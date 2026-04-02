يُعد فيديريكو فالفيردي أحد أفضل وأهم لاعبي ريال مدريد، وهو الآن في أفضل حالاته على الإطلاق قبل مواجهات دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ. وكما كشف النجم الأوروغواياني مؤخرًا، فقد شعر ذات مرة بالخوف من أن يطرده النادي بعد إحدى اللقطات.
"ظننت أنهم سيطردونني!" فيديريكو فالفيردي كان يخشى التعرض للعقاب في ريال مدريد
"لقد أصبت حارس مرمى أو اثنين من قبل"، يتذكر فالفيردي في بودكاست "Terapia Picante"، حيث كان هناك اسم بارز يثير قلقه بشكل خاص. "لقد أصبت لوكا زيدان في كتفه. كنت أرغب في أن أختفي تحت الأرض، ظننت أنهم سيطردونني - فقد أصبت ابن زيدان."
تسديدات اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لا تخيف حراس المرمى المنافسين فحسب، بل إن فالفيردي، الذي تطور من "إل باجاريتو" (الطائر الصغير) إلى "إل هالكون" (الصقر) ليس فقط من الناحية الفنية، لديه "أرجل نحيلة جدًا، ولا أعرف من أين أستمد كل هذه القوة في ساقي"."
"ما الذي أقحمت نفسي فيه؟" فالفيردي يشكك في انتقاله إلى ريال مدريد
خلال السنوات الست التي قضاها مع فريق ريال مدريد الأول، حقق فالفيردي مسيرة مهنية مبهرة، لكن الانتقال من نادي بينارول الأوروغوايي إلى إسبانيا لم يكن سهلاً على لاعب الوسط، ففي النهاية كان فريق كاستيا، الذي لعب معه لمدة عام قبل أن يتم إعارته إلى ديبورتيفو لا كورونيا لموسم واحد، عالماً مختلفاً تماماً.
"كان الأمر محرجًا للغاية، لقد حطمني تمامًا. كنت أفكر: 'لا أعرف ماذا أفعل هنا'"، يتذكر فالفيردي بداياته في فريق الشباب التابع للنادي الملكي. "عندما وصلت إلى موقف السيارات، لاحظت أن زملائي في فريق كاستيا يمتلكون سيارات فاخرة للغاية، بينما لم أكن أستطيع شراء سيارة لائقة، على الرغم من أنني كنت ألعب بالفعل في الدوري الممتاز مع بينارول".
بدأ يفكر: "في ماذا أقحمت نفسي؟ ذهبت إلى غرفة تغيير الملابس ورأيت هناك ملابس ذات علامات تجارية باهظة الثمن"، يتابع فالفيردي. "لم أرغب في خلع ملابسي أو خلعتها بسرعة حتى لا يراني أحد. كان ذلك صدمة قاسية".
فالفيردي يقود فريقه للفوز على مانشستر سيتي
أصبح فالفيردي الآن الخلف الشرعي لأسطورة النادي توني كروس، ولا يقتصر ذلك على مجرد توليه الرقم 8 الذي كان يرتديه كروس. فقد أصبح فالفيردي لاعباً لا غنى عنه بالنسبة للمدرب ألفارو أربيلوا منذ فترة طويلة، حيث قاد "الملكيين" بمفرده تقريباً إلى الدور التالي بفضل ثلاثية سجلها في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز فريقه 3-0 على مانشستر سيتي، كما سجل هدفاً واحداً في كل من المباريات الثلاث الأخيرة بالدوري. ويستمر عقده مع ريال مدريد حتى عام 2029.
فيديريكو فالفيردي: إحصائيات الأداء 2025/26
مسابقة
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
الدوري الإسباني
28
4
7
دوري أبطال أوروبا
11
3
4
كأس الملك
1
-
-
كأس السوبر
2
1
1