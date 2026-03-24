"ظننت أن الأمر قد انتهى!" - راسموس هوجلوند يتحدث بصراحة عن الثمن الباهظ الذي دفعه بسبب معاناة مانشستر يونايتد قبل أن "يستعيد متعة كرة القدم" في نابولي

في حديثه إلى قناة TV2 الدنماركية، أعرب هوجلوند عن امتنانه الكبير لنادي نابولي لتوفيره له منصة لاستعادة ثقته بنفسه بعد فترة صعبة قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد أصبح المهاجم شخصية محورية في تشكيلة أنطونيو كونتي، مستعيداً المستوى الذي جعله في الأصل أحد أكثر اللاعبين الشباب الواعدين طلباً في أوروبا.

انضم المهاجم الدنماركي إلى مانشستر يونايتد قادماً من أتالانتا في صفقة بلغت قيمتها 72 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2023. ومع ذلك، عانى من صعوبة في تشكيل تهديد هجومي مستمر في أولد ترافورد، حيث سجل 26 هدفاً فقط في 95 مباراة في جميع المسابقات خلال موسميه الأولين قبل أن يتم إعادته إلى الدوري الإيطالي في صفقة إعارة أولية.

"هنا، اكتشفت من جديد متعة لعب كرة القدم. بدا أن كل شيء قد انتهى، حتى أنهم قالوا ذلك في الدنمارك، لكنني لم أستسلم أبدًا وكنت دائمًا أؤمن بذلك. لا يمكنك أن تكون دائمًا في أفضل حالاتك، وأنا أعلم جيدًا أنه لا يزال عليّ العمل والتحسين كثيرًا. أنا انتقادي جدًا تجاه هذا الأمر. الآن في الدنمارك يقولون إنني عدت إلى قلب المشروع، لأنني أعمل وأسجل أهدافًا أكثر بكثير"، كشف هوجلوند.