح. كان يريد المزيد بسرعة، وعندما أدرك أن خليفة شاهين، نيكو كوفاتش، لديه أولويات أخرى، لم يرغب كامبل سوى في الرحيل.
لذلك يُقال إن كوفاتش نصح كامبل بمغادرة النادي. كانت هذه مجرد واحدة من العديد من الشائعات التي رافقت صيف كامبل، بينما كان يعاني من تسمم غذائي أثناء إجازته في مسقط رأسه في هيوستن عقب بطولة كأس العالم للأندية - حيث لم يلعب أي دقيقة.
قيل إن فريقي VfB شتوتغارت وإينتراخت فرانكفورت كانا يسعيان بشدة وراء كامبل. وفي كلتا الحالتين، كان من المفترض أن يكون الانتقال وشيكًا. كان هناك حديث عن مبلغ انتقال مرتفع نسبيًا قدره سبعة ملايين يورو، وعن رغبة BVB في إعارة اللاعب إلى الخارج.
- IMAGO / foto2press
كول كامبل لا يلعب مع هوفنهايم
وفي النهاية، وقع الاختيار على نادي كرايشغاو في أوائل يناير. وينص عقد الإعارة على أن تنخفض رسوم هوفنهايم إلى صفر يورو كلما زادت مشاركات كامبل. "لديه توقعات عالية من نفسه وكان غير راضٍ عن دوره الحالي. ولهذا السبب أيضًا وافقنا على هذا الإعارة ونعتقد أنه سيحصل على وقت لعب أكبر في النصف الثاني من الموسم مع TSG مقارنةً بآخر مشاركاته معنا"، كما قال المدير الرياضي لـ BVB سيباستيان كيل عند وداع كامبل.
لكن هناك مشكلة كبيرة: حالياً، لم يشارك سوى في 25 دقيقة مع الفريق الأول في الدوري الألماني. لذا، من المشكوك فيه للغاية أن يمارس هوفنهايم خيار الشراء المتضمن في العقد، والذي يبلغ حوالي سبعة ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.
كل هذا مرتبط ببداية كامبل المريرة مع TSG. فبينما كان النادي يأمل في أن يكون هذا الإعارة بمثابة استباق لرحيل اللاعب الأساسي بازومانا توري في الصيف، وأن يختبر كامبل بشكل شامل خلال هذه الفترة التجريبية، تعرض اللاعب الذي شارك مرتين مع منتخب تحت 23 عامًا لإصابة سريعة.
- IMAGO / foto2press
بداية مريرة لكول كامبل مع فريق TSG
"بالنسبة لكول، الفكرة واضحة: كنا نرغب في الحصول على لاعب بمواصفات توري مرة أخرى هذا العام. وتعد السرعة إحدى نقاط قوة كول"، كما أكد المدرب كريستيان إيلزر بعد إتمام الصفقة. لكن مشاكل كامبل المزمنة في الكاحل ظهرت بعد ذلك. كلفته هذه الإصابات في النهاية سبع مباريات في الدوري، حيث غاب عن الملاعب لأكثر من شهر.
"كان كول مصابًا لفترة طويلة، ولم تكن الوضع سهلاً بالنسبة له. تأتي إلى نادٍ جديد بطموحات كبيرة وتريد أن تثبت قدراتك هناك، ثم تجد نفسك معطلاً لفترة طويلة"، قال إيلزر في نهاية فبراير، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تقدم اللاعب الأمريكي يسير "في الاتجاه الصحيح".
بعد أسبوع، انضم كامبل لأول مرة إلى تشكيلة فريق TSG. وفي الهزيمة 0-1 أمام سانت باولي، أشركه إيلزر على الفور في الدقيقة 86. وبعد جلوسه على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في مباراتين، تمكن على الأقل من المشاركة لمدة 21 دقيقة في الهزيمة الثقيلة 0-5 أمام لايبزيغ. ثم حصل على ثلاثة أضعاف هذا الوقت بعد يومين فقط في الهزيمة 0-1 للفريق الرديف في الدوري الثالث أمام أوسنابروك. كانت هذه المشاركة الثانية على التوالي لكامبل في التشكيلة الأساسية للفريق الثاني. في الأسبوع السابق ضد شتوتغارت، لعب منذ البداية وخرج في الشوط الأول.
- IMAGO / DeFodi Images
لماذا انتقل كول كامبل إلى هوفنهايم أصلاً؟
وبالنظر بشكل خاص إلى المقارنة المباشرة مع دورانفيل، الذي لم يصبح لاعبًا أساسيًا في بازل من البداية، لكنه شارك في التشكيلة الأساسية في ست مباريات من أصل إحدى عشرة، وساهم أيضًا في تسجيل هدفين، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بشأن كامبل هو: لماذا انتقل إلى هوفنهايم أصلاً؟
ففي النهاية، تعتبر تشكيلة إيلزر - باستثناء الهزيمة 0-5 أمام لايبزيغ يوم الجمعة - الفريق المفاجأة في الدوري. لا يلعب الفريق هناك على الصعيد الدولي، لذا لا يوجد تغيير كبير في التشكيلة. وبالنسبة للمدرب النمساوي، لا يوجد سبب وجيه لإعادة تشكيل فريقه الناجح بشكل دائم. خاصة في الهجوم، الذي يسجل في المتوسط أكثر من هدفين في المباراة الواحدة، ويتفوق فيه باستمرار على منافسه توري، الذي يتفوق عليه بـ 2 درجات على الأقل.
يُقال إن كامبل شعر بخيبة أمل شديدة في بوروسيا دورتموند، بسبب تدهور آفاقه بعد تمديد عقده في صيف 2024. يُقال إن دورتموند وعده، من بين أمور أخرى، بدور جيد في كأس العالم للأندية في وطنه. لكن هذا الحلم تبدد - بنفس القسوة التي تبدد بها الآن حلمه بالمشاركة مع المنتخب الوطني الأول في كأس العالم القادمة.
كول كامبل: إحصائيات الأداء في موسم 2025/26
المسابقات المباريات الرسمية الأهداف تمريرات حاسمة دقائق اللعب الدوري الألماني 3 0 0 41 الدوري الثالث 2 0 0 109 الدوري الإقليمي الغربي 2 0 2 173