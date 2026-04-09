طُلب من محمد صلاح الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) و"أن يصبح نجماً كبيراً مثل ليونيل ميسي"، بعد تحديد "السبب الرئيسي" وراء معاناته مع ليفربول
هل الحلم الأمريكي ينتظر صلاح؟
بينما يستعد صلاح لمغادرة ليفربول، يرى سميشر أن الولايات المتحدة توفر المسرح المثالي لفصل جديد في مسيرته. وفي حديثه مع موقع «بيتفيكتور»، أشار اللاعب الدولي التشيكي السابق إلى أن ثقافة كرة القدم المزدهرة في الولايات المتحدة تجعلها وجهة أكثر جاذبية من الدوري السعودي للمحترفين. وقال: «محمد صلاح إلى الدوري الأمريكي أم إلى السعودية؟ الأمر يعتمد على الثقافة التي يرغب في الانضمام إليها، لكنه سيحظى بالحب في كل مكان. أعتقد أن كرة القدم في الولايات المتحدة آخذة في النمو. بدأت الملاعب تمتلئ. الأجواء جيدة. لو كنت مكانه، لذهبت إلى الولايات المتحدة. لكننا سنرى ما سيقرره. ربما يفاجئنا ويبقى في أوروبا. لا أحد يعلم. لكن في الولايات المتحدة، سيكون نجماً كبيراً مثل ليونيل ميسي".
"السبب الرئيسي" وراء تراجع مستوى صلاح
بعد تسجيله خمسة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لم يتمكن صلاح من تكرار المستوى المذهل الذي جعله يسجل 29 هدفاً في الدوري ويقود ليفربول بمفرده تقريباً إلى اللقب العام الماضي. وفي معرض حديثه عن هذا التراجع الحاد، أشار سميشر إلى غياب شريكه المعتاد في الجانب الأيمن باعتباره عاملاً رئيسياً في ما يُلاحظ من افتقار صلاح إلى الإيقاع مقارنة بالمواسم السابقة.
"أعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم نجاحه هذا الموسم هو فقدانه لترينت ألكسندر-أرنولد كظهير أيمن. كان بإمكانه اللعب إلى جانبه وأعينه مغلقة. كانا يعرفان بعضهما جيدًا على أرض الملعب. هذا الموسم، لعب إلى جانب كونور برادلي وجيريمي فريمبونج وأحيانًا دومينيك سزوبوسلاي، وهذا الأمر غير مريح بالنسبة له. لديه الكثير من المباريات في رصيده لسنوات قادمة، ولن يكون ذلك في ليفربول، لكنه سيكون له الكلمة الأخيرة"، أشار سميشر.
تراجع التوتر بعد أنباء الخروج
تغيرت الرواية المحيطة بصلاح بشكل كبير عقب تأكيد رحيله عن أنفيلد. ورغم أن مثل هذه الأخبار غالبًا ما تثير القلق داخل الفريق، إلا أن الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 2005 يرى أن الشفافية قد أفادت اللاعب فعليًا من خلال إسكات التكهنات المستمرة بشأن عدد أهدافه.
وفي معرض تعليقه على توقيت الخبر، قال سميشر: "أعتقد أنها كانت الخطوة الصحيحة. أعتقد أنها خففت الضغط عن كاهله أيضًا، لأن هناك تساؤلات حول مستواه، وتساءل الناس عن سبب عدم تسجيله 30 هدفًا كما يفعل كل عام. الآن أعتقد أن الجو أصبح صافياً، ونحن نعرف ما سيحدث، ويمكننا التركيز على أهدافنا لهذا الموسم. لذا أعتقد أنها كانت الخطوة الصحيحة. يجب أن أقول له "برافو" لموافقته على ذلك، لأنه لا بد أن اتخاذ هذا القرار كان صعباً".
ما هو مستقبل "الملك المصري"؟
وقد تزايدت حدة التوتر بشأن دور صلاح خلال المباريات الأوروبية الأخيرة لليفربول. فقد قرر كلوب إبقاء الجناح على مقاعد البدلاء طوال التسعين دقيقة في المباراة التي خسرها الفريق 2-0 أمام باريس سان جيرمان، مدعياً لاحقاً أن فريقه كان في «وضع البقاء على قيد الحياة» وأنه كان من الأفضل للمهاجم أن يحافظ على طاقته.
مع وجود مهمة صعبة في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد، يقع الضغط على الجهاز الفني لإعادة دمج نجمهم اللامع بشكل فعال. وبينما يحاول الريدز الموازنة بين السباق على المراكز الخمسة الأولى في الدوري المحلي وطموحاتهم القارية المتبقية، يبقى التركيز على ما إذا كان صلاح قادراً على كتابة فصل ذهبي أخير قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط.