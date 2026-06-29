طلب الاجتماع بالإدارة.. أوليسي يناقش مستقبله مع بايرن ميونخ!

وفقًا لصحيفة «AS»، أعرب أوليسي عن رغبته في عقد اجتماع مباشر مع إدارة بايرن ميونخ لتحديد خطواته المقبلة. وقد شهد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي انضم إلى بايرن في صيف عام 2024 قادمًا من كريستال بالاس بعقد يمتد حتى عام 2029، صعودًا سريعًا منذ انتقاله إلى بافاريا.

ويحرص ممثلوه الآن على فهم المكانة التي سيشغلها في مشروع النادي طويل الأمد بعد أن وصلت شعبيته إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال كأس العالم في أمريكا الشمالية.

ويدرك المهاجم تزايد عدد المعجبين به عقب أدائه مع «البلوز»، حيث لعب دوراً حاسماً في المسيرة الرائعة للمنتخب الفرنسي، وشارك في جميع مباريات دور المجموعات.

وقد قدم أوليسي بشكل لافت تمريرتين حاسمتين في الفوز 3-1 على السنغال، كما صنع هدفين آخرين في الفوز 3-0 على العراق.

والآن، بينما تستعد فرنسا لمواجهة السويد في دور الـ32، يرغب اللاعب ومقربوه في الجلوس بهدوء عند انتهاء البطولة لتحليل الوضع. ويجب على بايرن ميونخ الآن التعامل مع حقيقة أن الارتقاء المذهل في مستوى أوليسي قد تجاوز التوقعات الأصلية بكثير.