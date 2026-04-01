Getty
ترجمه
طُلب من رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الاستقالة عقب فشل المنتخب في كأس العالم، في الوقت الذي يطالب فيه وزير الرياضة بإجراء إصلاح شامل للكرة في البلاد
الوزير يطالب بتغيير جذري في القيادة
لا تزال تداعيات الخروج من نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم تُحسّ بآثارها. عقب التعادل المدمّر 1-1 وما تلاه من الخروج بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك يوم الثلاثاء، لم يتوانَ وزير الرياضة الإيطالي، أندريا أبودي، عن توجيه أصابع الاتهام إلى الاتحاد.
أدى فشل الأزوري في حجز مقعدهم إلى إثارة جدل وطني. وأصدر أبودي بياناً لاذعاً قال فيه: "أشكر الفريق والمدرب على الالتزام الذي أظهروه الليلة الماضية، لكن من الواضح أن كرة القدم الإيطالية بحاجة إلى إعادة بناء، ويجب أن تبدأ هذه العملية بتجديد قيادة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)".
- AFP
الهيبة الوطنية وجيل ضائع
لا يمكن المبالغة في تقدير الأثر الثقافي لهذا التراجع. بالنسبة لبلد يعيش ويتنفس هذه الرياضة، فإن احتمال وجود فراغ يمتد لـ 12 عامًا على الساحة العالمية يمثل مأساة رياضية. وأبرز أبودي أن كرة القدم تتجاوز مجرد كونها ترفيهًا، موضحًا: "كرة القدم هي رياضة، وفي أوقات الأزمات العسكرية والاقتصادية مثل هذه، لا ينبغي أن تُثقل بأعباء معانٍ زائدة. من ناحية أخرى، لا يمكن إنكار أن كرة القدم هي أكثر من مجرد رياضة، خاصة في إيطاليا، حيث أصبحت جزءاً من الثقافة الشعبية، وطقساً جماعياً، ومصدراً للهيبة الدولية". وأضاف: "يحزنني التفكير في أن هناك جيلاً كاملاً من الأطفال والشباب لم يختبروا بعد إثارة مشاهدة المنتخب الوطني وهو يلعب في كأس العالم".
الالتماس المقدم إلى مجلس الشيوخ يزيد من حدة الضغوط المتصاعدة
تصاعدت حدة الضجة السياسية أكثر، حيث أطلق رئيس نادي لاتسيو، كلاوديو لوتيتو، عريضة رسمية في مجلس الشيوخ الإيطالي يطالب فيها رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل غرافينا، بالاستقالة. ووفقًا لموقع TuttoMercatoWeb، يستخدم عضو مجلس الشيوخ الحالي عن حزب "فورزا إيطاليا" منصبه السياسي لممارسة الضغط على الاتحاد. وقد اتخذ رئيس لاتسيو هذه الخطوة غير المسبوقة في أعقاب الكارثة التي وقعت على أرض الملعب، عازمًا على تحميل الهيئة الإدارية المسؤولية الكاملة عن الإشراف على الفشل الثالث على التوالي في التأهل. وتؤدي هذه الخطوة غير المسبوقة إلى تفاقم الأجواء العدائية المحيطة بالسلطات الكروية.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك بالنسبة للاتحاد الإيطالي؟
وبالنظر إلى المستقبل، يواجه كرة القدم الإيطالية صراعاً مريراً على السلطة. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، يبدو غرافينا مصمماً على تجاوز هذه الأزمة وتجنب تحمل المسؤولية الشخصية. غير أن أبودي سرعان ما رفض أعذاره، مطالباً الاتحاد بتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل. واختتم الوزير قائلاً: «أعتبر أنه من غير العدل موضوعياً إنكار المسؤولية عن الفشل الثالث على التوالي في التأهل لكأس العالم من خلال إلقاء اللوم على المؤسسات واتهامهما بأوجه القصور المزعومة. يجب أن تعود إيطاليا لتكون إيطاليا، حتى في عالم كرة القدم».