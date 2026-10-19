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Ali Al-Bulayhi Hamam Al-Hamami ShababGetty
محمود خالد

فيديو | بعد تنمره على همام الهمامي .. رسالة إلى الهاكرز "اخترقوا سناب علي البليهي"!

علي البليهي
همام الهمامي
الشباب
دوري روشن السعودي

وكيل الهمامي يحسم الجدل حول مفاوضات النصر..

يبدو أن علي البليهي، مدافع نادي الشباب، لا يريد أن يتوقف عن تصرفاته المثيرة للجدل، سواءً داخل أو خارج الملعب، حيث جاءت واقعته مع همام الهمامي، لتثير المطالب باختراق حسابه الشخصي.

البليهي الذي رحل عن الهلال "نهائيًا" في الصيف الماضي، لينتقل إلى الشباب، تقرر إيقافه، بسبب حصوله على طرد مباشر أمام التعاون، إلا أن واقعة البطاقة الحمراء لم تكن وحدها الجدلية التي فعلها اللاعب في الأيام الماضية، بل أيضًا واقعة "تنمره" على الهمامي، عبر حسابه على "سناب شات.

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  • مطالبة بـ"تهكير" حساب البليهي

    ماذا حدث؟ قام علي البليهي بنشر مقطع فيديو، تنمر خلاله على "قصة" شعر همام الهمامي، في الوقت الذي كان فيه الآخر يطلب منه التوقف عن تصويره.

    وأثار هذا المقطع جدلًا كبيرًا، وسط انتقادات لسلوك البليهي، فيما علّق الناقد هاني الداود، بقوله "عندما تنقلب المعايير، علي البليهي يتنمر على قصة شعر همام الهمامي أفضل لاعب خليجي، للأسف بعض اللاعبين عندما يفتقد الأضواء داخل الملعب يبحث عنها خارجه. إدارة الشباب: هل أصبحت عيادة النادي مكانًا هزليًا لصناعة محتوى لمنصات التواصل؟".

    الجديد ما ذكره الإعلامي عبد الملك الضعيان، عبر برنامج "المحور" على رياضة ثمانية، في رسالة كوميدية، قال فيها "في علم الـIT والـ(سايبر سيكيوريتي)، هناك نوعان من الهاكر؛ أخلاقي وغير أخلاقي، أنا أريد (الهاكر) غير الأخلاقي يخترق سناب علي البليهي؛ لأنه سبّب أزمة في سنابه، سواءً في الفلاتر، أو ألوان السيارات، أو المقاهي، أو مع المعجبات، وآخر أزمة فعلها لنا، أزمته مع همام الهمامي".


  • هل ينتقل الهمامي إلى النصر؟

    وفي سياق متصل، فإن وكيل أعمال همام الهمامي، ناصر التويجري، خرج ليكشف الحقائق حول مفاوضات النصر مع الشباب، من أجل التعاقد مع اللاعب، وكذلك مستقبله مع دخوله الفترة الحرة في يناير المُقبل.

    وقال التويجري، عبر برنامج "المنتصف"، إن همام الهمامي لم يغضب من تفاوض الشباب مع النصر، مضيفًا أن إدارة "الليث" وضعت احتمالًا بأنه في حالة عدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو 2027، فإنه بإمكانه الاستفادة من الفترة المتبقية، كما أنه كان هناك نوعًا من التوافق مع النصر، ولكن المفاوضات لم تتم.

    ونوّه وكيل الهمامي بأنه والده لم يتدخل في مفاوضات الأندية، حتى وإن تم التواصل معه بشكل ودي، إلا أن المفاوضات الرسمية، سواءً من الشباب للتجديد، أو النصر والدرعية، كانت معه شخصيًا.

    ورفض التويجري الحديث بشأن أرقام التجديد، مع ورود تقارير بأن العرض المقدم كان 8 ملايين ريال في العام، وتم رفعه إلى 12 مليون، فيما أضاف أنه لم يكن هناك اتفاق نهائي مع الشباب بشأن التجديد، أو حتى مبدئيًا، قبل بطولة كأس الخليج العربي.

    وأضاف أن اللاعب منفتح على التجديد مع الشباب، أو الانتقال، خاصة وأن العروض المقدمة إليه من أندية كبرى، فيما لم يبدأ مفاوضات رسمية مع النصر، بينما كان التفاوض مع الدرعية بنهاية الفترة الصيفية الماضية.

    وذكر التويجري أيضًا، أن ملف الصفقة التبادلية بين همام الهمامي ونواف العقيدي، بين الشباب والنصر، كان واردًا بالفعل في الفترة الصيفية، ولكن الأمور لم تتم، فيما رجح أيضًا بأن اللاعب يريد الاحتراف الأوروبي، وكل الأمور واردة، فيما لم يشترط أن يحسم ذلك الملف قبل كأس آسيا.


  • الهمامي أفضل لاعب خليجي

    وكان همام الهمامي قد خطف الأنظار في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، التي أقيمت في جدة، بعدما قاد المنتخب السعودي للتتويج باللقب الدولي الأول له منذ عام 2004، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

    وبعد البطولة، تعرض الهمامي لضربة قوية، تمثلت في إصابته في العضلة الخلفية، خلال المباراة النهائية، ليبدأ برنامجه العلاجي في مستشفى سبيتار، تمهيدًا لاستكمال مرحلة التعافي، وفق تقييم الجهاز الطبي ومدى استجابته للعلاج.

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