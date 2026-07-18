نفى يورجن كلوب التقارير التي تحدثت عن تصريحات مزعومة بشأن المنتخب الإنجليزي أو المدرب الوطني توماس توخيل أو مسائل تكتيكية. وأوضح المدرب المرشح لمنصب مدرب المنتخب الألماني، في رسالة فيديو يوم الجمعة، أنه لم يُجرِ أي مقابلات خلال الأيام الماضية ولم يعلق على الموضوعات المتداولة.
"عالم مجنون" .. كلوب يخرج ببيان لنفي تصريحاته المثيرة للجدل بخصوص توخيل وإنجلترا
ماذا قال كلوب
وقال كلوب:"تلقيت اليوم العديد من الرسائل بشأن أمور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي — مثل أنني قد أدليت بتصريحات حول مباراة إنجلترا، أو حول توماس توخيل، أو حول التكتيكات، وما شابه ذلك. هذا غير صحيح".
وانتشرت تصريحات مفبركة لمدرب ليفربول السابق دافع فيها عن مواطنه توخيل عقب الخسارة ضد الأرجنتين في نصف النهائي، ونسبت إليه كلمات بأن مشكلة منتخب إنجلترا أكثر تعقيدًا من مجرد الحديث عن تطبيق الهجوم أو الدفاع
- getty
كلوب: «لا تصدقوا كل ما تقرؤونه»
وأكد الرجل البالغ من العمر 59 عامًا أنه «لم يتحدث مع أي شخص خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الماضية». وبناءً على ذلك، لن يصدر عنه أي تصريح علني جديد إلا يوم الأحد خلال المباراة النهائية.
واختتم كلوب حديثه بقوله: «عالم مجنون، عالم مجنون. لا تصدقوا كل ما تقرؤونه، فهذه المرة الأمر خاطئ بالتأكيد».
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا