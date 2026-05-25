"طلبت رقمه من سولشاير" .. برونو فيرنانديش يتهم روي كين بالكذب!
كين ينتقد قائد الفريق الذي حطم الرقم القياسي
بدأت الخلافات عندما أعرب روي كين، خلال حديثه في برنامج «ذا أوفرلاب» يوم الاثنين الماضي، عن غضبه إزاء الرواية التي أحاطت بتعادل فرنانديش مع الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال الفوز على نوتنجهام فورست. وألمح كين إلى أن قائد الفريق كان أكثر اهتمامًا بالإنجازات الشخصية من الأداء العام للفريق.
قال أسطورة مانشستر يونايتد: "عندما تكون قائدًا لنادٍ ومن المفترض أن تقود النادي إلى الأمام، لا يجب أن تنشغل فقط بدورك في الفريق، أي التمريرات الحاسمة. ما سمعته في مانشستر يونايتد في عطلة نهاية الأسبوع، بصراحة، أثار غضبي. كل الحديث عن تمريراته الحاسمة... الجميع، اللاعبون كانوا [يتحدثون عن ذلك]، كانت المباراة تدور حول تمريراته الحاسمة. هذا هو كل شيء. بعد المباراة، أجريت معه مقابلة وقال، قائد مانشستر يونايتد، قال: "في بعض المرات، ربما كان عليّ... التسديد، لكنني قمت بالتمريرات". واو. كيف يمكن أن تكون عقليتك ليست الفوز بالمباراة بل تحقيق رقم قياسي فردي؟"
فرنانديش يوضح الحقيقة
وقد رد فرنانديش الآن على تلك الادعاءات، حيث ظهر في بودكاست "The Diary of a CEO" للدفاع عن سمعته. وأعرب صانع الألعاب عن استيائه بشكل خاص من الطريقة التي وصف بها الأيرلندي تعليقاته بعد المباراة، مدعياً أن الرواية التي قدمها كين للأحداث لم تحدث على الإطلاق.
وقد تم التأكيد على أن فرنانديش قال في الواقع عكس ذلك تمامًا في مقابلته بعد المباراة: "ربما كانت هناك لحظات اليوم كان يجب أن أمرر فيها الكرة بدلاً من التسديد. أنا سعيد جدًا بالتمريرة الحاسمة، ولكن أكثر من ذلك، أنا سعيد بالفوز وبإنهاء الموسم على نحو رائع".
وفي رد مباشر على رواية كين لتلك المقولة، قال فرنانديش لاحقًا لمقدم البودكاست ستيفن بارتليت: "لا أمانع النقد. أنا دائمًا أتقبل النقد من الجميع ولا أرد على أي شخص أبدًا. للناس آراءهم، فهم يعتقدون أن الأمر جيد أو سيئ أو أي شيء آخر. ما لا أحبه هو عندما يكذب الناس بشأن الأمور، وفي هذه الحالة، ما قلته عن روي كين، في الأساس، ما قاله هو كذبة. لحسن حظي، كل شيء مسجل، تخيل لو لم يكن كذلك، عندها سيظن الناس أن برونو هو دائمًا اللاعب الذي يسعى إلى التمريرة الحاسمة".
وأضاف: "حتى أنني طلبت من أولي [جونار سولشاير] رقم هاتفه لأرسل له رسالة وأتحدث معه، لأقول له: 'لا أمانع النقد، لكنني لا أحب أن يكذب الناس بشأن ما أقوله، لأن هذا يتجاوز الحدود التي أعتبرها مقبولة'."
موسم الرقم القياسي
على الرغم من الجدل الدائر، تمكن فرنانديش في النهاية من التقدم ليصبح صاحب الرقم القياسي المطلق لعدد التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 تمريرة، وذلك عقب الفوز 3-0 على برايتون، حيث صنع هدفاً لباتريك دورجو. وبهذا الإنجاز، تجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجله تييري هنري وكيفن دي بروينه، مما عزز مكانته كأبرز صانع ألعاب في الدوري.
وكان ذلك تتويجاً لموسم فردي رائع أدى إلى حصوله على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي قاد فيه فريقه للعودة إلى مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.
كاريك يدعم قائده المؤثر
وفي حين لا يزال كين غير مقتنع بأسلوب القيادة الذي يتبعه لاعب الوسط، فإن المدير الفني الجديد مايكل كاريك أبدى دعمه الصريح له. ويرى كاريك، الذي وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا لمدة عامين في أولد ترافورد، أن اللاعب الدولي البرتغالي يمثل حجر الزاوية في خططه المستقبلية، في الوقت الذي يستعد فيه النادي للعودة إلى المنافسات الأوروبية الكبرى.
وفي حديثه عن مستقبل القائد وتأثيره، قال كاريك: "إنه شخصية مؤثرة للغاية بالنسبة لنا، وقد كان قائداً وقدّم مثالاً يحتذى به بطرق مختلفة. ليس لدي أي سبب لأفكر بخلاف ذلك [بشأن بقائه]. نحن نحب ما فعله وهو يحب التواجد هنا، وأعتقد أنكم تستطيعون رؤية ذلك."