"عالم جديد غريب" - أرسنال قد أثار استياء مشجعيه، في حين يتمنى المشجعون المحايدون فوز مانشستر سيتي بنهائي كأس كاراباو وسباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما يقول جيمي كاراغر
رفض "أرتيتابال"
في صحيفة «التلغراف»، أشار كاراغر إلى أن بيب جوارديولا نفسه لا بد أنه يشعر بأنه يعيش في «عالم جديد غريب». ورأى أنه على الرغم من 115 مخالفة مالية يُزعم أن مانشستر سيتي ارتكبها، وعلى الرغم من هيمنته المستمرة، فإن خيار الجماهير لم يعد «أي فريق إلا سيتي». بل على العكس، عند مواجهة فريق أرسنال المتعطش للفوز بالبطولات، يعتقد كاراغر أن المزاج السائد قد تحول إلى «أي فريق إلا أرسنال» بشكل قاطع.
يأتي هذا التحول مدفوعًا بالانتقادات المتزايدة لأسلوب أرسنال البراغماتي، والتي أبرزها مؤخرًا جون أوبي ميكيل في برنامج "توك سبورت". انتقد ميكيل اعتماد أرتيتا الشديد على الكرات الثابتة على الرغم من الاستثمارات الضخمة، قائلاً: "عندما أشاهد أرسنال يلعب الآن، أرى أنه يعتمد فقط على الركلات الركنية. لقد أنفقت ما يقرب من مليار، ميكيل أرتيتا... وتقول لي إن الطريقة الوحيدة للفوز بالمباريات هي من خلال الركلات الركنية؟ هذا سخيف."
مقارنات مع مورينيو وسيميوني
يلاحظ كاراغر أنه بعد أن تفوق عليه مانشستر سيتي قبل عامين، تخلى أرتيتا عن السعي وراء "نسخة طبق الأصل" من أسلوب غوارديولا المرن، مفضلاً بنية دفاعية متينة تذكرنا بـ"الفنون المظلمة" التي اتبعها جوزيه مورينيو أو جورج جراهام أو دييغو سيميوني. بينما يجد "حراس الأسلوب" صعوبة في تقبل هذا التحول نحو الهيمنة البدنية والكرات الثابتة، يدافع كاراغر عنه باعتباره طريقة "أكثر قتامة" ضرورية لتحدي معلمه. مستنداً إلى فوزه الدفاعي في دوري أبطال أوروبا، يصر على أنه لا توجد طريقة "صحيحة" واحدة للفوز، مردداً كلمات تييري هنري: "ليس عليك أن تحبها، لكن عليك أن تحترمها".
وفي حديثه إلى قناة سكاي سبورتس، أكد أسطورة أرسنال هنري أنه على الرغم من أنه قد لا "يحب" الأسلوب البراغماتي الحالي، إلا أنه يحترمه بشدة باعتباره تطورًا ضروريًا. وجادل هنري بأنه بعد 22 عامًا دون لقب الدوري، فإن الأولوية هي إيجاد طريقة للفوز، مشيرًا إلى أن أرسنال قد أتقن أخيرًا القدرة على "الفوز بشكل قبيح" بعد سنوات من "التعرض للتنمر".
يتوقع أن يصبح مشجعو أرسنال "لا يطاقون" في حال فوزهم باللقب
خارج الملعب، يرى كاراغر أن حضور أرسنال النشط، بل و"الهستيري" في كثير من الأحيان، على شبكات التواصل الاجتماعي هو أحد الأسباب الرئيسية لامتعاض المشجعين المحايدين. ويشير إلى أن مشجعي النادي، من خلال وسائل الإعلام البارزة المخصصة لهم، أصبحوا بارعين في إثارة مشاعر متطرفة تتراوح بين القمة والهاوية، مما يجعل احتمال فوزهم بلقب كبير فكرة مرعبة بالنسبة للمنافسين. وقد أدى الخوف من أن يصبح مشجعو أرسنال "لا يطاقون" في حال حسمهم اللقب إلى إشعال حرب نفسية تتجاوز التحليل التكتيكي.
هل سيتمكن أرسنال أخيرًا من إسكات منتقديه؟
في الوقت الذي يستعد فيه أرسنال لخوض نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي، فإن هذه المباراة تمثل أكثر من مجرد لقب؛ فهي فرصة للرد أخيرًا على الانتقادات الموجهة للفريق بشأن افتقاره إلى الألقاب. ويخلص كاراغر إلى أنه في حين أصبح السخرية من إخفاقات أرسنال المتكررة "ترفيهًا وطنيًا"، فإن الفوز في ويمبلي سيشكل قفزة رمزية إلى الأمام. وإذا تمكن أرتيتا من تحقيق سلسلة من الألقاب، فقد تفسح موجة الاستياء الحالية المجال أخيراً لإعجاب متردد ومكتسب بصعوبة من بقية عالم كرة القدم.
