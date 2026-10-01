في عُرف كرة القدم، هناك من ظلمتهم جنسيتهم، وأيضًا، هناك من ظلموا أنفسهم باختيار البلد الذي يرتدون شعار منتخبه الأول، خاصة عندما تملك أكثر من جنسية، ويكون عليك أن تختار بلدًا وحيدًا لتمثيله، ومن ضمن هؤلاء: منير الحدادي.

القائمة تطول في هذا السياق، ومن وجهة نظر رياضية بحتة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو قومية، يُقدم موقع "جول"، حكايات حول لاعبين اختاروا الطريق الخطأ، حول شعار منتخب بلادهم.

تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة؛ منهم من يختار تمثيل منتخب على آخر، من أجل التواجد في المحافل الكبرى، أو زيادة حظوظه في اللعب الدولي، أغلبهم يحقق هدفه بالفعل، ولكن هناك من قاده القدر إلى الطريق الآخر، فكان نصيبه أن اختياره "الجنسية الخطأ".