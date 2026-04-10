ترجمه
طُلب من تشيلسي «اتخاذ موقف» بشأن «الفوضى» المحيطة بإنزو فرنانديز بعد تعليقات لاعب الوسط المغازلة تجاه ريال مدريد
كول يعرب عن قلقه إزاء قضية فرنانديز المتكررة
يواجه تشيلسي موجة جديدة من الانتقادات بعد أن أعرب فرنانديز علنًا عن إعجابه بالحياة في مدريد، وهي تصريحات زادت من حدة التكهنات حول احتمال انتقاله إلى البرنابيو. وأدت هذه التصريحات إلى اتخاذ إجراءات تأديبية داخلية، حيث فرض المدرب ليام روزينيور إيقافًا على لاعب الوسط الأرجنتيني لمدة مباراتين، بما في ذلك مباراة نهاية هذا الأسبوع ضد مانشستر سيتي. وقد أثارت هذه الحالة انتقادات من الجناح السابق لتشيلسي كول، الذي يرى أن على النادي معالجة ما وصفه بأنه نمط متزايد من عدم الاستقرار.
يتساءل كول عن الكيفية التي تم بها التعامل مع الموقف
وفي حديثه إلى موقع «بادي باور»، حذر كول من أن تكرار مثل هذه الحوادث قد يقوض سلطة النادي. وأشار إلى أن تشيلسي قد وصل إلى مرحلة يتعين عليه فيها اتخاذ موقف واضح تجاه سلوك لاعب الوسط.
وقال كول: "إنها مسألة صعبة، لا يتعلق الأمر بمدى عدالة العقوبة بقدر ما يتعلق بحقيقة أن هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا [مع فرنانديز]". "على النادي أن يتخذ موقفاً.
بالنسبة للاعبين مثل إنزو، لم يكن تشيلسي هو النادي الذي تم بيعه له في البداية عندما انضم إليه. لا أعتقد أنه من الصواب الخروج والقول إنك ستغادر النادي، لكنني أتفهم إحباطه. ثم نصل إلى السؤال حول ما إذا كانت العقوبة مناسبة. سيأتي وقت الحسم في مرحلة ما، حيث إذا أراد المغادرة، فسيتعين عليه تقديم طلب انتقال".
دعوات لحث تشيلسي على إعطاء الأولوية للثقافة على حساب النجوم
يعتقد كول أن تشيلسي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير بفضل العقد طويل الأمد الذي يربط فرنانديز بالنادي، والذي يستمر حتى عام 2032، ولا ينبغي أن يتردد في حماية ثقافة النادي إذا لزم الأمر.
وأضاف: "لا نعرف منذ متى بدأ هذا الأمر، ولكن إذا وصل إلى درجة اضطرت تشيلسي إلى منعه من المشاركة في مباراة حاسمة (ضد مانشستر سيتي)، فلا أرى كيف يعود ذلك بالنفع على اللاعب أو النادي".
"إذا كنت في مكان النادي، فستقول لإنزو: 'عقدك معنا ساري المفعول لمدة خمس سنوات أخرى. إذا استمررت في هذا الهراء، فسنكون سعداء بالتخلي عن كل ما ندفعه أسبوعياً وعن مسيرتك المهنية' [بعدم إشراكه في المباريات]. يجب أن أعترف، لا أعرف ما إذا كان هذا هو النموذج الصحيح. لم أفكر في طريقة أفضل [للتعامل مع فرنانديز]، لذا فإن الوضع فوضوي، إنه كذلك حقًا".
يأمل تشيلسي في إعادة ضم لاعب الوسط مع اقتراب المباريات الحاسمة
يُعتقد أن الإجراء التأديبي الذي اتخذه تشيلسي يهدف إلى تعزيز المعايير الداخلية للنادي، حيث يُقال إن روزينيور مصمم على الحفاظ على ثقافة قوية داخل غرفة الملابس. لا يزال النادي ينظر إلى فرنانديز على أنه شخصية محورية في مشروعه، ويأمل أن تكون هذه الحادثة بمثابة نقطة انطلاق جديدة بدلاً من أن تكون بداية نزاع طويل الأمد. مع اقتراب مرحلة حاسمة في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ومباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليدز، سيكون تشيلسي حريصاً على حل الموقف بسرعة واستعادة أفضل أداء للاعب الذي سجل رقماً قياسياً في التعاقد معه.