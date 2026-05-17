طُرد ولعب بعد 24 ساعة.. من هو ألفارو ليفا موهبة ريال مدريد التي ظهرت امام إشبيلية؟!





ولد اللاعب الشاب ألفارو ليفا أليماني في مقاطعة قادش في يوم 27 ديسمبر من عام 2004، وبدأ ليفا ممارسة كرة القدم في سن مبكرة للغاية ضمن صفوف قطاع الناشئين في ألجيسيراس وتدرج سريعًا بين الفئات السنية بفضل ما يمتلكه من مهارات فردية مذهلة وقدرة كبيرة على اللعب كمهاجم متأخر أو كجناح هجومي على الأطراف يجيد الاختراق السريع نحو منطقة الجزاء.

في سن صغيرة للغاية تم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول لألجيسيراس في منافسات دوري الدرجة الثالثة الإسباني وهناك قدم مستويات فنية لافتة جعلت كبار كشافي الأندية الإسبانية يراقبونه بانتظام وعلى رأسهم مسؤولو القطب الأول في العاصمة الإسبانية.

وفي صيف عام 2022 نجح ريال مدريد في حسم الصفقة رسميًا وضمه لصفوف فريق الرديف ريال مدريد كاستيا تحت إشراف الأسطورة راؤول جونزاليس لتجهيزه للمستقبل.



