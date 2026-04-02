"ظننت أنهم سيطردونني!" فيديريكو فالفيردي كان يخشى التعرض للعقاب في ريال مدريد

خلال السنوات الست التي قضاها مع فريق ريال مدريد الأول، حقق فالفيردي مسيرة مهنية مبهرة، لكن الانتقال من نادي بينارول الأوروغوايي إلى إسبانيا لم يكن سهلاً على لاعب الوسط، ففي النهاية كان فريق كاستيا، الذي لعب معه لمدة عام قبل أن يتم إعارته إلى ديبورتيفو لا كورونيا لموسم واحد، عالماً مختلفاً تماماً.

"كان الأمر محرجًا للغاية، لقد حطمني تمامًا. كنت أفكر: 'لا أعرف ماذا أفعل هنا'"، يتذكر فالفيردي بداياته في فريق الشباب التابع للنادي الملكي. "عندما وصلت إلى موقف السيارات، لاحظت أن زملائي في فريق كاستيا يمتلكون سيارات فاخرة للغاية، بينما لم أكن أستطيع شراء سيارة لائقة، على الرغم من أنني كنت ألعب بالفعل في الدوري الممتاز مع بينارول".

بدأ يفكر: "في ماذا أقحمت نفسي؟ ذهبت إلى غرفة تغيير الملابس ورأيت هناك ملابس ذات علامات تجارية باهظة الثمن"، يتابع فالفيردي. "لم أرغب في خلع ملابسي أو خلعتها بسرعة حتى لا يراني أحد. كان ذلك صدمة قاسية".