علي رفعت

طُرد ولعب بعد 24 ساعة.. من هو ألفارو ليفا موهبة ريال مدريد التي ظهرت امام إشبيلية؟!

تعرف على أحدث مواهب الفريق الأول في ريال مدريد!

شهدت الجولة 37 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم ليلة مميزة للغاية للنجم الشاب ألفارو ليفا الذي سجل ظهوره الأول الرسمي بقميص الفريق الأول لنادي ريال مدريد الإسباني. 

المواجهة الكبيرة التي جمعت النادي الملكي بمضيفه نادي إشبيلية على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان التاريخي انتهت لصالح الضيوف بهدف نظيف أحرزه الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 14 من شوط المباراة الأول.

ورغم أن المشاركة التاريخية للموهبة الشابة ألفارو ليفا اقتصرت على أربع دقائق فقط بعدما دخل بديلًا في أواخر اللقاء إلا أن هذه الدقائق القليلة كانت بمثابة نقطة تحول كبرى ومكافأة مستحقة للاعب عانى كثيرًا خلف الكواليس ومر بمنعطفات غريبة ومثيرة للجدل في الملاعب الإسبانية حتى نجح في نيل ثقة الجهاز الفني ليصبح حديث وسائل الإعلام والجماهير العاشقة للفريق الملكي.


  • البداية والنشأة في بلاد الأندلس


    ولد اللاعب الشاب ألفارو ليفا أليماني في مقاطعة قادش في يوم 27 ديسمبر من عام 2004، وبدأ ليفا ممارسة كرة القدم في سن مبكرة للغاية ضمن صفوف قطاع الناشئين في ألجيسيراس وتدرج سريعًا بين الفئات السنية بفضل ما يمتلكه من مهارات فردية مذهلة وقدرة كبيرة على اللعب كمهاجم متأخر أو كجناح هجومي على الأطراف يجيد الاختراق السريع نحو منطقة الجزاء.

    في سن صغيرة للغاية تم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول لألجيسيراس في منافسات دوري الدرجة الثالثة الإسباني وهناك قدم مستويات فنية لافتة جعلت كبار كشافي الأندية الإسبانية يراقبونه بانتظام وعلى رأسهم مسؤولو القطب الأول في العاصمة الإسبانية. 

    وفي صيف عام 2022 نجح ريال مدريد في حسم الصفقة رسميًا وضمه لصفوف فريق الرديف ريال مدريد كاستيا تحت إشراف الأسطورة راؤول جونزاليس لتجهيزه للمستقبل.


  • الواقعة القانونية المثيرة واللعب بعد 24 ساعة


    ارتبط اسم ألفارو ليفا بواحدة من أغرب الحوادث القانونية والرياضية في الملاعب الإسبانية والتي تسببت في جدل واسع النطاق في نهاية عام 2025. 

    خلال مشاركته مع فريق ريال مدريد كاستيا في مباراة رسمية ضد فريق باراكالدو تلقى ليفا بطاقة حمراء مباشرة نتيجة رد فعل غاضب إثر تعرضه لتدخل عنيف من مدافع الفريق الخصم. 

    المفاجأة الكبرى والجدل الحقيقي تفجرا عندما قام النادي الملكي بإشراك اللاعب نفسه بعد أقل من 24 ساعة وتحديدًا بعد 22 ساعة فقط من طرده ليلعب مع فريق ريال مدريد ج ضد فريق تينيريفي وينجح في تسجيل هدف التعادل القاتل في اللحظات الأخيرة. 

    هذا الأمر دفع الأندية المنافسة لتقديم احتجاج رسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم بداعي إشراك لاعب موقوف إلا أن اللوائح الرسمية أنصفت ريال مدريد تمامًا لأن عقوبة الإيقاف المباشر لا تدخل حيز التنفيذ التلقائي إلا بعد صدور قرار لجنة المسابقات الذي يصدر رسميًا يوم الأربعاء من كل أسبوع وبما أن المباراة الثانية لعبت يوم الأحد فإن مشاركته كانت قانونية تمامًا وسليمة.


  • منحنى الإعارات الصعب وإصابة الظهر القاسية


    لم تكن مسيرة ألفارو ليفا في العاصمة مدريد سهلة على الإطلاق بل واجه صعوبات بالغة وضغوطات إعلامية وجماهيرية كبيرة أدت إلى تراجع مستواه الفني في بعض الفترات مما دفع إدارة النادي لإعارته عدة مرات من أجل كسب الدقائق والخبرة اللازمة. 

    خاض ليفا تجربة إعارة أولى مع رديف نادي أوساسونا ثم انتقل معارًا إلى نادي قرطبة قبل أن يعود لفترة قصيرة مجددًا إلى ناديه الأصلي ألجيسيراس ورغم تعدد المحطات إلا أن هذه الإعارات لم تحقق النجاح الفني المأمول. 

    تفاقمت الأزمة بشكل أكبر عندما تعرض اللاعب لإصابة بالغة وقاسية في منطقة الظهر خلال الصيف الماضي مما هدد استمرار مسيرته الرياضية بالكامل وكاد يتسبب في رحيله عن القلعة البيضاء.


    الإنقاذ تحت قيادة أربيلوا والوصول إلى الفريق الأول


    نقطة التحول التاريخية في مسيرة المهاجم الشاب كانت بفضل المدرب ألفارو أربيلوا الذي تولى الإشراف الفني وقدم دعمًا هائلًا للاعب وثق في إمكانياته الفنية والبدنية وأعاده مجددًا للحسابات الأساسية في تشكيلة الفريق الرديف. 

    أربيلوا لم يكتفِ بإعادة الثقة للاعب بل أوصى بتصعيده للمشاركة في تدريبات الفريق الأول بانتظام لتعويض الغيابات الكبيرة والإصابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق الأول مثل غياب رودريجو وبيلينجهام وكامافينجا وجولر.

    هذه الثقة تكللت بالنجاح عندما قرر الجهاز الفني بقيادة أربيلوا نفسه منح ليفا فرصة العمر التاريخية بالمشاركة بديلًا لعدة دقائق أمام إشبيلية.


