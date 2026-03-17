"عاقبوا نجوم الهلال".. اقتراح جدلي بشأن سالم الدوسري وتيو هيرنانديز!

من جانبه طرح المحلل إبراهيم العنقري رؤية فنية مغايرة تركز على تغيير الرسم الخططي للفريق وتحديد مسارات التحرك بشكل أكثر دقة لتفادي حالة التداخل التي تؤدي إلى تعطيل اللعب في الجبهة اليسرى وتجعل التعامل مع تحركات النجمين أمرًا معقدًا ومجهدًا للفريق.
قال إبراهيم العنقري: "الحل الذي يمنح الهلال شكلًا أفضل هو اللعب بطريقة 4-2-3-1 فبهذا الأسلوب يمكن لسالم الدوسري أن يقدم عطاءً متميزًا دون أن يضطر للتعامل المباشر والمعقد مع تحركات تيو هيرنانديز بحيث يدخل تيو إلى العمق ويظل سالم ملتزمًا بالطرف".
وأوضح العنقري أن هناك معضلة في طريقة طلب سالم للكرة تسبب إرهاقًا كبيرًا للظهير الذي يلعب معه في نفس الجبهة.
وتابع العنقري حديثه موضحًا الفوارق الفنية قائلًا: "المشكلة الكبيرة تكمن في أن سالم يطلب الكرة دائمًا قبل المدافع ولا يتحرك في المساحات الخالية خلف المدافعين وهذا الأمر يفقد الظهير قيمته الهجومية ويجعله يفتقر لخيارات التمرير الفعالة ويجبره على الوقوف السلبي في الملعب".
وأكد العنقري أن التعامل مع سالم يتطلب نوعًا من التبسيط في الأدوار الفنية الممنوحة له لضمان استغلال مهاراته الفردية العالية.
واختتم العنقري تحليله لهذه النقطة بقوله: "أفضل طريقة هي عدم إثقال كاهل سالم الدوسري بأدوار فنية معقدة وكثيرة بل يجب تركه يلعب بحرية أكبر على الطرف مع منح تيو هيرنانديز حرية الدخول إلى العمق ليكون خيارًا للتمرير أو المراوغة لأن كثرة التعليمات والقيود الفنية قد تفقد سالم تميزه الفردي المعهود وتجعله لاعبًا مقيدًا في منظومة لا تناسب قدراته".