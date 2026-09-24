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محمود خالد

ظلم نفسه بالجنسية | ستيفان الشعراوي .. والده من محافظة صلاح واحتفال الأهرامات لم ينقذ إيطاليا من "لعنة الفراعنة"!

فقرات ومقالات
ستيفان الشعراوي
محمد صلاح
إيطاليا
مصر
كأس العالم

خسر حلمه الأكبر ولكنه "ليس نادمًا"..

في عُرف كرة القدم، هناك من ظلمتهم جنسيتهم، وأيضًا، هناك من ظلموا أنفسهم باختيار البلد الذي يرتدون شعار منتخبه الأول، خاصة عندما تملك أكثر من جنسية، ويكون عليك أن تختار بلدًا وحيدًا لتمثيله، ومن ضمن هؤلاء: ستيفان الشعراوي.

القائمة تطول في هذا السياق، ومن وجهة نظر رياضية بحتة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو قومية، يُقدم موقع "جول"، حكايات حول لاعبين اختاروا الطريق الخطأ، حول شعار منتخب بلادهم.

تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة؛ منهم من يختار تمثيل منتخب على آخر، من أجل التواجد في المحافل الكبرى، أو زيادة حظوظه في اللعب الدولي، أغلبهم يحقق هدفه بالفعل، ولكن هناك من قاده القدر إلى الطريق الآخر، فكان نصيبه أن اختياره "الجنسية الخطأ".

  • ستيفان الشعراوي .. لماذا فضّل إيطاليا على مصر؟

    إذا نظرت إلى الأمر من الخارج، فلعلّك ستقول إنه من المنطقي أنك عندما تملك جنسية بلد يتواجد باستمرار في نهائيات كأس العالم، بل ويعد ثاني الأكثر تتويجًا باللقب (مع ألمانيا)، على حساب بلد آخر لم يسبق له التأهل للمونديال منذ عام 1990، ولكنّ الأمر أبعد ذلك.

    لا داعي للمقارنة، أنت تتحدث عن لاعب عندما سُئل عن قدوته في كرة القدم، وتعلم منهم أكثر من غيره، قال لمجلة "سبورت ويك"، "أقول إبراهيموفيتش وتياجو سيلفا من الناحية الفنية، ثم سيدورف وإنزاجي وأمبروزيني من الناحية الإنسانية".

    ستيفان كريم الشعراوي، ابن مدينة "سفونة"، الذي كان صعوده إلى المنتخب الإيطالي الأول، بل وضمان مكان أساسي، مسألة وقت، بعد تدرجه في الفئات السنية، بعدما أظهر موهبة جنوى، قدرات تهديفية رائعة، جعلته أكثر المرشحين النهائييين لجائزة الفتى الأوروبي لأفضل لاعب تحت 21 عامًا، من صحيفة "توتو سبورت"، عام 2012، مع إيسكو والحارس تيبو كورتوا.

    لعلّ هذه أسباب تجعل رفضه لمحاولات المسؤولين المصريين لضمه، حيث كان بوب برادلي يقود الفراعنة في ذلك الوقت، فيما كان يلعب في منتخب إيطاليا تحت 17 عامًا، منطقية للغاية، للاعب تربى على الكالتشيو، ورفض عروضًا من ريال مدريد وآرسنال في 2010، من أجل البقاء في إيطاليا، بل كان يُنظر إليه أيضًا بأنه من أبرز المواهب التي يعول عليها الآتزوري في المستقبل، وأنه تواجده في المونديال، أمر مؤكد عندما يتأهل الطليان.

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  • "يحب صلاح ووالده يترجم رسائل المصريين له"

    ورغم ذلك إلا أن ستيفان الشعراوي لم يخفِ ارتباطه بمصر، خاصة وأن والده كان من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث أعرب عن محبته لزميله محمد صلاح، الذي لعب بجواره في صفوف روما، كما أن والده كان يترجم له رسائل المعجبين المصريين.

