عاد إبراهيموفيتش رسميًا إلى قلب الأحداث في ميلان، بعدما رجع إلى مركز ميلانيلو التدريبي الخاص بالنادي للمرة الأولى منذ أكثر من ستة أشهر. ووفقًا لتقارير سكاي سبورت إيطاليا، فقد كان المهاجم السابق والمستشار الحالي لدى ريدبيرد حاضرًا صباح يوم الإثنين لمتابعة الفريق الأول وهو يستعد لاستحقاقاته الأوروبية المقبلة.

وأبدى الأسطورة السويدي اهتمامًا كبيرًا بالحصة الصباحية، إذ راقب عن كثب اللاعبين وهم يتدربون تحت إشراف المدرب روبن أموريم. ويأتي عودة إبراهيموفيتش في وقت بالغ الأهمية، إذ يستعد ميلان لبدء مشواره في الدوري الأوروبي "يوروبا لي[" باستضافة بنفيكا يوم الأربعاء، وسط توفير حضوره دفعة معنوية كبيرة للفريق.