في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، كشف الظهير الأيمن أنه التقى بفليك للمرة الأولى قبل عدة أشهر من انتقاله الرسمي إلى النادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب المحلية.
ظنه أحد العاملين في الجهاز الفني.. لاعب بايرن السابق يكشف كواليس اللقاء المريب مع فليك!
في مباراة ودية بين أولمبيك مارسيليا، النادي الذي كان سار يلعب له آنذاك، وبايرن ميونخ، لم يكن ليتعرف على فليك في البداية على الإطلاق.
وقال سار: "مدّ يده إليّ في الشوط الأول وقال: 'لاعب رائع!' لكنني كنت متحفظًا بعض الشيء لأنني ظننت أنه أحد أعضاء الجهاز الفني. لاحقًا، أدركت أنه مدرب بايرن ميونخ الذي فاز بدوري أبطال أوروبا!".
لحسن الحظ، لم تكن هناك أي مشاكل في التمييز بينهما في أول يوم له في ميونخ، حيث قال: "قبل وقت قصير من أول تدريب لي مع بايرن ميونخ، عانقني المدرب هانسي فليك وقال: 'لقد أحضرتك لتلعب. أنا سعيد بوجودك معنا. لا تضغط على نفسك".
- Getty Images Sport
لم يتمكن سار من فرض نفسه في نادي بايرن ميونخ
دفع نادي بايرن ميونخ ثمانية ملايين يورو لضم سار في خريف عام 2020، لكن الفرنسي لم يتمكن أبدًا من إقناع الجميع بأدائه في ميونخ. وبسبب فترات الإصابة الطويلة أيضًا، لم يشارك سوى في 33 مباراة رسمية (هدف واحد وأربع تمريرات حاسمة) حتى رحيله في عام 2024.
بعد ذلك، واجه سار صعوبات كبيرة في العثور على نادٍ جديد. وبعد قرابة عام ونصف، انضم في بداية هذا العام إلى نادي شبابه ميتز، حيث لا يزال متعاقدًا حتى الصيف.
علاوة على ذلك، فإن مستقبله غير مؤكد، حيث يحتل النادي المركز الثامن عشر في الدوري الفرنسي، وهو على وشك الهبوط إلى الدرجة الثانية. مع بقاء ثلاث مباريات فقط وتأخره بتسعة نقاط عن المركز السادس عشر المؤهل للملحق، فإن البقاء في الدوري أصبح ممكناً من الناحية النظرية فقط.
منذ عودته، لعب سار تسع مباريات مع ميتز، ولم يتمكن الفريق من الفوز في أي منها (ثلاث تعادلات وست هزائم).
بونا سار: بيانات الأداء والإحصائيات
النادي
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
أولمبيك مارسيليا
181
8
12
ميتز
119
8
9
بايرن ميونخ
33
1
4