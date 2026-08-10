عادوا متأخرًا وألغوا ركلات الجزاء.. فوضى في ودية تشيلسي الأخيرة ضد جوهور دار التعظيم!

انزلقت المباراة الودية التي خاضها تشيلسي في فترة التحضير للموسم ضد فريق جوهور دار التعظيم في ماليزيا إلى حالة من الفوضى بعد مواجهة ساخنة انتهت بالتعادل 3-3.

تقدم الفريق الماليزي مبكراً بهدف سجله عارف أيمن هانابي، قبل أن يقلب ليام ديلاب مجريات المباراة رأساً على عقب بتسجيله هدفين سريعين من ركلتي جزاء، لكن أوسكار أريباس وبرجسون أعادا التقدم لفريق جوهور دار التعظيم.

وأنقذ الهدف الذاتي الذي سجله أنطونيو كريستيان في الدقائق الأخيرة تشيلسي من الهزيمة، لكن الدراما تصاعدت عندما تم إلغاء ركلات الترجيح المتوقعة من جانب واحد.