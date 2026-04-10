طُلب من كريستيانو رونالدو «التقاعد» بعد كأس العالم 2026 بدلاً من الانضمام إلى ليونيل ميسي في دوري MLS «الصعب»
ليمبار يحذر رونالدو من الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم
مع استمرار رونالدو في تحدي الزمن في الدوري السعودي للمحترفين، اشتد الجدل حول وجهته النهائية في عالم كرة القدم. وفي حين لطالما حلم المشجعون بلم شمل محتمل بينه وبين منافسه الأبدي ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، يرى ليمبار أن مثل هذه الخطوة ستكون خطأً بالنسبة للأيقونة البرتغالية البالغة من العمر 41 عامًا. ورأى الجناح السابق لفريق آرسنال أن الطابع البدني ومستوى الدوري الأمريكي الممتاز غالبًا ما يُستخف بهما من قبل أولئك الذين يبحثون عن مكافأة مالية أخيرة.
"إذا أرادت دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) أن تصبح دوريًا أكبر، فيجب أن تسعى إلى جلب نجم مثل كريستيانو رونالدو إلى الولايات المتحدة، لكنه يبلغ الآن 41 عامًا. وقد تعرض للإصابة في آخر مباراتين للبرتغال. ولديه كأس العالم قادم. أنا معجب بلاعبين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وقدرتهم على الاستمرار في اللعب رغم كل ما حققوه من إنجازات، وهذا أمر مذهل، لكن من المؤكد أن رونالدو يجب أن يتقاعد الآن، بعد كأس العالم؟" قال ليمبار لموقعNewBettingSites.uk.
الإرث أهم من طول العمر بالنسبة لـ CR7
القلق الأكبر الذي يساور ليمبار هو أن رونالدو قد يلطخ سمعة مسيرته التي أوصلته إلى قمة هذه الرياضة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس. وفي الوقت الذي لا يزال فيه المهاجم يسعى لتحقيق هدفه الألف التاريخي في مسيرته، أشار السويدي إلى أن بلوغ هذا الإنجاز يجب أن يكون إشارة لترك الملاعب نهائياً. وحذر من أن الانتقال إلى الولايات المتحدة في سن الحادية والأربعين لن يكون التقاعد «السهل» الذي يتوقعه الكثيرون.
"لماذا تبدأ رحلة جديدة في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في سن 41؟ إنه ليس دوريًا سهلًا للعب فيه. هناك العديد من اللاعبين الممتازين هناك. رسالتي لرونالدو هي: أرجوك، من أجل إرثك، سجل أهدافك الألف ثم اعتزل. لا أحد يستطيع الاقتراب من تحقيق ما حققه كلاعب كرة قدم. هيا. لا تكن عنيدًا. واجه الحياة واعتزل"، أضاف ليمبار.
الجدل يلاحق رونالدو في السعودية
في حين يواصل رونالدو تسجيل الأهداف في الشرق الأوسط، لم تخلو وجوده من بعض التوترات. ويخوض فريقه «النصر» حالياً منافسة محتدمة على لقب الدوري، والتي طغت عليها مؤخراً مزاعم من لاعبين منافسين بشأن مستوى التحكيم في الدوري. وأشار إيفان توني، المهاجم السابق لفريق برينتفورد والذي يلعب حالياً مع فريق الأهلي، مؤخراً إلى أن الحكام قد يختارون غض الطرف عن بعض الحوادث لصالح مساعي فريق النصر للفوز باللقب.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
مع اقتراب كأس العالم 2026 واشتداد السباق التاريخي نحو تحقيق 1000 هدف، تظل الأنظار موجهة نحو الخطوات المقبلة لرونالدو. وسواء اختار أن يستجيب لنصيحة زملائه ويغادر المسرح العالمي بكرامة، أو أن يختبر حدود قدرته على التحمل في مغامرة أخيرة عبر المحيط الأطلسي، فإن خاتمة مسيرته المهنية ستكون موضع اهتمام شديد. وفي النهاية، ستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كان الستار النهائي سيُسدل في الشرق الأوسط، أو الولايات المتحدة، أو على المسرح الدولي مع البرتغال.