    ورغم ذلك، إلا أنه اختار إيطاليا، وبينما كان في أوج تألقه مع ميلان، الذي مثّله في الفترة بين 2011 و2016، كان عائدًا مؤخرًا من إصابة غيبته لمعظم فترات الموسم، يتوسل الانضمام إلى قائمة الآتزوري في مونديال البرازيل، حيث قال لقناة العملاق الإيطالي، إنه فعل كل شيء من أجل العودة إلى الملاعب، إلا أن تشيزاري برانديلي استقر على استبعاده، لإنه لم يكن جاهزًا تمامًا.

    صحيح أن ستيفان اعترف بعد ذلك، بأن استبعاده كان قرارًا عادلًا، ولكن، ربما لو كان يعلم الغيب، وأن الآتزوري لن يشارك في النسخ الثلاث المُقبلة من كأس العالم، منذ 2014، لما كان بنفس الهدوء.

  • "لم أندم على ذلك"

    وبالعودة إلى عام 2016، وبينما كان يتشارك مع محمد صلاح، احتفالية "الأهرامات" بقميص الجيالوروسي، قال ستيفان الشعراوي إنه ليس نادمًا على عدم اختياره اللعب لمنتخب مصر، وكان تبريره آنذاك بأن مساره نحو تمثيل منتخب إيطاليا الأول كان طبيعيًا.

    وقتها، كان المحلل المصري أحمد حسام ميدو، قد وجه طلبًا إلى الشعراوي، عبر فضائية "بي إن سبورتس"، بأن يتحدث بالعربية، إلا أن ستيفان اعتذر له، بأنه لا يتقن اللغة، ليكتفي ميدو بمطالبته له مازحًا "خلّي بالك من صلاح".

    ورغم أن الآتزوري فشل في التأهل إلى مونديال روسيا، إلا أن ستيفان الشعراوي أعاد نغمة عدم الندم على عدم ارتداء قميص الفراعنة، حيث قال "أحب مصر؛ إنها بلد عظيم، ولكنّي ولدت في إيطاليا، وكانت رغبتي في اللعب للآتزوري".

    الشعراوي الذي سجل في جميع الفئات السنية للآتزوري، منذ منتخب تحت 16 عامًا، وما بين الناشئين والشباب، وصولًا إلى المنتخب الأول الذي مثله في 32 مباراة دولية، وسجل 7 أهداف، كانت مسيرته في إيطاليا، أشبه بـ"السمك في المياه"، فاللاعب الذي لقّبه موناكو بـ"الفرعون"، لم يطل بقاؤه لأكثر من موسم مع النادي الفرنسي، وذهب للاحتراف في شانجهاي الصيني، لعامين، إلا أنه ضحّى بالراتب الضخم، من أجل العودة إلى روما، ولذلك فإن لاعب جنوى الحالي، كان من المنطقي أن يكون "لا" للفراعنة.

    ولكن ما لم يدركه الشعراوي، بأن السنوات ستمرّ، وسيصير زميله، ابن قرية نجريج، الذي تتقاسم جذوره معه بالعودة إلى محافظة الغربية، والذي شاركه احتفال "الأهرامات"، سيصبح النجم رقم "1" في منتخب مصر، ليتأهل معه إلى نسختين من أصل ثلاث في كأس العالم "2018، 2026"، ويصنع التاريخ في مونديال أمريكا الشمالية، بالتأهل إلى ثمن النهائي، في الوقت الذي فشلت فيه إيطاليا، صاحبة الألقاب الأربعة، في التأهل للمونديال في آخر ثلاث نسخ.

    ومع وصول الشعراوي لسن الـ33، فإنه لم يرتدِ قميص الآتزوري منذ مباراة سويسرا، في ثمن نهائي يورو 2024، كما أنه لم يتواجد في قائمة إيطاليا، الفائزة بلقب كأس أمم أوروبا 2020، ومع عودة روبرتو مانشيني، لقيادة المنتخب الأزرق، فإنه غير متواجد ضمن حساباته أيضًا، بعد إعلان قائمته الأولى في دوري الأمم الأوروبية "2026-2027"، ليظلّ السؤال هو: "هل أخطأ الفرعون الإيطالي في عدم اختيار مصر؟".

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