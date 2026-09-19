"عار الهبوط لن يُمحى أبدًا" .. مشجع اتحادي يثير الجدل باحتفاله مع جماهير صن داونز ضد الأهلي!

بينما كان الأهلي يتجرع مرارة الهزيمة في قلب الملعب، كانت مدرجات ملعب لوفتوس فيرسفيلد، تشهد واقعة مثيرة للجدل، تجاه عملاق جدة الذي خسر لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، لصالح ماميلودي صن داونز.

بطل إفريقيا يُسقط الأهلي للموسم الثاني تواليًا، بعد ثلاثية بيراميدز في 2025، ليأتي صن داونز ويفوز عليه بنتيجة (2-1)، ويتأهل لمباراة كأس التحدي، التي ستجمعه مع بطل الأمريكتين، ضمن منافسات كأس إنتر كونتينينتال 2026.

في الوقت الذي جاءت فيه رسالة ساخرة من حساب الاتحاد الرسمي، بالتزامن مع صافرة النهاية، حملت المدرجات واقعة جديدة، أثارت الكثير من الجدل، لمشجع يرتدي قميص العميد، ويشارك جماهير صن داونز، "الطقطقة" على الأهلي.