"عاصفتنا أمطرت ذهبًا" .. النصر يرد برسالة ساخرة على وعد الوليد بن طلال لجماهير الهلال!

نجح صاحب السمو الملكي، الأمير الوليد بن طلال، في إشعال سوق الانتقالات الصيفية مبكرًا بين جماهير الهلال، من خلال رسالة نارية نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس".

ويسعى الوليد بن طلال لاستعادة زعامة الهلال للكرة السعودية والآسيوية، بعدما نجح في الاستحواذ على 70% من أسهم شركة كرة القدم بنادي الهلال السعودي، في مراسم أقيمت بملعب المملكة أرينا، بحضور وفد من شركة المملكة القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة، فيما سيحصل الصندوق على نسبة 30%.

ونشر الوليد بن طلال تغريدة مثيرة للجدل، اليوم الخميس، عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث كتب: "هدوء ما قبل العاصفة"، وأرفق بهذه العبارة "إيموجي" القلب الأزرق في إشارة واضحة على استعداده لتجهيز مفاجأة مثيرة لجماهير الزعيم خلال الميركاتو الصيفي.





وتسببت رسالة الوليد بن طلال في إشعال حماس جماهير الهلال، التي عاشت موسمًا صعبًا، بعدما اكتفى الزعيم بتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي بعد الفوز على الخلود في الدور النهائي.

وكانت خسارة الهلال للقب الدوري السعودي لصالح النصر، مع وداع دوري أبطال آسيا للنخبة على يد السد القطري بركلات الترجيح في دور الستة عشر، سببًا في صدمة لجماهير الزعيم التي تطمح في تحسن مسار الفريق في الموسم المقبل من خلال صفقات مدوية في الموسم المقبل لاستعادة الألقاب.