Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
علي رفعت

طوق نجاة أم ثقب جديد في سفينة ريال مدريد؟!.. أندوني إيراولا نصف حل للملكي!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
الدوري الإسباني
أندوني إيراولا

مدرب بورنموث سيرحل بنهاية الموسم.

أحدث قرار المدرب الإسباني أندوني إيراولا بالرحيل عن صفوف نادي بورنموث بنهاية موسم 2026 الحالي حالة من الجدل في الأوساط الرياضية حيث ربطت العديد من التقارير الصحفية اسمه بأندية عديدة نفى المدرب أن يكون قد اتفق مع أحدها.

ويعتبر إيراولا واحدًا من أبرز العقول التكتيكية الشابة في القارة الأوروبية حاليًا مما يجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام لو فكرنا أن يتولى تدريب ريال مدريد خلفًا لألفارو أربيلوا.

ومع ذلك فإن تولي مهمة تدريب فريق بحجم ريال مدريد ليس مجرد قرار فني بل هو عملية معقدة تتطلب موازنة دقيقة بين المكاسب الفنية والمخاطر الإدارية والجماهيرية التي تحيط بهذا المنصب الرفيع في عالم كرة القدم، والتي سنستعرضها فيما يلي:


  • مزايا تولي إيراولا القيادة الفنية


    تتعدد المزايا التي قد يجنيها ريال مدريد من التعاقد مع أندوني إيراولا ويأتي على رأسها إتقانه التام لأسلوب الضغط العالي والكرة الهجومية الحديثة.

    يمتلك إيراولا قدرة فريدة على تنظيم خطوط الفريق بشكل يجعل استعادة الكرة في مناطق الخصم عملية تلقائية وسريعة وهو ما يتماشى مع تطلعات جمهور الملكي الذي يفضل دائمًا رؤية فريقه مسيطرًا ومبادرًا بالهجوم.

    كما تبرز قدرته الفائقة على تطوير المواهب الشابة وصقل قدراتهم الفنية والبدنية وهو أمر حيوي للغاية في ظل السياسة الحالية للنادي التي تعتمد على جلب أفضل المواهب العالمية في سن صغيرة.

    فإيراولا أثبت في تجاربه السابقة أنه يجيد التعامل مع العناصر الواعدة وتحويلها إلى ركائز أساسية قادرة على تحمل المسؤولية في المباريات الكبرى.

    إلى جانب ذلك يمتلك إيراولا خبرة سابقة ومهمة في الدوري الإسباني وتحديدًا خلال الفترة التي قضاها مع فريق رايو فاييكانو حيث نجح في تقديم مستويات لافتة أمام كبار الليجا بميزانية محدودة للغاية.

    هذه الخلفية تجعله مدركًا تمامًا لطبيعة المنافسة في إسبانيا وكيفية التعامل مع مختلف الأساليب الدفاعية التي تنتهجها فرق الدوري.

    كما يتميز بالمرونة التكتيكية والقدرة على الابتكار في إدارة المباريات حيث لا يتردد في تغيير خطط اللعب أو مراكز اللاعبين وفقًا لمتطلبات اللقاء.

    هذا الفكر المتجدد يمنح ريال مدريد حلولاً إضافية في المواقف المعقدة خاصة في مباريات خروج المغلوب ببطولة دوري أبطال أوروبا التي تتطلب دقة متناهية وحنكة تدريبية في قراءة الخصوم وتحركاتهم داخل الملعب.


    تحديات ومخاطر تحيط بالمهمة


    رغم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها إيراولا إلا أن هناك مخاطر واضحة قد تهدد نجاحه مع ريال مدريد وأبرزها غياب الخبرة الكافية في إدارة غرف الملابس التي تعج بالنجوم العالميين.

    فالتعامل مع لاعبين يمتلكون سطوة جماهيرية وتاريخًا عريضًا من البطولات يتطلب نوعًا خاصًا من القيادة يختلف كليًا عن تدريب الفرق المتوسطة أو الشابة.

    كما يبرز عائق تاريخي يتمثل في عدم امتلاكه لمسيرة كلاعب سابق في صفوف ريال مدريد وهو الأمر الذي وفر حماية كبيرة لمدربين مثل زين الدين زيدان أو حتى ألفارو أربيلوا.

    فالجمهور المدريدي يميل دائمًا لمن يمتلك الحمض النووي للنادي ويمنحه فرصة أكبر للصمود أمام العواصف الانتقادية التي تشتد عند أي تعثر.

    يعتبر الضغط الإعلامي في العاصمة الإسبانية واحدًا من أقسى التحديات التي قد تواجه إيراولا حيث لا تملك الصحافة المدريدية صبرًا كبيرًا على التجارب أو المشاريع طويلة الأمد وتطالب بالنتائج الفورية دائمًا.

    ومن الناحية الفنية فإن اندفاعه الهجومي المبالغ فيه قد يسبب كوارث دفاعية أمام الفرق التي تعتمد على التحولات السريعة والمرتدات القاتلة وهو ما قد يكلف الفريق نقاطًا ثمينة في صراع الألقاب.

    أضف إلى ذلك صعوبة التعامل مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز وتدخلاته المعروفة في السياسة الرياضية والتعاقدات حيث يحتاج المدرب في مدريد إلى قدرة هائلة على المناورة السياسية لضمان استقلالية قراره الفني.

    وفي حال صدام أفكار إيراولا مع توجهات الإدارة فإن التجربة قد تنتهي سريعًا قبل أن تبدأ في تقديم ثمارها المرجوة.


  • بيت القصيد


    يبقى أندوني إيراولا خيارًا تكتيكيًا عبقريًا يمكنه نقل ريال مدريد إلى مرحلة جديدة من الكرة الحديثة لكن نجاحه يظل مرهونًا بقدرته على التكيف مع الضغوط غير المسبوقة في سانتياجو برنابيو.

    الموازنة بين فلسفته الهجومية الممتعة وبين واقعية النتائج المطلوبة في ناد لا يقبل بغير الذهب ستكون هي الاختبار الحقيقي لمسيرته التدريبية.

    فهل يمتلك الشجاعة الكافية لمواجهة مقصلة الإعلام وتدخلات الإدارة أم أن بريق الملكي سيكون أكبر من طموحاته الشابة في الوقت الحالي؟


الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس