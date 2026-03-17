Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
"عاقبوا نجوم الهلال".. اقتراح جدلي بشأن سالم الدوسري وتيو هيرنانديز!

ما هي حلول الجبهة اليسرى في الزعيم؟!

تشهد الأوساط الرياضية السعودية حالة من الترقب الشديد مع اقتراب مواجهة القمة الكبرى التي تجمع بين ناديي الهلال والأهلي في منافسات أغلى الكؤوس. 

ووسط هذه الأجواء المشحونة شهد برنامج أكشن مع علي وليد نقاشًا ساخنًا وتصريحات مثيرة للجدل أطلقها ضيوف الحلقة حول الأزمة الفنية التي يعاني منها نادي الهلال في الجبهة اليسرى والتي تضم الثنائي سالم الدوسري وتيو هيرنانديز. 

وتصاعدت حدة الحوار حول كيفية توظيف هذين النجمين بالشكل الأمثل لضمان فاعلية الفريق الهجومية دون الإخلال بالتوازن الدفاعي خاصة بعدما طرح الإعلامي عبد العزيز الزلال تساؤلات جوهرية حول غياب الحلول الواضحة لمشكلة التداخل الفني التي ظهرت في المباريات الماضية.

  • المحاسبة المباشرة والهروب من شماعة المدرب

    في مستهل الحديث قدم المحلل عماد السالمي وجهة نظر اتسمت بالحدة والمباشرة حيال تراجع مستوى اتخاذ القرار لدى بعض نجوم الفريق حيث يرى السالمي أن المسؤولية تقع على عاتق اللاعبين في المقام الأول وليس على المدير الفني إنزاجي وحده الذي يتعرض لنقد لاذع من الجماهير عقب كل إخفاق.

    قال عماد السالمي: "يجب قرص آذان اللاعبين المقصرين وعقابهم فمن غير المقبول إهدار بعض الفرص المحققة التي لا يمكن أن تضيع في مباريات كبرى وحاسمة".

    وأضاف السالمي: "من الناحية الفنية نعلم جميعًا أن تحركات سالم الدوسري تميل للدخول إلى عمق الملعب لترك المساحة في الطرف لتيو هيرنانديز وهذه الجملة الفنية باتت محفوظة ومفهومة لدى الخصوم وتكررت كثيرًا ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في القرار الأخير للاعب أمام المرمى والذي يجب أن يحاسب عليه وحده".

    وشدد السالمي على ضرورة أن تقوم الجماهير والإعلام بتوجيه النقد المباشر للاعبين عند التقصير بدلًا من صب جام الغضب على المدرب فقط في كل مناسبة. 

    وأشار السالمي إلى ضرورة مراجعة لقطات إهدار الأهداف المحققة من قبل تيو هيرنانديز والإشارة إليه بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنه كان سيئًا في قراره. 

    وأوضح أن الحل ليس في وضع سالم الدوسري على مقاعد البدلاء أو إشراك لاعبين آخرين مثل سلطان مندش لأن سالم يظل قيمة فنية كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بل يكمن الحل في تحسين جودة قرارات اللاعبين أنفسهم وتطوير تركيزهم داخل المستطيل الأخضر.

  • الخطة المقترحة وفصل الأدوار في الثلث الهجومي

    من جانبه طرح المحلل إبراهيم العنقري رؤية فنية مغايرة تركز على تغيير الرسم الخططي للفريق وتحديد مسارات التحرك بشكل أكثر دقة لتفادي حالة التداخل التي تؤدي إلى تعطيل اللعب في الجبهة اليسرى وتجعل التعامل مع تحركات النجمين أمرًا معقدًا ومجهدًا للفريق.

    قال إبراهيم العنقري: "الحل الذي يمنح الهلال شكلًا أفضل هو اللعب بطريقة 4-2-3-1 فبهذا الأسلوب يمكن لسالم الدوسري أن يقدم عطاءً متميزًا دون أن يضطر للتعامل المباشر والمعقد مع تحركات تيو هيرنانديز بحيث يدخل تيو إلى العمق ويظل سالم ملتزمًا بالطرف". 

    وأوضح العنقري أن هناك معضلة في طريقة طلب سالم للكرة تسبب إرهاقًا كبيرًا للظهير الذي يلعب معه في نفس الجبهة.

    وتابع العنقري حديثه موضحًا الفوارق الفنية قائلًا: "المشكلة الكبيرة تكمن في أن سالم يطلب الكرة دائمًا قبل المدافع ولا يتحرك في المساحات الخالية خلف المدافعين وهذا الأمر يفقد الظهير قيمته الهجومية ويجعله يفتقر لخيارات التمرير الفعالة ويجبره على الوقوف السلبي في الملعب". 

    وأكد العنقري أن التعامل مع سالم يتطلب نوعًا من التبسيط في الأدوار الفنية الممنوحة له لضمان استغلال مهاراته الفردية العالية.

    واختتم العنقري تحليله لهذه النقطة بقوله: "أفضل طريقة هي عدم إثقال كاهل سالم الدوسري بأدوار فنية معقدة وكثيرة بل يجب تركه يلعب بحرية أكبر على الطرف مع منح تيو هيرنانديز حرية الدخول إلى العمق ليكون خيارًا للتمرير أو المراوغة لأن كثرة التعليمات والقيود الفنية قد تفقد سالم تميزه الفردي المعهود وتجعله لاعبًا مقيدًا في منظومة لا تناسب قدراته".

  • التوازن بين الحرية الهجومية والالتزام الدفاعي

    لم يخلُ النقاش من وجهة نظر مدافعة عن الجانب التنظيمي للفريق خاصة في مواجهة خصم قوي يمتلك أجنحة هجومية سريعة مثل الأهلي حيث أبدى الإعلامي عبد العزيز الزلال تحفظه على فكرة منح سالم الدوسري حرية هجومية مطلقة دون قيود دفاعية واضحة خاصة في مباراة تتطلب انضباطًا عاليًا.

    رد إبراهيم العنقري موضحًا مقصده: "أنا لا أتكلم عن الدور الدفاعي فمن البديهي أن كل اللاعبين من رأس الحربة إلى آخر مدافع لديهم أدوار دفاعية ملتزمون بها ولكنني أقصد بحديثي الأدوار في بناء الهجمة والتحرك في الحالات الهجومية المعقدة ومسارات اللاعبين". 

    وأشار العنقري إلى ضرورة وجود تناغم في تحركات الزملاء بحيث لا يتجه لاعبان إلى نفس المنطقة في وقت واحد مما يسهل المهمة على مدافعي الخصم.

    وأوضح العنقري أن هناك فرقًا جوهريًا بين التحرك الحر في المساحات وبين التحرك المشروط بتحرك الزميل الآخر في الملعب. 

