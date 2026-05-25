"طلبت رقمه من سولشاير" .. برونو فيرنانديش يتهم روي كين بالكذب!

وقد رد فرنانديش الآن على تلك الادعاءات، حيث ظهر في بودكاست "The Diary of a CEO" للدفاع عن سمعته. وأعرب صانع الألعاب عن استيائه بشكل خاص من الطريقة التي وصف بها الأيرلندي تعليقاته بعد المباراة، مدعياً أن الرواية التي قدمها كين للأحداث لم تحدث على الإطلاق.

وقد تم التأكيد على أن فرنانديش قال في الواقع عكس ذلك تمامًا في مقابلته بعد المباراة: "ربما كانت هناك لحظات اليوم كان يجب أن أمرر فيها الكرة بدلاً من التسديد. أنا سعيد جدًا بالتمريرة الحاسمة، ولكن أكثر من ذلك، أنا سعيد بالفوز وبإنهاء الموسم على نحو رائع".

وفي رد مباشر على رواية كين لتلك المقولة، قال فرنانديش لاحقًا لمقدم البودكاست ستيفن بارتليت: "لا أمانع النقد. أنا دائمًا أتقبل النقد من الجميع ولا أرد على أي شخص أبدًا. للناس آراءهم، فهم يعتقدون أن الأمر جيد أو سيئ أو أي شيء آخر. ما لا أحبه هو عندما يكذب الناس بشأن الأمور، وفي هذه الحالة، ما قلته عن روي كين، في الأساس، ما قاله هو كذبة. لحسن حظي، كل شيء مسجل، تخيل لو لم يكن كذلك، عندها سيظن الناس أن برونو هو دائمًا اللاعب الذي يسعى إلى التمريرة الحاسمة".

وأضاف: "حتى أنني طلبت من أولي [جونار سولشاير] رقم هاتفه لأرسل له رسالة وأتحدث معه، لأقول له: 'لا أمانع النقد، لكنني لا أحب أن يكذب الناس بشأن ما أقوله، لأن هذا يتجاوز الحدود التي أعتبرها مقبولة'."