فيديو | بعد تنمره على همام الهمامي .. رسالة إلى الهاكرز "اخترقوا سناب علي البليهي"!

وفي سياق متصل، فإن وكيل أعمال همام الهمامي، ناصر التويجري، خرج ليكشف الحقائق حول مفاوضات النصر مع الشباب، من أجل التعاقد مع اللاعب، وكذلك مستقبله مع دخوله الفترة الحرة في يناير المُقبل.

وقال التويجري، عبر برنامج "المنتصف"، إن همام الهمامي لم يغضب من تفاوض الشباب مع النصر، مضيفًا أن إدارة "الليث" وضعت احتمالًا بأنه في حالة عدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو 2027، فإنه بإمكانه الاستفادة من الفترة المتبقية، كما أنه كان هناك نوعًا من التوافق مع النصر، ولكن المفاوضات لم تتم.

ونوّه وكيل الهمامي بأنه والده لم يتدخل في مفاوضات الأندية، حتى وإن تم التواصل معه بشكل ودي، إلا أن المفاوضات الرسمية، سواءً من الشباب للتجديد، أو النصر والدرعية، كانت معه شخصيًا.

ورفض التويجري الحديث بشأن أرقام التجديد، مع ورود تقارير بأن العرض المقدم كان 8 ملايين ريال في العام، وتم رفعه إلى 12 مليون، فيما أضاف أنه لم يكن هناك اتفاق نهائي مع الشباب بشأن التجديد، أو حتى مبدئيًا، قبل بطولة كأس الخليج العربي.

وأضاف أن اللاعب منفتح على التجديد مع الشباب، أو الانتقال، خاصة وأن العروض المقدمة إليه من أندية كبرى، فيما لم يبدأ مفاوضات رسمية مع النصر، بينما كان التفاوض مع الدرعية بنهاية الفترة الصيفية الماضية.

وذكر التويجري أيضًا، أن ملف الصفقة التبادلية بين همام الهمامي ونواف العقيدي، بين الشباب والنصر، كان واردًا بالفعل في الفترة الصيفية، ولكن الأمور لم تتم، فيما رجح أيضًا بأن اللاعب يريد الاحتراف الأوروبي، وكل الأمور واردة، فيما لم يشترط أن يحسم ذلك الملف قبل كأس آسيا.



