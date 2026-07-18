"عالم مجنون" .. كلوب يخرج ببيان لنفي تصريحاته المثيرة للجدل بخصوص توخيل وإنجلترا

وقال كلوب:"تلقيت اليوم العديد من الرسائل بشأن أمور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي — مثل أنني قد أدليت بتصريحات حول مباراة إنجلترا، أو حول توماس توخيل، أو حول التكتيكات، وما شابه ذلك. هذا غير صحيح".

وانتشرت تصريحات مفبركة لمدرب ليفربول السابق دافع فيها عن مواطنه توخيل عقب الخسارة ضد الأرجنتين في نصف النهائي، ونسبت إليه كلمات بأن مشكلة منتخب إنجلترا أكثر تعقيدًا من مجرد الحديث عن تطبيق الهجوم أو الدفاع